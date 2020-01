Dschungelcamp 2020: Elena Miras eskaliert: „Hätte ihr am liebsten in die Fresse gehauen“

An Tag 1 im Dschungelcamp 2020 haben die 12 Kandidaten ihre Dschungelbetten bezogen. Im Ticker erfahren Sie, was den Stars passiert ist.

Die 14. Staffel des Dschungelcamps ist gestartet.

12 Kandidaten kämpfen um die Dschungelkrone. Amtierende Königin ist Evelyn Burdecki.

Sensation: Günther Kraus ist schon an Tag 1 raus.

Update vom 11. Januar 2020, 16.31 Uhr: Das war vielleicht ein ereignisreicher erster Tag im Dschungelcamp. Danni sprach über die schwere Zeit nach dem Tod von Ehemann Jens, die ersten Tränen flossen bei Toni (wegen ihrer Haare...), Damien entdeckte die erste Schlange im Camp und unser Dschungelminister Günther ist genauso schnell aus dem Camp raus wie er reingekommen ist. Kann das Tag 2 überhaupt noch toppen? Wir hoffen es. Vor allem wollen wir erfahren, warum Günther das Camp verlassen musste und ob RTL einen Nachrückkandidaten aus dem Hut zaubert. Wir sind gespannt.

Dschungelcamp 2020 - Das war der erste Tag: Elena Stinksauer - Günther Kraus schon raus

00.22 Uhr: In die Dschungelprüfung an Tag zwei müssen Elena und Danni. Das kann ja was werden.

00.18 Uhr: Sensation: Günther Krause ist schon vor der ersten Entscheidung draußen. „Er lässt alle schön grüßen, ihm gehe es gut“, teilt Sonja den Campern mit.

00.15 Uhr: Danni spricht mit Claudia und Sven über den Verlust von Jens. „Im Oktober die Diagnose, im November ist er gestorben! Ich habe die Ärztin gefragt: ‚Wie lange noch, wie viele Wochen noch?‘ Und sie sagte einfach nur: ‚Nein, Tage!‘ Ich habe es bis kurz vorher nicht geglaubt. Ich denke auch nie über die Zeit nach, in der er krank war. Das war nicht er. Ich denke an die Zeit, die schön war. Ich weiß noch, meinen Kindern wollte ich es selber sagen, aber dann haben sie es bei Facebook gelesen.“ Wie Danni von diesen Ereignissen erzählt, löst bei anderen Promis auf RTL Unverständnis* aus.

Dschungelcamp 2020: Nur Drei Sterne bei der Gruppen-Prüfung

00.11 Uhr: Gang 4: Fruchtsalat (Kotzfrucht, Seegurke und Schweinepenis): Anastasiya und Claudia probieren ihre Portion. Aber das wird nichts, alles landet wieder auf dem Boden. Nur drei Sterne erspielen die Promis. Schwach!

00.09 Uhr: North Sea Haddock (Darm der Meeräsche, in einer Soße aus Urin sowie ein Fischauge) dürfen Sonja, Prince Damien und Marco probieren. Sonja und Prince Damien leerne ihre Teller mutig. „Ich will nicht, dass meine Oma denkt ich bin eine Pussy“, erklär Damien.

00.06 Uhr: Zum zweiten Gang gibt es Chicken (Truthahnhoden, grün gefärbte Mäuseschwänze, fermentierte Sojabohnen und getrocknete Grillen). Markus, Toni und Raúl dürfen jetzt sich den Magen voll schlagen. Nur Markus schafft es. „Bisschen wie Weißwurst“, erklärt der Trödelkönig. Immerhin ein Stern für die Camper.

Elena Miras, Sven Ottke und Danni Büchner sind dran

00.05 Uhr: Sven, Elena und nochmal Danni müssen jetzt ran. Für sie gibt es Mulligatawny Soup (Kotzfrucht, Schlammfisch, Kakerlaken und Schweine-Vagina). Aber keiner schafft es. Es Läuft noch nicht...

23.58 Uhr: Endlich ist auch Dr. Bob da. Er erklärt den Campern worauf sie achten müssen. Danni, darf gleich für Günther ran. Als Aperitif gibt es „Pürierte Schafshoden“. „Ich mache das für den Günther“. Angewieder beginnt sie die breiige Masse hinunterzuwürgen. Aber sie schafft nicht mal ein Drittel des Glases. Kein Stern für sie!

