Dschungelcamp 2020: Dr. Bob ist gar kein echter Arzt - das hat er früher wirklich gemacht

Wie immer mit von der Partie beim Dschungelcamp 2020: Dschungelarzt Dr. Bob, der sich um die Kandidaten kümmert. Doch in der Vergangenheit machte er etwas komplett anderes.

Im Januar 2020 startet die 14. Staffel des Dschungelcamp .

des . Zwölf Kandidaten von „Ich bin ein Star“ stehen laut einem Bericht von Bild.de schon fest.

von „Ich bin ein Star“ stehen laut einem Bericht von Bild.de schon fest. Auch Dr. Bob, der Dschungelarzt, ist wieder mit von der Partie.

Murwillumbah - Ihm können die Kandidaten des RTL- Dschungelcamp s vertrauen: Robert „Dr. Bob“ McCarron. Denn der Dschungelarzt ist derjenige, der die Kandidaten über die Dschungelprüfungen aufklärt und sich in kleinen wie großen Notlagen um die Dschungelcamper kümmert.

Dschungelcamp 2020: Wie alt ist Dr. Bob?

Robert McCarron, den deutschen Fernsehzuschauern besser bekannt als „Dr. Bob“ aus der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ ist 69 Jahre alt. Er wurde im Juli 1950 in London geboren.

Dschungelcamp 2020: Wer ist Dr. Bob?

Dr. Bob ist seit der ersten Staffel des Dschungelcamps am Start, beziehungsweise sogar noch länger: Denn er ist auch bei der britischen Version des Dschungelcamps („I‘m a Celebrity ... Get Me Out Of Here!“) mit von der Partie.

Seit 2002 betreut Dr. Bob in den Formaten die Kandidaten - aber ist er wirklich Arzt? Nein, Dr. Bob ist Wildbiologe, Rettungssanitäter - und Maskenbildner. Ausgerechnet über letzteres kam er zum Dschungelcamp.

Dr. Bob: Vom Maskenbildner in Hollywood zum „Arzt“

Schon 1977 startete Robert McCarron alias „Dr. Bob“seine Karriere bei Film und Fernsehen: als Maskenbildner bei einem in Australien produzierten Special der Benny-Hill-Show. Robert „Dr. Bob“ McCarron war dann einige Jahre für viele bekannte australische Filmregisseure wie Phillip Noyce und Peter Weir tätig.

Außerdem übernahm er 1992 für Peter Jacksons Kult-Horrorstreifen „Braindead“ die Herstellung der Prothesen. In diesem Bereich war er auch 1993 am Oscar-prämierten Drama „Das Piano“ beteiligt.

Das Hollywood-Highlight folgte im Jahr 1999: Robert McCarron arbeitete als Spezialeffekt-Maskenbildner beim US-amerikanischen Actionfilm „Matrix“ mit, der vier Oscars erhielt. McCarron selbst erhielt für seine Mitarbeit an „Matrix“ und „Das Piano“ je eine Nominierung für den Saturn Award.

Außerdem bescherte Robert McCarron sein Job bei „Matrix“ eine Karrierechance: Denn hier wurde er entdeckt - und wurde zu „Dr. Bob“.

Seine medizinischen Fähigkeiten konnte Dr. Bob auch schon als medizinischer Leiter der Eröffnungs- und Abschlussfeier bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney unter Beweis stellen.

Dschungelcamp 2020: Diese Kandidaten betreut Dr. Bob

Die Rolle als „Dr. Bob“ gefällt dem Ex-Maskenbildner offensichtlich ausgesprochen gut: Beim deutschen Format desDschungelcamps (IBES) ist Dr. Bob schon seit 14 Staffeln dabei. Dabei versorgte er unter anderem Dschungelkönigin 2019 Evelyn Burdecki, die immer wieder mit pikanten Fotos Aufsehen erregt, und Dschungelkönigin 2018, Jenny Frankhauser, deren Liebesleben nach dem Dschungelcamp einige Dramen erlebte. 2020 kommen neue Herausforderungen auf den Dschungelarzt zu - mit diesen Kandidaten:

Ein Promi hat hingegen dem Dschungelcamp 2020 eine Abfuhr erteilt: Prinz Frederic von Anhalt wurde von RTL angefragt, lehnte aber entschieden ab.

Dschungelcamp 2020: So lebt Dr. Bob privat

Auch privat bleibt Dr. Bob lange treu: Mit seiner zweiten Ehefrau, Annette Miles, ist er seit über 12 Jahren zusammen - 2013 vermählten sie sich in einer indianischen Zeremonie. 2015 nutzte das verliebte Paar eine Drehpause während des Dschungelcamps für einen Besuch in Köln.

+ "Dr. Bob" mit seiner Frau zu Besuch in Köln.

Mit Annette Miles lebt Dr. Bob auf einer großen Farm zwischen Sydney und Canberra. Aus seiner ersten Ehe hat Dr. Bob zwei Adoptivkinder und mittlerweile vier Enkel.

Dschungelcamp 2020: Das kommt auf Dr. Bob zu

Es stehen gerade mal die Sendetermine für das Dschungelcamp 2020 fest, aber es ist schon viel passiert: Die britischen Dschungelcamp-Kandidaten waren mit etwas noch viel Schlimmerem als Dschungelprüfungen konfrontiert - nahe des Drehorts des Dschungelcamps wurde eine Leiche gefunden. Außerdem könnten Buschfeuer das Dschungelcamp bedrohen.

Zudem gibt es Gerüchte um Änderungen der Show, die entscheidend sein könnten. Eine wichtige Aufgabe wartet wieder auf Dr. Bob - er muss die Gesundheit der Kandidaten im Blick behalten - die könnten durch die Dschungeldiät stark gefährdet sein.

Aber egal, was passiert - Dr. Bob ist mit dabei beim Dschungelcamp 2020 und sorgt sich um das Wohlbefinden der Kandidaten.

