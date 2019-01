Peter Orloff: Seine Frau verrät RTL eine schockierende Geschichte

Peter Orloff gehört im Dschungelcamp 2019 zu den Favoriten auf den Sieg. Seine Frau Linda hat gegenüber RTL nun eine krasse Geschichte verraten.

Seit einem Vierteljahrhundert ist Schlagerstar Peter Orloff (74) mit seiner Frau Linda (56) verheiratet. Sie verfolgt im Hotel Versace gebannt mit, wie ihr Mann sich im Dschungelcamp 2019 schlägt. Im Interview mit RTL verrät Linda Orloff einige private Gehemnisse. So ganz nebenbei macht sie auch ein ziemliches Schock-Geständnis:

"Bei einer Aufzeichnung für die ZDF-Hitparade hat er aus dem Stand, ohne es je vorher getan zu haben, 17 doppelte Pflümli getrunken. Seitdem war der Regisseur der Sendung, Truck Branss, ein echter Fan von ihm."

Bevor jetzt jemand meint, dass Peter Orloff mal ein massives Alkohol-Problem hatte: Da ist natürlich Unsinn! Vor wenigen Tagen war im Münchner Merkur eine ausführlichere Version der Geschichte mit den 17 doppelten Schnäpsen zu lesen. Demnach wurde Peter Orloff von Hitparaden-Regisseur Truck Branss - über den der Münchner Merkur auch schrieb „Einem Branss widersprach man nicht“ - zum Saufen genötigt.

So schildert die Zeitung Peter Orloffs Alkohol-Rekord: „Ach ja, der arme Peter. Er trank ja schon damals keinen Alkohol – aber so einfach lässt ein Truck Branss einen echten Russen nicht davonkommen. Der Regisseur sagte eines Abends an der legendären Hitparaden- Tränke, dem Kiosk des Hotels ‘Schweizer Hof‘, zu ihm: ‘Sie sind doch Russe. Jeder Russe kann trinken. Wenn Sie nicht trinken, sind Sie keiner.‘ Zehn doppelte Wodka musste Orloff kippen.“

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff wurde für einen Russen gehalten

Bleibt also nur noch die Frage, ob Peter Orloff jetzt 17 Doppelte kippen musste oder „nur“ 10. Egal: Wer danach noch stehen kann, darf durchaus von sich behaupten, saufen zu können, wie ein Russe! Aber warum bezeichnete Hitparaden-Regisseur Truck Branss den späteren Dschungelcamper Peter Orloff eigentlich als Russen? Das verriet der Schlagerstar im Interview mit dem Portal moz.de: „Genau genommen ist Russisch meine Vatersprache. Mein Vater ist Russe, meine Mutter Deutsche. Zu Hause bin ich russischsprachig aufgewachsen. Russisch ist mir also sehr vertraut.“

Im Interview mit RTL verrät Linda Orloff auch andere Dinge aus dem Privatleben ihres Mannes: "Sein schrägstes Haustier war mal ein Ozelot names 'Cubra', wie die Tochter von König Attila. Ich hab ihn später in gute Hände abgegeben." Und: „Er hat eine riesige Disney-Sammlung bestehend aus Plakaten, Fotos und Figuren.“

Video: Peter Orloff im Dschungelcamp 2019

Kann Peter Orloff im Dschungelcamp 2019 den Sieg holen?

Geht man nach den Wettquoten, so gilt Peter Orloff als einer der Favoriten auf den Sieg im Dschungelcamp 2019. Momentan liegt bei den Wettanbietern noch Evelyn Burdecki in Führung. Aber es sind ja noch ein paar Tage bis zum Finale. Falls der 74-Jährige sich weiter so souverän in den Dschungelprüfungen schlägt, könnte er noch an Burdecki vorbeiziehen.

Auch Linda Orloff geht davon aus, dass ihr Mann der Dschungelkönig 2019 werden kann. Im Interview mit RTL.de sagt sie: "Als ich wusste, er macht das, wusste ich gleich er macht es gut." Dabei war sie zunächst gar nicht davon begeistert, dass ihr Mann ins Dschungelcamp zieht. Der Grund: "Ich war anfangs dagegen, weil es gar nicht zu ihm passt. Er singt sonst in der Kirche und das Dschungelcamp ist ja schon ziemlich schräg."

Dschungelcamp 2019: Schlager-Star Michael Holm unterstützt Peter Orloff

Ein großer Hitparaden-Star drückt Peter Orloff aktuell die Daumen: Wie Schlager-Legende Michael Holm („Mendocin“, „Tränen lügen nicht“) dem Münchner Merkur verraten hat, verfolgt er das Dschungelcamp 2019 nur wegen seines Gesangs-Kollegen: „Deswegen schaue ich wieder den Dschungel an, um zu sehen, was Peter macht – und auch Tommi Piper, den ich mal produziert habe. Und ich finde, mein wunderbarer Kollege Peter schlägt sich doch recht tapfer. Und ich habe damit auch kein Problem. Wenn du fit bist und innerhalb von zwei Wochen so viel Geld verdienen kannst wie andere Menschen im ganzen Jahr – warum denn nicht?“

fro