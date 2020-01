Marco Cerullo bricht im Dschungelcamp 2020 in Tränen aus. Er vermisst seine Freundin Christina, doch etwas anderes scheint ihn auch sehr zu beschäftigen.

Marco Cerullo spricht im Dschungelcamp über seine Ängste.

Der 31-Jährige bricht in Tränen aus.

Marco bereut, seiner Freundin Christina sein Handy gegeben zu haben.

Dungay/New South Wales - In Folge vier der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ erlebten die TV-Zuschauer Kandidat Marco Cerullo* von seiner emotionalen und nachdenklichen Seite. „Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig wird im Dschungel. Es ist so schwer“, so der 31-Jährige völlig aufgelöst zu Mitcamper Raúl Richter.

Der Ex-Bachelorette-Kandidat, der seit der Ausstrahlung des Finales von „Bachelor in Paradise“ offiziell mit Christina Grass zusammen ist, gab zu: „Manchmal sage ich komische Dinge, die ich gar nicht so meine.“ Haut Marco etwa auch gegenüber seiner Freundin markige Sprüche raus? Unvergessen ist seine machohafte Beschreibung seiner Traumfrau: „Optisch wie ein Model, Charakter von `ner Dicken.“

Der ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Darsteller Raúl* versuchte Marco zu beruhigen: „Christina kennt dich. Ihr habt doch schon eine richtige krasse Zeit miteinander verbracht.“

Marco im Dschungelcamp 2020: „Ich hätte ihr nicht mein Handy geben sollen“

Doch Marco scheint noch etwas anderes zu beschäftigen. „Ich hätte ihr (Christina, Anm. d. Red.) nicht mein Handy geben sollen“, sagte er unter Tränen. „Man weiß nie, wer von früher schreibt!“ Allerdings habe er auch nichts zu verbergen.

Auch im Dschungeltelefon war Marco noch völlig durch den Wind. „Alle machen auf gute Laune, aber in Wirklichkeit ist es nicht so cool.“

Was passierte noch am vierten Tag im Dschungelcamp 2020? Hier gibt es die aktuelle Folge zum Nachlesen*. Darüber hinaus bekommen Sie auf tz.de* alle Infos zu den IBES-Kandidaten und den Gagen der Stars.