23.56 Uhr: „Bitte sucht euch einen Platz aus. Günther, bitte ans Ende Tafel“, begrüßt Sonja Zietlow die Promis. Günther darf aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen. Aber er darf jemanden bestimmen der sein Mahl verspeisen darf. Der hats gut...

23.54 Uhr: Wie werden sich die diesjährigen Promis beim Essen schlagen?

23.41 Uhr: Der neue Teamchef Sven verkündet nur mit einem Handtuch um, wer zur Prüfung muss. Welch Überraschung: Alle. Die zwölf „Stars“ müssen gemeinsam zur Dschungelprüfung „Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr“ antreten.

Dschungel 2020: Claudia spricht über den Wendler und Laura Müller

23.38 Uhr: Jetzt wirds spannend. Danni fragt Claudi am Weiher wegen dem Wendler aus. Sie fragt, was sie denn von Laura Müllers Playboy-Shooting halte. „Im Grunde ist es mir egal. Das ist jetzt auch nicht mehr meine Welt. Da gibt es für mich wichtigere Sachen im Leben“, beteuert Claudia. Danni bohrt weiter: „Hattet ihr nur glückliche Jahre und nie Streit?“ Claudia: „Klar hatten wir mal eine Meinungsverschiedenheit und eine Krise, dann habe ich eine Nacht im Wohnzimmer geschlafen.“

„Unterstützt er dich? Kriegst du Hilfe?“ fragt die Auswanderin weiter. Claudia: „Ich habe meine Mama jetzt.“ Auch an Michael Wendlers Beziehung zur 19-jährigen Laura Müller zweifelt Danni. Sie kann sich nicht vorstellen, dass man sich nach 29 Jahren Ehe direkt wieder neu verliebt. „Ja, aber es ist so passiert. Der hat sich verliebt.“

Elena Miras und Toni Trips: Keine Zicken im Dschungelcamp

23.36 Uhr: Elena und Toni freunden sich an. „Ich bin gar keine Zicke“, erklärt Toni. Elena anscheinend auch nicht. Zumindest behauptet sie das.

23.31 Uhr: Oh mein Gott! Das erste Ungeziefer im Camp. Aber Damien regiert nicht wie man es im Camp gewohnt ist: „Was ne geile Scheiße!“ Er hat aber zuhause selbst Reptilien. Günther der mit ihm Nachtwache bleibt eigentlich auch recht ruhig. „Zum Glück hat Elena keinen Nachtdienst“, sagt Damien. Ja die hatte bevor sie schlafen ging auch noch versucht die wilden Tiere zu beruhigen: „Liebe Tiere, liebe Spinnen, liebe Insekten! Bitte kommt nicht zu mir, ich mag euch nicht. Spinnen, Schlangen... open your eyes!“

Dschungelcamp 2020: Keiner hört auf Teamchef Günther

23.18 Uhr: Teamchef Günther legt gleich damit los, Anweisungen zu geben. Aber ihm hört keiner zu. Dabei ist er doch eine echte Persönlichkeit. „Als ehemaliger Bundesminister muss ich eine Führungspersönlichkeit sein. Ich strahle schon eine gewisse Dominanz aus und bin dadurch in gewissem Sinne eine Autorität“, so Günther. „Ich hatte beispielsweise damals bei der Deutschen Bahn 500.000 Mitarbeiter unterstellt“. Das hat wohl schon damals auch nicht so gut funktioniert.

23.16 Uhr: Die Ukrainerin heult sich bei Claudia aus: „Ich hab nichts gegen sie, aber das belastet mich schon.“

23.12 Uhr: Endlich bekommt Günther Gesellschaft. Die übrigen Camper kommen nach und nach im Lager an. Der erste Stress zeichnet sich ab. Danni über Anastasiya: „Aus Prinzip sage ich ihr nicht Hallo.“ Was ist denn da los? Es geht um Anastasiyas Ex-Freund Ennesto Monte. „Er war und ist ein Freund der Familie“, erklärt Danni aufgebracht im Dschungeltelefon. „Er hat mit ihr Schluss gemacht, hat uns in Mallorca besucht und es sind Fotos entstanden. Und dann hat sie behauptet, er hätte wegen mir Schluss gemacht – und das erzählt sie dann auch noch irgendeiner Kackzeitung. Warum macht die so was?“

Dschungelcamp 2020: Elena Miras stinksauer: „Hätte ihr am liebsten in die Fresse gehauen“

23.08 Uhr: Elena ist auf Stress aus, während sie kontrolliert werden und legt sich mit der Rangerin an: „Ich hätte ihr am liebsten in die Fresse gehauen.“

23.06 Uhr: Jetzt hat es auch die Gruppe um Danni Büchner in den Dschungel geschafft. Sie müssen sich vor den wütenden Rangern umziehen. Und wieder gibt es tränen bei Toni. Sie hat keine Unterwäsche an und muss sich vor allen umziehen. Wird sie die neue Gisel?

