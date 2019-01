Bastian Yotta droht Chris Töpperwien mit harter  Vergeltung: „Hinterf****** Drecksau!“

Der Zoff zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019 eskaliert immer weiter. Bastian droht an Tag 9 mit harter Vergeltung.

Die Feindschaft zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien erreicht schon wieder eine neue Eskalationsstufe. Wie Moderator Daniel Hartwich schon früh in der Dschungelcamp-Staffel feststellte, ist der Konflikt zwischen Yotta und Töpperwien wohl ohnehin „nur noch mit Kernwaffen zu lösen“. Obwohl das vielleicht eine kleine Übertreibung ist, muss sich der Zuschauer tatsächlich langsam fragen, wie lange es noch beim verbalen Schlagabtausch bleiben kann. Denn keiner der Kontrahenten macht Anstalten, an einem friedlichen Miteinander zu arbeiten.

An Tag 9 im Dschungelcamp 2019 (hier im Dschungelcamp-Live-Ticker) droht die Lage erneut außer Kontrolle zu geraten - denn bei Bastian Yotta kommt schon wieder die gesamte Vorgeschichte der beiden Erzfeinde hoch.

Gespräch unter vier Augen? Nicht im Dschungelcamp!

Dabei erscheint der Auslöser für seinen erneuten Ärger eher trivial. Zumindest wenn man mitbekommen hat, was bisher im Dschungelcamp vorgefallen ist. Er sei auf Chris zugegangen, erzählt Bastian spürbar gereizt. „Sollen wir nicht mal zwei Minuten unter vier Augen sprechen?“, fragte er Chris und bekam eine klare Antwort. „Nein. Ich will nicht mit dir reden“, entschied der Currywurst-König. Für Bastian ist das Anlass genug, zur ganz großen Hasstirade anzusetzen.

„Dann leck‘ mich“, legt Bastian Yotta nach. „Ich habe den Streit nicht angefangen. Ich freue mich schon, wenn er sein Coming Out hat hier im Dschungel – hab‘ ich öffentlich gesagt! Aber man muss auch fragen, was zuvor war. Er ist zur Presse und hat Scheiß über mich geredet. Dann habe ich zurückgeschossen und gepostet: Richtige Männer machen das nicht. Oh, da haben wir den Fehler. Richtige Männer? Pussys machen das natürlich. Also wissen wir jetzt, was Chris ist!“

Immer aktuell informiert: Wer ist raus im Dschungelcamp 2019?

Voting: Wer hat das Zeug zum Dschungelkönig 2019?

Hasstirade im Dschungelcamp 2019: „Drecksau! So was macht man nicht“

Schnell wird klar, dass der Miracle-Morning-Millionär immer noch schwer daran zu knabbern hat, was vor dem Dschungelcamp passiert ist. Und natürlich ist Chris an allem Schuld, was zwischen den beiden falsch läuft: „Er ist zur Presse, weil ich gespendet habe. Als in Malibu die Feuer waren, habe ich gesagt: Jeder der meinen Onlinekurs heute noch kauft, dann verdoppele ich. Da sagt der: ‚Der Yotta nutzt das Feuer aus für sein Business.‘ So hat es angefangen. Hinterfotzige Drecksau! So was macht man nicht.“ So spricht der Yotta und spuckt vor lauter Verachtung auf den Boden. Er und der Currywurst-König werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr.

„Du kannst mir ins Gesicht sagen, dass ich ein Arschloch bin, kein Problem, dann diskutieren wir es aus. Aber nicht an die Presse. Deswegen traue ich dem Typen überhaupt nicht mehr! Null!“, legt Bastian nach und schickt eine ernste Drohung hinterher: „Wenn er mich angreift, dann schieße ich zurück. Fick‘ mit mir und ich fick dich doppelt zurück!“

Wie so eine doppelte Vergeltung aussehen könnte, mussten die Zuschauer zum Glück noch nicht mit ansehen. Man kann also nur spekulieren, zu welchen Mitteln ein Yotta in Rage greifen würde. Dabei hätte es für eine solche Eskalation schon den einen oder anderen Anlass gegeben.

Man denke nur an die zwei Mittelfinger, die Chris hinter Bastians Rücken gezeigt hatte. Das bekam Bastian an Tag 3 zum Glück nicht mit. Sonst hätte er sich wohl überlegen müssen, wie die doppelte Rache für diese Beleidigung aussehen kann. Eine Verdoppelung der Stinkefinger käme wohl kaum in Frage.

Wohin steuern Bastian Yotta und Chris Töpperwien?

Für Bastian Yotta dreht sich kurz gesagt also weiterhin alles darum, was vor dem Flug nach Australien vorgefallen ist. Ob er wohl ahnt, dass sich im Dschungelcamp 2019 schon längst ein kleines Wunder ereignet hat, das ihn im Nachhinein überraschen dürfte? Ausgerechnet Chris Töpperwien hatte seinen Erzfeind im Camp schon einmal heimlich in Schutz genommen, als es dem Muskelmann am schlechtesten ging.

Wir erinnern uns: Bastian kam von der gemeinsamen Dschungelprüfung mit Gisele zurück, bei der er keinen einzigen Stern erringen konnte. Und dann ist es ausgerechnet Dschungel-Heulsuse Gisele, die dem Motivations-Experten mit ihren fiesen Kommentaren gehörig die Laune verhagelt. Ohne einen gut gemeinten Ratschlag von Chris wäre der Streit zwischen Gisele und Bastian an dieser Stelle wohl nicht so schnell vom Tisch gewesen. Denn auch der Curry-Mann redete Gisele in einem ruhigen Moment ins Gewissen. Schließlich hat selbst ein Bastian Yotta so eine Behandlung nicht verdient, musste Chris einsehen.

Vielleicht besteht also doch noch Hoffnung auf eine friedliche Lösung des kalten Krieges zwischen Yotta und Töpperwien.

Lesen Sie außerdem diese Dschungelcamp-News

Ehe gescheitert: Deshalb haben sich Chris Töpperwien und seine Frau getrennt.

Der Protz-Millionär war nicht immer ein Muskelmann. So sah Bastian Yotta früher aus.