Dschungelcamp 2019: Sibylle Rauch packt über das Porno-Business aus

Im Dschungelcamp 2019 hat Sibylle Rauch verraten, wie viel sie als Porno-Star kassierte. Im Dschungel-Telefon flossen bittere Tränen.

Eigentlich ging es in dem Gespräch zwischen den Dschungelcamp-Oldies Sibylle Rauch und Peter Orloff, das RTL am Montagabend zeigte, um Sibylles Gönner namens Alexander. Besagter Herr bezahlte ihre neuen Zähne und unterstützt sie auch sonst finanziell.

Sibylle sagte über ihren „Bussi Bär“: „Er hat alle ‚Eis am Stiel‘-Filme aber er hat auch die Meisterwerke, die Pornos. Da sind auch schöne dabei.“

Peter Orloff scheint sich im Bereich der Erwachsenen-Unterhaltung nicht allzu gut auszukennen und wollte von Sibylle wissen: "Waren das Zeitschriften oder Filme, die du gemacht hast?" Worauf Sibylle antwortete: "Ich habe Filme gedreht, aber mit tollen Leuten. Ich stehe auch zu den Pornos, weil sie keine Drecksfilme sind.“

Video: Sybille Rauch - in den 90er Jahren

Sibylle Rauch im Dschungelcamp 2019: Was ist ein „Drecksfilm?“

Eine Definition von „Drecksfilm“ blieb Sibylle Rauch den Dschungelcamp-Zuschauern allerdings schuldig. Fragt sich also, wie weit es mit dem Qualitätsanspruch ihrer Filme mit klangvollen Titeln wie „Dirty Woman: Part One – Seasons of the Bitch“ her ist. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal „Idealism prevails“ sprach sie 2017 über den Unterschied zwischen einem erotischen Film und einem Porno:

„Der Unterschied ist ganz einfach. Ein Luxusporno mit einer Million Mark Produktion - das sieht man auch in dem Film mit hochklassigen Schauspielern. Karin Schubert, Gabriel Pontello: Das waren die Superstars weltweit. Und bei meiner Wenigkeit kam auch die Soft-Version nicht unfreiwillig komisch rüber - wie das oft bei Pornostars der Fall ist. Aber in der Hardcore-Version braucht man keine Lupe, um den Schw*nz in der M*se zu sehen. “

Video: Erster Flirt im Dschungelcamp 2019? Sibylle Rauch ist verknallt

Gegen Ende der Dschungelcamp-Sendung am Montag kamen die Bewohner nochmals auf Sibylles Porno-Vergangenheit zu sprechen. Felix van Deventer wollte von ihr wissen, in welchem Alter sie sich die Brüste vergrößern ließ. „Ich musste“, antwortete Sibylle. Denn: Seinerzeit bekam sie ein Angebot von Porno-Queen Teresa Orlowksi, die ihr die bislang höchste Gage aller Zeiten für einen Film im Bereich der Erwachsenen-Unterhaltung anbot. „100.000 Mark für nur drei Sex-Szenen“, verriet Sibylle Rauch. „Alles andere war Schauspiel. Das war ein Hochglanz-Porno.“

+ Im Dschungel-Telefon spricht Sibylle Rauch am Montag über ihre Porno-Vergangenheit. © Screenshot: RTL

Sibylle Rauch spricht im Dschungelcamp über ihre Schmuddelfilm-Vergangenheit

Zunächst habe sie das Angebot abgelehnt. Denn: „In meinem Kopf war noch: Hollywood-Star.“ Damals träumte sie noch von der großen Filmkarriere. Und da wollte sie mit der Porno-Branche eher nicht in Verbindung gebracht. Logisch: Emily Blunt dreht ja nebenbei auch keine Hardcore-Filme. Was Sibylle damals überzeugte: Sie sollte die Gage gleich auf die Hand ausbezahlt bekommen. Also unterschrieb sie für den Porno, der übrigens den Titel „Born for Love“ trug. Heute haben solche Streifen weit vulgärere Titel...

Aber würde sie sich heute anders entscheiden? Das wollte Felix van Deventer von ihr wissen. Gut, der sollte mal ganz still sein. Als GZSZ-Darsteller fabriziert er ja auch keine große Kunst. Aber Sibylle meinte: „Felix, das ist schwierig: Schau, ich hab in meiner großen Zeit als Porno-Queen mit Dolly Buster sehr viel Geld verdient. Man kannte mich. Ich wurde geliebt.“

Video: Die Dschungelcamp-Prüfung am Montag

Im Dschungel-Telefon berichtete Sibylle später, dass sie sich durch die Filme eine Eigentums-Wohnung und den damals teuersten BMW leisten konnte.

Und machten ihr die Drehs wirklich Spaß? Das wollte Evelyn Burdecki von Sibylle Rauch wissen. Worauf sie ganz klar antwortete: „Porno hat mir keinen Spaß gemacht.“ Schließlich habe mit ihrer Porno-Karriere auch ihr persönlicher Abstieg begonnen, der in einem Selbstmord-Versuch endete... Letztlich, so meinte Sibylle, habe sie sich doch eher auf das Schauspiel-Handwerk konzentrieren sollen, statt auf das Jet-Set-Leben.

Evelyn versuchte sie aufzumuntern: „Sibylle, Du bist eine Legende.“ Felix präzisierte: „Eine Porno-Legende.“ Worauf Sibylle Rauch im lachend drohte: „Ich komme gleich hoch und haue Dir auf den Deckel..“