23.01 Uhr: Und tatsächlich sie schafft, was Boxweltmeister Sven nicht geschafft hat. Die Wendler-Ex Claudia schafft es hingegen Nichtmal die ersten Meter der Brücke zu überwinden und fällt runter. Es geht auch im Dschungel weiter wie privat, immer nach unten. Besser macht es Trödelkönig Markus. Er bringt den Stern sicher rüber. Fünf Sterne für Gruppe Zwei.

22.59 Uhr: Wir sind zurück. Anastasiya das bisexuelle, ukrainische Playboy-Model geht die Prüfung mutig an und holt sich den Stern. Körperkontrolle hat sie wohl. Jetzt muss sie ihn nur noch auf die andere Seite bringen.

22.46 Uhr: Die andere Gruppe schlägt sich auch nicht besser. Die Prüfung auf der Hängebrücke ist aber auch schwerer. S ven Ottke den Stern schon in den Händen. „Keine Chance, keine Chance“, ruft er. Er behält recht und schafft es nicht ihn auf die andere Seite der Brücke. Macht es Anastasiya besser? Wir werden es nach der Werbung erfahren.

Dschungelcamp 2020: „Ich guck die Scheiße nicht“ - Auch Toni Trips versemmelt Prüfung

22.40 Uhr: Und auch Toni holt keinen Stern. Sie sollte drei James Bond Darsteller nennen aber sie guckt „die Scheiße nicht.“ Danni geht es ähnlich, sie kann schafft es nicht drei deutsche Bundeskanzler zu nennen. Weizäcker ist leider Bundespräsident gewesen. Aber immerhin wusste sie mit Merkel und Adenauer zwei. Das ist für dieses Format schon eine Menge Wissen.

22.34 Uhr: Wir sind zurück aus der Werbepause. Es geht weiter mit Sonjas Dschungelprüfung. Auch sie muss in die Wanne. Ihre Frage: Nenne drei Städte in denen Olympische Sommerspiele stattgefunden haben.

Sonjas Antwort: „Sydney, Afrika?“ Naja, immerhin hat sie es versucht. Nach ihr darf Raul ran, aber ihm gehts „scheiße“. Er muss drei Fußballspieler nennen, die mindestens 100 Mal für Deutschland gespielt haben. Er macht sich aber zu sehr in die Hosen, weil er Angst hat über die Klippe zu stürzen und bringt keinen einzigen Namen heraus. „Ihr seid Schweine“, wirft er Sonja und Daniel vor. Was können denn die dafür?

Ich kann mich noch ganz genau an die Olympischen Spiele in Afrika erinnern. Meiner Meinung nach gab es nie eine spannendere Olympiade. #ibes #Dschungelcamp pic.twitter.com/84LsBxY5OQ — Pascal ️‍ (@Antilopenmann) January 10, 2020

22.21 Uhr: Dschungelminister Günther ist schon im Camp. Ganz alleine, der Arme. Er wird gleich zum Teamchef gemacht.

22.17 Uhr: Auch die zweite Gruppe muss zu ihrer ersten Prüfung antreten. Sie müssen über eine klapprige Hängebrücke und dabei Sterne einsammeln. Marco traut sich als erster. Ganz schön wackelig das ganze. Sven kommentiert: „Ganz schön heftig für den ersten Tag.“ Wenn er nur wüsste, was noch so auf sie wartet...

Und Marco hat tatsächlich den ersten Stern eingesammelt und bringt ihn auch sicher auf die andere Seite.

22.15 Uhr: Weiter gehts mit der zweiten Gruppe. Claudia, Markus, Sven, Anastasiya und Marco müssen sich nach ihrem Heli Flug umziehen. Die Ranger kontrollieren sie dabei wie gewohnt. Aber keiner hat dieses Jahr etwas geschmuggelt.

IBES 2020: Elena Miras versemmelt erste Prüfung

22.11 Uhr: Und wie schlägt sich Prince Damien? Die Frage: „Nenne drei Länder mit A“. „Australien, Austria und Aserbaidschan.“ Daniel und Sonja sind nachsichtig geben ihm den Punkt, auch wenn Austria nur die englische Bezeichnung für unser Nachbarland ist.

