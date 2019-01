Dschungelcamp 2019: Wollte Felix van Deventer trotz Freundin ein Model daten?

Wollte Felix van Deventer vor dem Dschungelcamp 2019 bei einem Playboy-Model landen? Vor den Kameras betont er die Liebe zu seiner Freundin Antje.

Köln - Im Dschungelcamp schwärmt Felix van Deventer (22) regelmäßig von seiner unfassbaren Liebe zu seiner schwangeren Antje. Doch der 22-Jährige ist wohl doch nicht der bodenständige und unschuldige Junge von neben an, wie es auf den ersten Blick scheint. Noch kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp, versuchte Felix bei einer anderen Frau zu landen. Und zwar bei keiner Geringeren, als dem Playboy-Häschen Tanja Brockmann (30, viermal im Playboy). Seine so starke Liebe zu seiner Freundin hatte er da wohl kurzzeitig vergessen.

Playboy-Model über Felix van Deventer: „Mehrfach ganz süß angeschrieben“

Das Kölner Playboy-Model verriet gegenüber der Bild, dass der Dschungelcamp-Kandidat sie „mehrfach ganz süß“ über Instagram anschrieb. „Er meinte, dass wir ja gar nicht so weit auseinander wohnen. Und scherzte, dass ich gar nicht wissen wolle, was er so geplant habe.“

Zum Beweis legte sie der Bild den Chatverlauf vor. „Ich war ehrlich gesagt total überrascht und auch ein bisschen geschockt, als ich jetzt im Fernsehen hörte, dass er eine Freundin hat, geschweige denn Papa wird.“, erklärte Tanja Brockmann.

Das passiere an Tag 7 im Dschungelcamp:

Dschungelcamp-Kandidat Felix war ihr „viel zu jung“

Dabei beteuerte das Model eh nicht an den Offerten von Felix van Deventer interressiert gewesen zu sein: „Er ist viel zu jung für mich, außerdem habe ich einen Freund“. Böse sei sie ihm allerdings nicht, betont sie und zeigt sogar Verständnis: „Er ist ja noch sehr jung und hat vermutlich nicht richtig darüber nachgedacht, was er da auf Instagram schreibt – und wie seine Freundin das wohl findet.“

Doch das ist momentan nicht das größte Problem von Felix van Deventer. Im Dschungelcamp eskalierte die Situation nämlich richtig und der 22-Jährige muss mit der richtig schlechten Stimmung klar kommen. Grund war natürlich mal wieder Gisele. Dafür sorgte im Gegenzug Domenico für den Running Gag im Dschungelcamp.

