Kommt ein Ersatzkandidat fürs Dschungelcamp 2020? Entscheidung wohl gefallen

Update vom 11. Januar 2020, 21.05 Uhr: Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen, was einen möglichen Nachrücker für Günther Krause angeht. Seit dem unfreiwilligen Auszug des Ex-Ministers am Freitag wurde spekuliert, wer als Ersatzkandidat einspringen könnte. In der Vergangenheit schickte RTL den „dicken Klaus“ von „Klaus & Klaus“ ins Dschungelcamp, als Helmut Berger gehen musste. Und wer kann für Krause kommen?

Wie die Bild-Zeitung aktuell meldet, wird es keinen Nachrücker für Günther Krause geben. Das Dschungelcamp 2020 soll also mit 11 Kandidaten weitergehen.

Die Bild berichtet: „Einen Nachrücker soll es für Krause auch nicht geben, ist aus dem Sender-Umfeld zu hören. Hätte RTL einen weiteren Kandidaten von Krauses Kaliber, wäre er ja auch schon drin.“

Das verwundert ein wenig, weil RTL in der Vergangenheit immer Ersatzkandidaten in der Hand hatte.

Für den Bericht der Bild spricht aber die Tatsache, dass in den Vorabinformationen, die RTL vor jeder Dschungelcamp-Folge exklusiv an die Medien verschickt, kein Nachrücker auftaucht. So auch in der Vorabmeldung, die unserer Onlineredaktion vorliegt. Das betrifft aber nur die vorab aufgezeichneten Szenen.

Es bleibt also noch die Möglichkeit, dass Sonja Zietlow und Daniel Hartwich den Nachrücker live in der Dschungelcamp-Sendung am Samstag vorstellen.

Nachrücker fürs Dschungelcamp 2020: Schon heute kann ein Ersatzkandidat kommen

Erstmeldung vom 11. Januar 2020: Günther Krause ist raus aus dem Dschungelcamp 2020 - und das in absoluter Rekordzeit. Als erster Kandidat überhaupt musste er schon am ersten Tag seine Sachen packen. Sein Gesundheitszustand ließ eine weitere Teilnahme nicht zu. Selbst die Zuschauer zu Hause in Deutschland konnten am Fernseher erkennen, dass Krause in schlechter Verfassung war.

Die Vergangenheit zeigt, dass sich nun ein Ersatzkandidat auf den Weg zum Camp machen wird. Und vermutlich wird wieder alles sehr schnell gehen bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“.

Sandra Kiriasis war Ersatzkandidatin beim Dschungelcamp

Das jüngste Beispiel dafür, wie dringend RTL einen Ersatzkandidaten in der Hinterhand braucht, gab es 2019. Der Wechsel unter den Kandidaten dürfte vielen Zuschauern nicht einmal aufgefallen sein, denn in diesem Fall brauchte das Dschungelcamp schon vor Beginn der Staffel einen Nachrücker.

Ursprünglich sollte Daniela Büchner dabei sein, doch der Tod ihres Ehemannes Jens Büchner verhinderte den Plan. Sie wartete stattdessen ein Jahr lang und ist nun 2020 dabei. Damit keine Lücke entstehen würde, gab es 2019 Sandra Kiriasis, die den Platz auffüllte. Außerdem soll Tobias Wegener aus „Love Island“ ein Ersatzkandidat für 2019* gewesen sein.

Nachrücker im Dschungelcamp ersetzte Helmut Berger

Es ist auch nicht ohne Beispiel, dass beim Dschungelcamp ein Kandidat während der laufenden Staffel ausgewechselt wird. In der siebten Staffel vom Januar 2013 wurde offensichtlich, dass Helmut Berger nicht mehr für das Leben im Camp geschaffen war.

Ihm machte die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung - so ähnlich wie es im Dschungelcamp 2020 auch Günther Krause* geschah. Seit dieser Zeit ist bewiesen, dass RTL nichts dem Zufall überlässt. Sofort stand als Ersatzkandidat für Helmut Berger der Sänger Klaus Baumgart („Klaus und Klaus“) bereit und zog quasi sofort ins Camp.

Wann kommt der Ersatzkandidat ins Dschungelcamp 2020?

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass RTL bereits einen Nachrücker für das Dschungelcamp 2020 bereithält. Wahrscheinlich wird sich der Promi bereits in Australien aufhalten, deshalb ist mit einem ähnlich schnellen Wechsel zu rechnen, wie er 2013 geschah. Dann wären es wieder 12 Kandidaten im Dschungelcamp 2020*.

Prognose: Der Nachrücker kommt schon am Samstag und ist ab dem zweiten Tag Teil des Dschungelcamps.

Doch auch ohne Günther Kraus kamen die TV-Zuschauer in den ersten Tagen des Dschungelcamps 2020 auf ihre Kosten. „Sommerhaus“-Gewinnerin Elena Miras * sorgte mit ihrem Emotionsausbruch bei der Nachtwache, als sie Toni Trips von einem Jugendamt-Erlebnis berichtete, für Schlagzeilen.

