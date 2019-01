Sibylle Rauch: Der Schmuddelfilm-Star der 80er ist im Dschungelcamp 2019 dabei

Die ehemalige Erotikfilm-Darstellerin Sibylle Rauch zieht in das Dschungelcamp 2019 ein.

Sibylle Rauch zieht ins Dschungelcamp 2019! Der Erotik-Star der 80er ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Australien mit dabei.

Eine Dschungelcamp-Kandidatin, die bereits in Erwachsenenfilmen zu sehen war: Das gab‘s schon häufiger. So waren Dolly Buster, Gina Wild - pardon, die heißt ja Michaela Schaffrath - und Melanie Müller schon bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Müller holte gar die Dschungelkrone. Was beweist, dass eine Tätigkeit im Bereich der Erwachsenen-Unterhaltung einer Kandidatin im Dschungelcamp nicht schadet. Nun zieht ein großer Erotik-Star der 80er Jahre ins Dschungelcamp 2019 ein: Die gebürtige Münchnerin Sibylle Rauch.

Wobei man im Fall von Sibylle Rauch froh sein muss, dass man überhaupt noch irgendwas von ihr hört. „Ich habe mein halbes Leben verkokst und verkorkst!“, bekannte sie Ende 2017 gegenüber der Bild-Zeitung. Der Berliner Tagesspiegel fasst ihren Lebenslauf so zusammen: „Gelernte Anwaltsgehilfin, mehrfach Playmate, Mittelpunkt der Münchner Schickeria und Liebling der Boulevardpresse, Kinofilme, dann Erotik- und Pornoproduktionen. Ihre Kokainsucht beendete ihre Karriere, Sibylle Rauch landete im Rotlichtmilieu.“

Dschungelcamp 2019: Das ist die Kandidatin Sibylle Rauch

Tatsächlich wurde Sibylle Rauch, die 1960 in München als Erika Roswitha Rauch auf die Welt kam, im Juni 1979 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als sie sich für den Playboy auszog. Das reichte, um von den Medien als „Sexbombe“ verkauft zu werden. So bezeichnete man damals Damen, die durch Nackt-Auftritte ihr Geld verdienten.

Heute wäre Sibylle Rauch vermutlich als Influencerin und Venus-Botschafterin unterwegs, siehe Micaela Schäfer. In den 1980er-Jahren musste man noch in Filmen oder TV-Serien mitspielen, um sich einen Promi-Status zu erarbeiten. Bei Sibylle Rauch brachten Auftritte in der mega-erfolgreichen Erotik-Comedy-Reihe „Eis am Stiel“ den großen Durchbruch.

Als sie damals auf der Kino-Erfolgswelle schwamm, brachte Sibylle Rauch auch einen Country-Song namens „So Long, Goodbye“ heraus. Man darf durchaus diskutieren, ob es wirklich ihre Stimme ist, die in dem Lied zu hören ist. In Erinnerung bleibt von ihrer Gesangskarriere vor allem ein ziemlich hingerotzter Playback-Auftritt in der TV-Show Musikladen.

Die Schmuddel-Film Karriere von Sibylle Rauch vor dem Dschungelcamp 2019

1987 wurde sie von der damaligen polnischen Porno-Queen Teresa Orlowski (haben die Dschungelcamp-Produzenten eigentlich auch mal bei ihr angeklopft?) ins Hardcore-Business gelockt. Folgt man einem Stern-Porträt, so lief es für Sibylle Rauch schon damals nicht mehr richtig gut: „Die Pornoproduzentin Teresa Orlowski lernte sie 1987 kennen, als sie fast pleite war - die teure Wohnung an der Leopoldstraße, das viele Kokain kosteten einiges - und keine Rollenangebote mehr bekam. Die Polin fragte, ob sie für 100.000 Mark bereit wäre, einen Porno zu drehen.“ Immerhin brachten die Pornos Geld. So drehte Sibylle Rauch knapp zwei Dutzend Schmuddelfilme.

Irgendwann lief es altersbedingt nicht mehr wirklich gut in der Porno-Branche. Der Stern schreibt: „Dann kam eine neue Generation Pornodarsteller - Frauen wie Dolly Buster, mit riesigen Silikonbrüsten und unverbrauchten Gesichtern. Sibylle war jetzt 32, der Verkauf ihrer Videos stagnierte. Teresa überredete sie, sich die Brust vergrößern zu lassen.“ Auf dem Weg nach unten folgten Auftritte in Peepshows.

