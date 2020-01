Dschungelcamp 2020: Ist an Sonja Zietlow alles echt? Einst machte sie ein verblüffendes Geständnis

Dungay - Bei der Moderation des Dschungelcamps beweist Sonja Zietlow stets eine spitze Zunge. Doch die 48-Jährige wird auch selbst Opfer von Gehässigkeiten - und zwar im Internet. Nun nahm Zietlow Stellung zu Netz-Gerüchten.

Sonja Zietlow moderiert seit 2004 das RTL-Dschungelcamp .

. Schon länger gibt es Gerüchte, dass an der Moderatorin nicht alles echt ist.

2017 äußerte sie sich dazu - und sprach überraschend offen über das Thema.

Hat sie da etwa nachgeholfen, oder wurde sie einfach von der Natur mit unfassbar glatter Haut gesegnet? Immerhin ist Sonja Zietlow auch keine 25, sondern tatsächlich schon 51 Jahre alt. Und dafür sieht die Moderatorin doch schon verdächtig faltenfrei aus. So sehr, dass es auch den Zuschauern auffällt.

„Kann das sein, dass das Gesicht von Sonja Zietlow irgendwie Botox-Style aussieht, oder ist sie verdammt mies geschminkt?“, fragte sich zum Beispiel ein Zuschauer auf Twitter. Und ein anderer unterstellte ihr sogar Ähnlichkeiten mit „Botox-Boy“ und Florian Wess, der 2017 im RTL-Dschungelcamp dabei war: „Zwillinge oder nur den gleichen Doc?“

Dschungelcamp 2020: Stimmen die Botox-Gerüchte rund um Sonja Zietlow?

Doch was ist dran an den Botox-Gerüchten um Sonja Zietlow? Das wollte im Jahr 2017 die Bild ein für allemal wissen und fragte nach. Die Reaktion: eine überraschend ehrliche Antwort der Moderatorin. „Ein bis zwei Mal im Jahr lasse ich mir Botox spritzen. Zusätzlich habe ich diesen und letzten Winter eine Meso- und Carboxy-Therapie machen lassen“, erklärte Sonja Zietlow. Damit hat sie damals also dieses Geheimnis - wenn es denn je eines war - gelüftet.

Dschungelcamp 2020: Sonja Zietlow vertraut nicht nur auf Botox

Doch nicht nur auf Botox setzt Sonja Zietlow, sondern auch auf andere die Jugend erhaltende Mittel. So habe sie sich bereits im Jahr 2003 „in die Nasolabialfalte und ein wenig Hyaluron spritzen lassen“, dessen Wirkung laut Angaben der Moderatorin sehr lange anhalte. „Außerdem habe ich mir auch mal Blut abnehmen lassen. Das wurde dann in einem aufwendigen Verfahren zu einer Creme verarbeitet“, verriet Zietlow weiter.

Dass an die Moderatorin schon des Beauty-Docs Hand angelegt wurde, dürfte die Dschungel-Insassen aber kaum jucken. Immerhin sind dort erfahrungsgemäß gefühlt die Hälfte der Kandidaten selbst Stammkundschaft. Und mit dem Geständnis der Moderatorin dürfte sich nun auch die Internet-Gemeinde ein bisschen beruhigen. Alle, die es noch genauer wissen wollen, können hier sehen, wie Sonja Zietlow vor ihren Beauty-Eingriffen aussah.