22.09 Uhr: Elena Miras ist die erste. „Nenne drei Planeten unseres Sonnensystems“ heißt die Frage. „Merkus oder Markus oder so“, antwortet sie. Knapp daneben. Das wars kein Stern für Elena Miras.

22.07 Uhr: Es ist so weit. Die erste Dschungelprüfung 2020 steht an. „Wanne Heikel“ heißt die erste Prüfung. Sonja, Elena, Raúl, Danni, Toni und Prince Damien werden nacheinander in eine nach vorne offene Badewanne gesetzt, die einem Abgrund entgegenrutscht. Bis die Wanne am Abgrund ankommt, muss der Camper eine Frage richtig beantworten.

Dschungelcamp 2020: Die ersten Tränen fließen

21.35 Uhr: Die ersten Tränen. So schnell haben wir nicht damit gerechnet. Ex-DSDS-Kandidatin Toni Trips heult, weil sie ihre Extensions rausnehmen musste und es nicht mehr zum Friseur geschafft hat. Unser Mitleid hält sich in Grenzen.

21.33 Uhr: Für Schauspielerin Sonja Kirchberger wird es nicht einfach im Camp: „Ich hab von allen Phobien ein bisschen was.“

21.27 Uhr: Das wars aber auch mit der Sonderbehandlung. Ein Ranger erwartet ihn. Jetzt wirds ernst. Auch für die anderen Kandidaten geht es gleich los. Sie werden von den Rangern in ihren Hotelzimmern abgeholt. Es gibt nicht erstmal ein großes Kennenlernen dieses Jahr. Danni Büchner darf nicht Mal mehr aufs Klo. Hoffentlich pinkelt sie nicht ins Auto.

21.24 Uhr: Das ist ein Ding. Der ehemalige Verkehrsminister Günther Krause wird mit der Limo in den Dschungel gefahren. So gehört sich das für einen Politiker. Er wird sogar von einer Blaskapelle empfangen die, die Deutsche Hymne spielt.

21.20 Uhr: In der Vorschau wird schon klar. Mit Elena Miras sollte man sich nicht anlegen. Zum ersten Mal in 2020 ertönt es: „Ich bin ein Staaaaar holt mich hier raaaaauuus!“ Sonja Zietlow geht auch gleich auf die Kritik ein, dass die Show trotz der Buschbrände stattfindet.

Sie zitiert die australische Botschafterin in Deutschland. Die sei froh, dass die Sendung läuft. Alles sei in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden geplant. Die Regierung begrüße Touristische-Aktivitäten. Na dann steht dem Dschungel ja nichts mehr im Wege.

Zum Beginn der aktuellen Dschungelcamp-Staffel hat RTL sogar eine Spendenaktion für die Opfer der australischen Buschbrände gestartet. Dies teilten die beiden Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) am Freitagabend mit. Der Sender werde 100.000 Euro spenden und im Finale in rund zwei Wochen noch einmal nachlegen. Auf seiner Homepage ruft der Kölner Privatsender für weitere Spenden auf, die an das Australische Rote Kreuz weitergeleitet werden sollen.

Dschungelcamp 2020: Endlich geht es los!

21.16 Uhr: Es geht endlich los!

21.00 Uhr: Nur noch 15 Minuten. Die Spannung steig. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ihr auch?

19.32 Uhr: In weniger als zwei Stunden geht es endlich los. Die 14. Staffel von „Ich bin ein Star! - Holt mich hier raus!“ wird trotz aller Kritik stattfinden. Viele forderten wegen der Buschfeuer in Australien die Show auszusagen. Jedoch läuft das Dschungelcamp bereits. Die erste Folge wurde schon abgedreht. Wir bekommen also wie gewohnt nur die Aufzeichnung zu sehen.

Um 21:15 kommt eine Limousine geflogen #IBES ist zurück ⭐️ pic.twitter.com/V72K1gieOQ — RTL (@RTLde) January 10, 2020

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner nimmt Asche von Jens mit nach Australien

17.28 Uhr: Danni Büchner, die Witwe von Jens Büchner, bringt die gleichen Luxusartikel wie ihr verstorbener Ehemann ins Dschungelcamp mit. Jens nahm 2017 an der Show teil. Genau wie er bringt sie ein Kissen, das mit Bildern von Jens und ihren fünf Kindern bedruckt ist, und ein Parfüm ins Camp.

