Dschungelcamp 2019: Kandidatin Evelyn Burdecki in Deutschland verurteilt

Damit hat das TV-Sternchen wohl nicht gerechnet: Wenn sie aus dem Dschungelcamp zurückkommt, erwartet Evelyn Burdecki erst mal eine saftige Strafe.

Die Kandidatin der Show „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“, Evelyn Burdecki (30), ist vor ihrer Reise in den Dschungel wohl mit Handy am Steuer erwischt worden - das berichtet die Bild. Und das sei nur einer von zahlreichen Verstößen im Straßenverkehr gewesen: Sogar wegen Trunkenheit am Steuer sei die Düsseldorferin bereits erwischt worden - und hätte ihren Führerschein schon zweimal abgeben müssen.

Dschungelcamp 2019: Evelyn Burdecki erwartet zu Hause viel Ärger

Das droht ihr jetzt womöglich wieder - und 160 Euro Strafe muss die 30-Jährige hinblättern: Ihr Anwalt habe noch versucht, sie in ihrer Abwesenheit zu verteidigen, allerdings mit eher zweifelhaften Methoden: „Sie hat das nicht so richtig gepeilt, dass das verboten ist. Ich habe mir letzte Nacht das Dschungelcamp angeschaut (...) Sie ist zwar sehr hübsch, aber nicht die Hellste. (...) Ich will sie nicht beleidigen, aber deshalb wäre es angemessen, es geht um ihren Führerschein. Sie ist kein Star, sondern ein Starlet, ein Viertel–Promi. (...) sie kann nicht zu jedem Auftrag fliegen, ist auf jeden Pfennig angewiesen“, zitiert Bild den Anwalt.

Dschungelcamp-Kandidatin mit Handy am Steuer: „Kein Kavaliers-Delikt“

Das hat wohl nicht geholfen: Die vorsitzende Richterin habe ihren Beschluss damit begründet, dass Handynutzung am Steuer kein Kavaliers-Delikt sei. Und das macht die ganze Sache noch ärgerlicher: Die Dschungelcamp-Kandidatin könnte zwar innerhalb einer Woche einlegen, da aber das Dschungelcamp erst am 25. Januar endet, könnte das mit der Frist schwierig werden. Sobald das Urteil rechtskräftig sei, drohe auch der Führerschein-Entzug.

lr