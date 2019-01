Lustmolch Tommi im Dschungelcamp: „Du brauchst keinen BH“

Tommi Piper legt im Dschungelcamp 2019 mal wieder einen seltsamen Auftritt hin. Beim Duschen mit Doreen Dietel macht er eklige Bemerkungen.

Tommi Pipers Frau dürfte ziemlich sauer sein, wenn sie sieht, was ihr Mann so alles im Dschungelcamp 2019 anstellt. Erst unterstellt er seiner Gattin vor einem Millionenpublikum im TV ein schweres Alkoholproblem. Am Freitag belästigte er Doreen Dietel mit schlüpfrigen Sprüchen. „Ich wollte nur sagen, du brauchst keinen BH. Dein Körper ist vom Feinsten, vom Feinsten. Ästhetisch, toll.“

Aber mal der Reihe nach. Am Freitagabend zeigte RTL, wie Tommi Piper sich beim Duschen im Dschungelcamp-Wasserfall von Doreen Dietel schrubben und trocken rubbeln ließ. Und natürlich bekam TV-Deutschland mal wieder den Rüssel der Stimme von Alf in Großaufnahme zu sehen. Der 77-Jährige duscht bekanntlich gerne nackt. Danke für den Zoom, RTL!

Hinterher beschwerte er sich bei Felix von Deventer, dass er eigentlich noch länger ungestört mit Doreen duschen wollte. „Doreen ist ein Schatz. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon Jahre. Sowas gibt‘s ja. Ich dachte: Mein Gott, jetzt kann ich mit Doreen duschen. Und die Dusche ist für zwei. Aber dann kommt der Peter...!“

Dschungelcamp 2019: Tommi Piper wollte allein mit Doreen duschen, aber dann...

Zum Missfallen von Tommi Piper drängelte sich auf einmal Schlagersänger Peter Orloff unter den Dschungelcamp-Wasserfall. Weil der im Gegensatz zu Herrn Piper so was wie ein Schamgefühl hat, ließ er sich von Doreen und Tommi ein Handtuch vor die Lenden halten. Was die Alf-Stimme unglaublich nervte: „Der ist so umständlich. Dem muss man das Handtuch halten. Das ist so deutsch!“

Tommi Piper ärgerte sich darüber, dass Peter Orloff seinen intimen Moment mit Doreen Dietel crashte: „Ich wollte einfach mit Frau Dietel alleine Gespräche führen. Sie kennt mich nackt. Aber da mischt der sich so ein...“

Video: Diese Dschungelcamp-Stars waren auch im Playboy!

Da hatte Peter Orloff Doreen Dietel aber wohl einen echten Gefallen getan. Denn wie man später im Dschungelcamp zu sehen bekam, kippen Gespräche mit Tommi Piper schnell ins Anzügliche. Auf der Pritsche liegend, rief er die Schauspielerin zu sich, um ihr ins Ohr zu flüstern: „Hut ab, Du brauchst keinen BH! Dein Körper... vom Feinsten! Ästhetisch toll... super!“

Doreen quittierte diese Bemerkungen mit einem eisigen „Danke!“. Worauf Tommi Piper gruselig keuchend lachte.

Vielleicht hätte Tommi Piper sich im Dschungelcamp an ein kluges Zitat von Alf (bürgerlicher Name: Gordon Shumway) erinnern sollen: „Großmutter Shumway hat es einmal so formuliert: ‚Wenn Dir gar nichts Nettes einfällt, was du jemandem sagen könntest, sag am besten gar nichts.‘“

fro