Als die Anfragen der schmierigen Filmproduzenten und der Sexshops ausblieben, zerschnitt Sibylle Rauch sich im Herbst 1997 mit einem Küchenmesser das Handgelenk. Sie konnte noch gerettet werden. Später arbeitete sie in einem Bordell und als Callgirl. Sibylle Rauch ist nicht die erste Dschungelcamp-Kandidatin mit Rotlicht-Vergangenheit. Tatjana Gsell (Link zu tz.de*) arbeitete einst als Escort-Dame.

Sibylle Rauch im Dschungelcamp 2019: Welche Geschichten wird sie auspacken?

Die Dschungelcamp-Produzenten engagieren bekanntlich gerne Promis, die im Leben ganz unten waren. Das gibt immer dramatische Erzählungen am Lagerfeuer. Klingt zynisch, ist aber so. Blicken wir einmal zurück: Ingrid van Bergen erschoss ihren Geliebten. Günter Kaufmann ging mit einem falschen Geständnis in den Knast, um seine Frau zu schützen. Brigitte Nielsen war mal ganz unten (Drogen- und Alkoholproblemen sowie ein Suizidversuch). Hanka Rackwitz machte mit psychischen Problemen auf sich aufmerksam. Vermutlich erschien die Vita von Sibylle Rauch den Dschungelcamp-Produzenten auch dramatisch genug, um gute Stories herzugeben.

Anfang 2018 trat sie beim Wiener Opernball nach Jahren wieder in der Öffentlichkeit auf. Wie sie im Sommer der Bild-Zeitung berichtete, hat sie ihr Leben wieder im Griff: „Ich treibe jetzt viel Sport, gehe zweimal wöchentlich laufen und mache Gymnastik.“ Mittlerweile habe sie wieder ihre Traummaße 93-60-90. Wie sie erzählte, ließ sie auch ihr Gesicht runderneuern: „Ich war beim Beauty-Doc und habe mir mit Botox und Hyaluron die Sorgenfalten wegspritzen lassen.“

Auch finanziell komme sie wieder auf die Beine. Nach eigenem Bekunden lebt Sibylle Rauch in einer 50-Quadratmeter-Wohnung in Wien, die von ihrem Freund bezahlt wird. Die Dschungelcamp-Gage dürfte ihr in finanzieller Hinsicht ein gutes Pflaster verschaffen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sie eine sechsstellige Summe bekommen.

Möglicherweise steht ihr Engagement für das Dschungelcamp 2019 schon seit Monaten fest. Im Interview mit OE24.TV verriet Sibylle Rauch im April: Durch den Medienrummel habe ich tatsächlich ein Riesen-TV-Format bekommen. Das ist dingfest und da werde ich mein Bestes geben.“ Das Engagement werde ihr auch ein „größeres Honorar“ verschaffen. Es sei ihr gegönnt, wenn sie von diesem Geld einige Zeit sorgenfrei leben kann (Link zu *tz.de).

Was ist drin für Sibylle Rauch im Dschungelcamp 2019?

So einiges. Wer sich das Video-Interview mit OE24.TV ansieht, wird feststellen, dass Sibylle Rauch eigentlich ein sehr sympathischer Mensch ist, die im Leben aus der Bahn geworfen wurde. Sollte sie so auch im Dschungelcamp 2019 auftreten, könnte sie zum Zuschauer-Liebling werden. Ingrid van Bergen hat es vor Jahren vorgemacht und die Krone geholt.

Mit den ein oder anderen Kandidaten könnte sie es aber schwierig haben, zum Beispiel mit Annemarie Eilfeld, Domenico De Cicco, dessen Ex-Freundin Evelyn Burdecki oder Bastian Yotta. Einer könnte definitiv Ruhe hinein bringen: Der 77-jährige Tommi Piper, Stimme von Alf.

*tz.de ist Teil des bundesweitenIppen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fro

Auch interessant: Dschungelcamp 2019: Der Start und die Sendetermine bei RTL

Dschungelcamp 2019: Ab wann werden die Kandidaten rausgewählt?