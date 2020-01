Dschungelcamp 2020: Dr. Bob hat jetzt eine eigene RTL-Show

Dr. Bob ist seit der ersten Dschungelcamp-Staffel dabei und gilt mit seiner charmanten Art als Star der Sendung. Nun soll er eine eigene Show bei RTL erhalten.

Es wird ein Spin-off von Dschungelcamp geben, das am 10. Januar in die 14. Runde geht (alle Infos bei uns im Ticker).

Dr. Bob bekommt seine eigene Show.

bekommt seine eigene Show. Er zeigt in „Dr. Bob‘s Australien“ zwei ehemaligen Dschungelkandidaten die schönsten Seiten von Australien.

Australien - Bei jeder Dschungelprüfung ist er der geheime Star:Dr. Bob. Freudig strahlend erklärt er den Stars, was sie bei jeder Prüfung zu erwarten haben und mit welchen Tieren sie rechnen müssen. Auch einfache Schnitte verarztet Dr. Bob mal - und das, obwohl er gar kein echter Arzt ist. Außerdem betreut er nicht nur die deutschen Stars im Dschungel, sondern auch die vom britischen Pendant „I‘m a Celebrity...Get Me Out Of Here!“

Eigentlich begann Dr. Bob, der bürgerlich Robert McCarron* heißt, eine Ausbildung als Maskenbilder, über die er auch zum Dschungelcamp kam. Daneben ist Dr. Bob noch Wildbiologe und Rettungssanitäter. Jetzt wird er auch noch der Hauptstar für ein Spin-off des Dschungelcamps, denn Dr. Bob bekommt seine eigene Show „Dr. Bob‘s Australien“.

Video: Wer ist eigentlich Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob?

„Dr. Bob‘s Australien“ - das Dschungelcamp-Spin-off

In dieser Sendung wird er sich nicht um die Dschungel-Kandidaten der 14. Staffel* kümmern, sondern um Evelyn Burdecki, die amtierende Dschungelkönigin, und Thorsten Legat, der in Staffel 10 mit dabei war. Nachdem in all den Jahren nie ein Fokus auf Australien selbst, das seit Staffel 1 Ort des Dschungel-Geschehens ist, gelegt wurde, soll das nun nachgeholt werden. Und wer könnte besser die schönsten Seiten seines Landes zeigen als Dr. Bob selbst, der schon lange in Australien lebt.

Allerdings wüten aktuell Buschfeuer, was das Dschungelcamp etwas überschattet und deswegen neue Regeln im Camp einziehen. Auch Dr. Bob bangt wegen der Buschfeuer um sein Haus.

Diese Orte von Australien werden im Dschungelcamp-Spin-off zu sehen sein

Die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer Evelyn Burdecki und Thorsten Legat - hier finden Sie übrigens eine Übersicht über alle ehemaligen Teilnehmer aller Dschungelcamp-Staffeln* - wissen noch nicht, wo genau die Reise mit Dr. Bob hingehen wird. Etwa zwei Wochen soll die Reise dauern, die zu den schönsten und aufregendsten Orten Australiens führen soll. Diese Destinationen sollen mit dabei sein:

Surfers Paradise

Great Barrier Reef

Daintree Regenwald

Das wilde Outback rund um den heiligen Berg Uluru

Außerdem werden die beiden Koalas streicheln, Babykängurus füttern und die giftigste Schlange der Welt sehen, tauchen sowie im Kajak auf Wal-Expedition gehen.

+ Dr. Bob geht mit Evelyn Burdecki und Thorsten Legat tauchen. © TVNOW / ITV Studios Germany

Wann kommt „Dr. Bob‘s Australien“ im TV?

Das Dschungelcamp-Spin-off wird am 12. Januar zur Prime Time um 20.15 Uhr direkt vor der dritten Folge der 14. Staffel Dschungelcamp auf RTL gezeigt. Natürlich kann „Dr. Bob‘s Australien“ auch auf TVNow angesehen werden.

Das Dschungelcamp selbst startet am 10. Januar um 21.15 Uhr. Alle Sendetermine der neuen Dschungelcamp-Staffel* haben wir ebenso für Sie zusammengetragen. Bei den Moderatoren dürfen wir uns wieder auf die bissigen Kommentare von Sonja Zietlow* und Daniel Hartwich* freuen, die auch ein paar Geheimnisse aus ihrer Dschungelzeit* verraten haben.

SL

