Dungay/New South Wales - Das Dschungelcamp 2020 ist gerade in vollem Gange. Mittlerweile haben die Kandidaten Tag vier hinter sich gebracht und so langsam zeigen sich bei dem ein oder anderen erste Anzeichen von Erschöpfung.

An Tag fünf im Dschungelcamp 2020 wird Claudia Norberg emotional.

wird emotional. Die Trennung von Schlagerstar Michael Wendler nimmt die 49-Jährige offenbar härter mit, als sie es bisher eingestehen wollte.

nimmt die 49-Jährige offenbar härter mit, als sie es bisher eingestehen wollte. Der ehemalige Boxweltmeister Sven Ottke hat einen klaren Rat: „Nimm dir einen Anwalt“.

Dungay/New South Wales - Am Rande der Prüfungen im Dschungelcamp 2020 lernen sich die Kandidaten besser kennen - und verraten intime Details aus ihrem Privatleben. Sven Ottke (52) hat dabei einen drastischen Rat für die Ex von Michael Wendler, Claudia Norberg (49). Obwohl Claudia kein schlechtes Wort über den Schlagerstar verliert, scheint der ehemalige Boxweltmeister Sven genau zu wissen, was Claudia jetzt braucht. Eine Sache soll sie sofort in Angriff nehmen, findet Sven, wenn das Dschungelcamp 2020 vorbei ist.

Bereits ein Jahr liegt die Trennung von Claudia Norberg und Schlagerstar Michael Wendler (47) zurück. Doch geschieden sind die beiden noch nicht. Und so richtig hinter sich bringen kann Claudia die Trennung noch nicht. Wie sie im Dschungel gesteht, wohnt sie, während sie in den USA ist, im Gästezimmer im Haus von Michael Wendler. Da fällt es nicht leicht, loszulassen. Dass auch Wendlers Neue, die 19-jährige Laura Müller dort lebt, macht die Sache nicht leichter. Claudia sehnt sich offenbar nach einem eigenen Zuhause, macht sich aber auch Sorgen, wie sie ihre Tochter Adeline unterbringen soll. Claudia weiß noch nicht einmal, wo die Tochter künftig leben wird. „Man versucht einfach sich aus dem Weg zu gehen.

Dschungelcamp 2020: Sven Ottke rät Claudia Norberg auf RTL zu einem Anwalt - „Der muss zahlen“

Das sei kein Zustand, wie Claudia mit ihrem Ex und dessen neuer Freundin in einem Haus lebt, findet Boxer Sven*: „Die ganze Nummer finde ich völlig pervers“, sagt Sven entsetzt.

+ Dschungelcamp 2020: Sven Ottke ist fassungslos - und hat einen drastischen Rat für die Wendler-Ex. © Screenshot RTL

„Du musst dir einen Anwalt nehmen“, rät Sven und: „Der muss zahlen“ - denn bisher erhält Claudia von Schlagerstar Michael Wendler keinen Unterhalt. Da steigert sich der ehemalige Boxer richtig hinein: „Die Hälfte ist deins“, sagt Ottke, „die Hälfte von jedem Pfurz ist deins.“

„Wenn du da rauskommen willst, dann kannst du da rauskommen einigermaßen. Alleine gehst du da baden“, und weiter: „dass du noch keinen Anwalt hast, versteh‘ ich ja gar net....“ Claudia wird das offenbar zu viel. Ottke scheint sich kaum noch beruhigen zu können. „Ich suche ja“, gesteht die Wendler-Ex. Ob der Schlagerstar das bereits wusste?

Was sonst noch im RTL-Dschungelcamp 2020 geschah, ist in unserem Ticker nachzulesen. Danni sagte die magischen Worte - was halten die anderen Kandidaten davon?