Nach Australien hat sie auch ein bisschen der Asche von Jens, dessen Urne sie zu Hause in Mallorca aufbewahrt, mitgenommen. Im Interview mit RTL erklärte sie: „Ich trage meinen Mann bei mir. Das ist die Kette, in der auch was von meinem Mann drin ist. Seine Asche.“ Die Kette bleibt aber im Hotel.

Dschungelcamp 2020 startet am Freitagabend - Stars in Dreiergruppen im Camp angekommen

Update vom 10. Januar, 12.59 Uhr: Heute Abend geht es endlich los: das Dschungelcamp 2020. Wie in einem kurzen Vorab-Video zu sehen ist, sind die Kandidaten schon im Camp angekommen. In Dreiergruppen kämpften sich die Stars darin durch den australischen Dschungel. Die Landkarte, um den Weg in den australischen Busch zu finden, bekamen sie vom Ranger überreicht - und das nicht gerade freundlich, meldet RTL.

„Hurry up“, schrie er die Camper an. Auf dem Weg durch den Dschungel müssten die Kandidaten schon die erste Prüfung meistern. Für eine Gruppe führte der einzige Weg ins Camp über eine klapprige Hängebrücke. Gruppe zwei und drei mussten ihre Höhenangst an steilen Klippen überwinden.

Der wahren Prüfung müssten sich die Stars jedoch erst nach den „kleinen“ Mutproben stellen. Sie trug den passenden Namen „Dinner for twelve“. Die Kandidaten durften sich nach der anstrengenden Reise ins Camp erst einmal stärken. Die meisten Camper waren von dem Festmahl aber alles andere als begeistert. Der ein oder andere Star musste während dem Essen kräftig würgen. Wer sich bei der Prüfung überhaupt nicht gut schlagen wird, verrät RTL dann am heutigen Abend in der Live-Sendung.

RTL-Dschungelcamp-Kandidatin Anastasiya Avilova hat übrigens vor Start der IBES-Reihe ein Stofflos-Foto gepostet.

Dschungelcamp 2020: Ab heute heißt es wieder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Australien - Schon wieder ist ein Jahr vergangen und es heißt ab heute „Ich bin ein Star! - Holt mich hier raus!“ Heute, am 10. Januar um 21.15 Uhr (alle Sendetermine* finden Sie auf tz.de), geht die 14. Staffel los. Alle Kandidaten sind bereits in Australien gelandet und bereiten sich auf ihren Einzug ins Camp vor. Vor Ort moderiert wird es von Sonja Zietlow* und Daniel Hartwich*. Natürlich wird auch wieder Dr. Bob* als medizinische Unterstützung während der Dschungelprüfungen am Start sein, der die 12 Kandidaten* betreut:

Dschungelcamp 2020: Die Kandidaten der 14. Staffel

In der ersten Wochen dürfen die Zuschauer noch anrufen und bestimmen, wer in die Dschungelprüfung muss. Ab der zweiten Woche fliegt dann jeden Tag ein Promi nach Haus. Sagt einer der Promis den Satz „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!“ ist seine Dschungel-Gage* weg. Und diese 12 Kandidaten wird Dr. Bob zu Beginn betreuen:

Hat hier jemand die Chance ein neuer Liebling der Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow zu werden?

Findet das Dschungelcamp 2020 statt?

Seit Monaten wüten Buschfeuer in Australien, weshalb immer mehr Stimmen laut werden, die RTL dafür kritisieren*, dass das Dschungelcamp nicht abgesagt wird. So viele Tiere und Menschen sterben, Häuser sind bedroht - auch Dr. Bobs Haus* ist betroffen - aber RTL hält an der Ausstrahlung fest. Sonja Zietlow verteidigt*, dass die Ausstrahlung trotzdem stattfinden soll, da viele Arbeitsplätze daran hängen sollen. Die Fans im Netz äußern sich jedoch auch eher dagegen. Dennoch hat RTL Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und bricht sogar so eine Tradition. RTL erläuterte auch, dass keine Gefahr für die Dschungelcamp-

Bewohner bestehen würde.

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was im Dschungelcamp alles passieren wird, denn es wurde ja schon allerhand angekündigt. Elena Miras will ein Geheimnis offenbaren, Markus Reinecke kündigt einen FKK-Auftritt an, Claudia Norberg will den Mann fürs Leben finden und Danni Büchner gedenkt ihres Jens. Es kann also viel passieren.

