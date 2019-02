Dschungelcamp: Geheime Aufnahme zeigt betrunkene Camperin

© TV Now

© TV Now

Bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus – das Nachspiel“ (RTL) trafen alle Kandidaten aufeinander. Zwei bisher nicht bekannte Details sorgten für Wirbel.

Köln - Zwei Wochen sind vergangen, seit die RTL-Zuschauer Evelyn Burdecki zur Dschungelkönigin 2019 gewählt haben. Wer sich gefragt hat, was die Camper seit dem Finale gemacht haben, wurde in der Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus – das Nachspiel“ am Sonntagabend bestens informiert. Vor allem zwei bisher nicht bekannte Details sorgten für Aufregung.

Gleich zu Beginn der Show wurden bisher unveröffentlichte Bilder von der ersten Party im Versace-Hotel nach dem Finale gezeigt. Kaum aus dem Dschungel raus, war die erste Camperin auch schon betrunken. "Ich glaube, ich hab einen sitzen", freut sich Sibylle Rauch in dem kurzen Einspieler der Party. Schön, wenn man sich darüber freuen kann.

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki über Ex-Freund Domenico: „Ich sehe zum ersten Mal, wie gehässig er ist“

So richtig nachgetreten wurde in der Show aber nicht. Bis auf ein paar kleine Sticheleien blieb es weitestgehend harmonisch. Dschungelkönigin Evelyn bekam die Lästereien ihres Ex-Freundes Domenico de Cicco vorgespielt. Sie war zwar schon überrascht, „wie gehässig er ist“, habe ihm aber verziehen.

Video: Evelyn schrammt am Pobacken-Blitzer vorbei

Das Kriegsbeil begraben haben angeblich auch die Streithähne Bastian Yotta und Chris Töpperwien. Laut Aussage der beiden liegt das Kriegsbeil in Australien begraben. Ob das wirklich stimmt, kann nicht abschließend geklärt werden.

Torte verrät "GZSZ"-Star Felix van Deventer das Geschlecht seines Kindes: Hurra, es wird ein Mädchen!

Am Schluss wurde es dann noch richtig emotional. "GZSZ"-Star Felix van Deventer hatte im Dschungelcamp verraten, dass er Vater wird. Das Geschlecht des Kindes kannte er bisher noch nicht. Das sollte sich in der Show ändern. Eine Torte verriet dem Vater in spe: Es wird ein Mädchen. Na dann, herzlichen Glückwunsch!

msb