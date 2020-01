Dschungelcamp 2020: Markus im Aufwind, Danni am Boden - Tag 10 kann kommen

Tag 10 im Dschungelcamp 2020: Nach der Wetter-Katastrophe geht es in Australien wie geplant weiter. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker.

Im Dschungelcamp 2020 steht am Sonntag Tag 10 auf dem Plan.

steht am Sonntag Tag 10 auf dem Plan. Die Evakuierung ist überstanden und es gibt wieder ein Lagerfeuer.

Natürlich erwartet uns auch wieder eine Dschungelprüfung.

Update, 20.30 Uhr: So liebe Dschungel-Fans! Gleich ist es wieder soweit. Was uns wohl diesmal erwartet? Feststeht, dass eine Evakuierung wohl erstmal vom Tisch ist. Feststeht auch, dass wir wohl auch heute nicht in den Genuss einer Danni-Büchner Prüfung kommen. Genauso wie man davon ausgehen kann, dass Elena Miras wieder für ordentlich Krawall sorgen wird. Wir hoffen natürlich sehr auf viele tödliche, möglichst lang unbemerkte Spinnen, jede Menge Tränen und leidende Gesichter in der Prüfung. In weniger als zwei Stunden geht‘s los. Bis gleich!

Dschungelcamp 2020: Jede Menge los im Camp - Markus rockt Dannis Horror-Prüfung

Im Dschungelcamp 2020 gibt es Anlass für gute Laune, und das haben die Kandidaten vor allem einem Mann zu verdanken. Markus Reinecke hat mit seiner großartigen Dschungelprüfung an Tag gleich zwei Großtaten vollbracht. Er hat den Kandidaten das zweite richtige Essen innerhalb von zwei Tagen ermöglicht und ganz nebenbei auch noch Daniela Büchner den größtmöglichen Dämpfer verpasst. Durch Markus wurden Körper und Moral der Kandidaten gestärkt - und RTL hatte bei dieser Entwicklung ziemlich offensichtlich die Finger im Spiel.

Damit Bewegung in die Gruppe kommt, hat RTL zu einem bekannten Trick gegriffen. Eine Dschungelprüfung, die Daniela Büchner vor wenigen Tagen sofort abgebrochen hatte, wurde nun einfach Markus Reinecke vorgesetzt. Wo Danni nach 13 Sekunden gescheitert war, holte der Trödelfuchs fast die maximale Anzahl an Sternen. Das mutmaßliche Ziel von RTL ist leicht zu erkennen: Die Kandidaten direkt gegeneinander ausspielen, damit endlich jemand anderes als Danni in den Vordergrund rücken kann.

Dschungelcamp 2020 kann nach Evakuierung normal weitergehen

Die Dschungelcamp-Kandidaten* erlebten zuletzt viel Aufregung. Eine extreme Wetterlage mit massiven Regenfällen sorgte für echte Gefahr im Camp. Eine Evakuierung war unvermeidlich*, die Stars mussten sich ins Dschungeltelefon retten und dort ausharren. An Tag 10 ist mit solchen Katastrophen nicht mehr zu rechnen. Die Bewohner können sich nun wieder ganz sich selbst und ihren Streitigkeiten widmen.

Wer ist noch dabei im Dschungelcamp 2020

Die Zeit der Rauswürfe im Dschungelcamp ist längst gekommen. Drei Kandidaten sind raus, zwei davon wurden in den letzten Tagen von den Zuschauern eliminiert. Am Samstag (Tag 9) traf es Toni Trips*. Sie hatte zu wenig Anrufe der Zuschauer erhalten, um weiter dabei zu bleiben. Marco Cerullo* war schon einen Tag vorher raus und Günther Krause* war bekanntlich kaum jemals richtig drin.

An Tag 10 sind folgende Kandidaten noch dabei:

