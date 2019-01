Dschungelcamp 2019: Das ist der neue Dschungelcamp-Song 

News-Ticker zum Dschungelcamp 2019: Alle Kandidaten sind mittlerweile in Australien gelandet. Auch der Dschungel-Song ist mittlerweile bekannt.

Noch wenige Tage bis zum Dschungelcamp 2019: Der Start ist am Freitag, 11. Januar 2019 um 21.15 Uhr auf RTL.

12 Promis der Kategorien F bis Z nehmen an der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ teil. Die Namen der Kandidaten finden Sie unten.

Die Kandidaten wurden offiziell von RTL bestätigt

Inzwischen ist klar, dass Bastian Yotta trotz seiner Verhaftung wegen Steuerhinterziehung am Dschungelcamp teilnehmen kann.

Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) kann aus medizinischen Gründen nicht ins Dschungelcamp 2019 ziehen. Für ihn spingt Schlagersänger Peter Orloff als Ersatzkandidat ein.

Erstmals soll der Dschungelkönig bzw. die Dschungelkönigin eine Siegprämie von 100.000 Euro bekommen.

Update vom 11. Januar 2019, 10.30 Uhr: Wie gewohnt gibt es für die Camper nur Reis und Bohnen zu essen. Nur wenn die Kandidaten in den Dschungelprüfungen Sterne erspielen, dürfen sie sich auf abwechslungsreichere Nahrung freuen. Wie sich so eine Dschungeldiät auf den Körper auswirkt erfahren sie in diesem Artikel.

9.45 Uhr: Auch dieses Jahr gibt es einen Dschungelcamp-Song und der hat wieder Ohrwurmpotential. Wie Promiflash berichtet steuert der französische DJ Hugel seinen Song „WTF (feat. Amber Van Day)" zur musikalischen Untermalung der 13. Staffel bei. Wem der Name DJ Hugel kein Begriff ist, wird wahrscheinlich seinen Remix des alten italienischen Partisanen-Liedes „Bella Ciao“ kennen. Der Remix lief den ganzen Sommer über in den Radios und hält sich bis heute in den Charts.

Auch für die Dschungelcamp-Songs war das Camp in den letzten Jahren immer ein Sprungbrett in die Charts. Die Lieder der letzten Staffeln wie "Troublemaker" von Olly Murs (34), "Hard Out Here" von Lily Allen (33) und "Hey Everybody!" von 5 Seconds of Summer landeten alle in den Hitlisten.

Kandidaten werden vor Dschungelcamp 2019 getrennt gehalten

Update vom 10. Januar 2019: Alle Kandidaten sind mittlerweile in Australien gelandet. Das heißt: Es kann losgehen! Tut es ja morgen auch schon. Übrigens sehen sich die Kandidaten wirklich erst das erste Mal auf dem Weg in den Dschungel beziehungsweise im Dschungelcamp. Das hat natürlich den Vorteil, dass eventuelle Differenzen nicht vorher im Hotel schon geklärt werden können, sondern der volle Zoff oder die Versöhnung schön vor den Kameras stattfinden.

Das erste Treffen von Chris Töpperwien und Bastian Yotta könnte daher besonders interessant werden. Oder auch das Treffen von Evelyn und Domenico könnte spannend werden, nachdem der Ex-Lover nun doch mit der Mutter seines Kindes zusammen ist. Und dann gibt ja zusätzlich noch die geheimen Tricks von RTL beim Dschungelcamp ...

Dschungelkönigin Jenny Frankhauser macht den Kandidatencheck fürs Dschungelcamp 2019

Update vom 9. Januar 2019: Reality-Star Jenny Frankhauser (26) holte sich die begehrte Krone in der vergangenen Dschungelcamp-Staffel. Auf Bild.de sieht sich die Halbschwester von Daniela Katzenberger die zwölf neuen Kandidaten genauer an und verrät, worauf sie sich am meisten freut.

Besonders schwer haben werde es Giselle Oppermann. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin sei sehr sensibel. Doch: „Der Dschungel ist hart und man muss sich im Klaren sein, dass das kein Zuckerschlecken wird.“ Von Sex-Expertin Leila Lowfire erhofft sie sich ein paar spannende Lagerfeuer-Geschichten: „Vielleicht können wir von ihr noch was lernen.“

GZSZ-Star Felix van Deventer, Schauspielerin Doreen Dietl und Schauspielerin und Erotik-Star Sibylle Rauch will Frankhauser endlich mal abseits ihrer TV-Rollen kennen lernen. „Oft verwechseln die Zuschauer nämlich die echte Person mit der Schauspielrolle“, weiß die amtierende Dschungelkönigin.

Spannend werde, was zwischen Ex-Pärchen Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco passieren wird. Und zwischen den konkurrierenden „Alphamännchen“ Bastian Yotta und Chris Töpperwien könnte es ordentlich Zoff geben. Sie verrät: „Man kann sich dort absolut nicht aus dem Weg gehen.“

Sonja Zietlow teilt erstes Foto vor „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Update vom 8. Januar 2018: Auch Moderatorin Sonja Zietlow befindet sich auf dem Weg nach Australien, das lässt ein Facebook-Post erahnen. Darauf ist zu sehen, dass die Moderatorin sich im Flugzeug befindet und wo sollte sie jetzt noch - so wenige Tage vor Beginn des Dschungelcamps 2019 - hinfliegen, wenn nicht nach Australien? Eben. In diesem bedankt sie sich bei Natascha Ochsenknecht für ihr pinkes Reiseoutfit. Bald kann es losgehen.

Dschungelcamp 2019: Vorher kommt der Psycho-Test für die Stars

Update vom 8. Januar 2019: Die Situation im Camp kann ganz schön belastend sein, zumindest sieht man jedes Jahr immer wieder Kandidaten, die anfangen über ihr Leben zu sinnieren. Für manche wird es sogar so dramatisch, dass sie leicht depressiv werden. Kein Wunder, wenn man den ganzen Tag bei schwülem Wetter rumliegt und eigentlich nichts zu tun hat. Da fängt man schon mal an, über seine Leben nachzugrübeln und seinen Gedanken nachzuhängen.

Da ist es irgendwie nur verständlich, dass RTL sich die Psyche der potenziellen Kandidaten genauer ansehen möchte. Und bild.de hat auch herausgefunden, welche Fragen ihnen gestellt werden. 140 Fragen sollen das angeblich sein.

Die Stars können dann jede Frage in vier Abstufungen beantworten, von „Trifft ausgesprochen zu“ bis „Trifft gar nicht zu“. Das ist eine kleine Auswahl der Fragen:

Ich habe schon öfter Eingebungen gehabt. Ich bin in meinem Leben oft ungerecht behandelt worden. Ich glaube, dass Strahlung das Denken und Fühlen der Menschen beeinflusst. Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu sein, reizt mich. Es gibt übernatürliche Kräfte. Ich spüre oft eine innere Leere. Meine Selbstachtung kann abrupt zwischen sehr positiven und sehr negativen Empfindungen wechseln.

Schon diese Auswahl kann einen kleinen Einblick geben. Inwieweit RTL aber mit den Informationen, die sie so von den Kandidaten erhalten, plant, ist nicht bekannt. Zumindest wollte RTL der Bild-Zeitung diese Frage nicht beantworten.

Dschungelcamp 2019: Vor dem Start haben zwei Kandidaten schon Zoff

Update vom 7. Januar 2019: Der Streit zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien geht noch weiter, denn wie bild.de weiß, will der Currywurst-König eine After-Dschungelcamp-Party am 1. Februar schmeißen. Da werden altbekannte Dschungelcamp-Gesichter wie Thorsten Legat oder Jenny Elvers mit von der Partie sein.

Auch aktuelle Kandidaten seien angeblich auf das Kölner Partyschiff Rhein Roxy eingeladen - nur einer auf keinen Fall: Yotta. „Pipi darf nicht kommen. Er wird nicht eingeladen“, so Töpperwien gegenüber Bild-Zeitung. Aber wer weiß, ob die beiden Streithähne während einer aufwühlenden Dschungelcamp-Prüfung nicht doch wieder zu einander finden?

Okay, okay das hört sich jetzt mehr nach Traumschiff an. Wahrscheinlicher wird wohl sein, dass uns ein stetiges Wortgefecht geliefert werden wird. Es sollte also nicht langweilig werden in der diesjährigen IBES-Staffel.

Update vom 6. Januar 2019: Streitereien sind beim Dschungelcamp vorprogrammiert. Doch dieses Jahr birgt IBES besonderen Zündstoff. Denn ins Camp ziehen zwei Kandidaten, die sich so überhaupt nicht Grün sind. Um wen es sich dabei handelt? Um Bastian Yotta und Chris Töpperwien. Einst waren die beiden Freunde, doch davon ist nicht mehr viel übrig.

In einer Insta-Story soll Yotta laut t-online.de gesagt haben: "Ja, den Zoff mit dem Currywurstmann, den gibt es. Mal schauen, ob die kleine Wurst da Stehvermögen hat." Damit meint er seinen Mit-Kandidaten Töpperwien. Yotta weiter: "Es wird spannend. Den Zoff hat er ja angefangen, ich bin ein friedliebender Mensch."

Das ließ Töpperwien nicht auf sich sitzen. Er wisse offenbar gar nichts von einem Streit, ließ sich einen Seitenhieb in Richtung Yotta dennoch nicht entgehen: „Und schon wieder meldet sich der 'Pipi' zu Wort. So heißt ab heute übrigens der Sebastian Gillmeier für mich. Wer? Ja, der, der sich ‚Yotta‘ nennt." Angesichts dieser schon vorab angespannten Stimmung dürfen sich die Zuschauer wohl auf jede Menge Stress im Dschungelcamp gefasst machen.

Dschungelcamp 2019: Ex-Kandidatin wegen Regeländerung stinksauer

Update vom 5. Januar 2019:

Auch Kader Loth krabbelte schon durch den Dschungel. Die 45-Jährige war bei der elften Staffel dabei. Damals gab‘s noch keine Siegprämie. Jetzt winken der IbeS-Gewinnerin oder dem IbeS-Gewinner satte 100.000 Euro. Eine Regeländerung, die Kader Loth stinksauer macht. „Also als ich das gehört habe, habe ich mich schon geärgert. Ich finde das nicht in Ordnung“, erklärt sie gegenüber promiflash.de. Sie haben auch verbissen gekämpft. „Also warum gab es das bei uns nicht?“

Gleichwohl hat sie auch Verständnis für die Entscheidung. „Natürlich will man die Leute damit motivieren, nicht so schnell das Handtuch zu schmeißen", unkt Loth. "Mit dem Geld schaffen die Macher noch mal einen Anreiz, sich wirklich ins Zeug zu legen und so werden die Einschaltquoten auch besser."

+ Kader Loth bei ihrem Dschungelcamp-Ausflug. © RTL / Stefan Menne

Diese Luxusartikel nehmen die Stars mit ins Dschungelcamp

RTL hat mittlerweile nicht nur offiziell die Kandidaten bekanntgegeben, sondern auch welche Luxusartikel die Stars mitnehmen werden. Zwei Teile darf jeder Promi bestimmen, die er mitnehmen möchte, alles andere wird abgegeben, wie etwa Handys, Zigaretten, Kosmetika, Bücher etc.

Kandidat Luxusartikel Sibylle Rauch Kissen und Kuscheldecke Sandra Kiriasis Pareo und Feuchttücher Doreen Dietel Gesichtscreme und Kuscheltier Gisele Oppermann Kuscheltier und Talisman Evelyn Burdecki Lippenstift und Gesichtscreme Leila Lowfire Gesichtsöl und Kissen Chris Töpperwien Haarfärbemittel und Haargel Tommi Piper Nackenkissen und Spazierstock Domenico de Cicco Stillkissen und Haarschaum Bastian Yotta Feuchttücher und Kissen Felix van Deventer Kissen Peter Orloff Kissen und Hanteln

Dschungelcamp 2019: RTL hat die Kandidaten offiziell bekanntgegeben

Update vom 4. Januar 2019: Um ehrlich zu sein, überrascht die Liste nicht wirklich, denn wie jedes Jahr wusste die Bild schon lange vorab, wer nächste Woche in den Dschungel zieht. Der Sender hat nun aber alle zuvor schon vermuteten Kandidaten offiziell bestätigt. Sogar Bastian Yotta zieht, trotz Festnahme im Dezember, in das Camp.

Dschungelcamp 2019: Hier finden Sie alle Kandidaten

Jenny Frankhauser: Darum geht Daniela Katzenberger nie ins Dschungelcamp

Update vom 27. Dezember 2018: Sie ist noch immer die amtierende Dschungelkönigin: Reality-TV-Star Jenny Frankhauser (26). Bekanntlich absolvierte die jüngere Schwester von Daniela Katzenberger auch die ekligen Dschungelprüfungen ohne herum zu zicken.

Nun wird Jennys große (Halb-)Schwester schon seit Jahren als mögliche Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt. Bislang hatte sie es wohl noch nicht nötig, an der RTL-Sendung teilzunehmen. Zu gut scheint „die Katze“ noch im Geschäft zu sein. Geht es nach Jenny Frankhauser, dann werden wir Daniela wohl auch nie als Kandidatin bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ sehen. Im Interview mit dem People-Portal Promiflash sagt Jenny: „Nee, also meine Schwester würde das niemals machen. Die ekelt sich da ja vor allem.“

Dafür kann sie sich Danielas Mann, den Schlagersänger Lucas Cordalis, wesentlich besser als Dschungelcamp-Kandidaten vorstellen. „Lucas würde ich schon eher drin sehen. Ich glaube, der würde es auch richtig gut machen.“

Nun sollte man wissen, dass Jenny Frankhauser nicht das beste Verhältnis zu ihrer Schwester Daniela Katzenberger hat. Genauer gesagt: Jenny will mit Daniela nichts mehr zu tun haben, wie sie laufend bekundet.

Kann also gut sein, dass „die Katze“ nicht ganz so empfindlich ist, wie ihre Schwester sie beschreibt. Dann gäbe es doch noch Chancen auf Daniela als Dschungelcamp-Teilnehmerin. Sie wäre dann nach Jenny, ihrer Mutter Iris Klein und Costa Cordalis die vierte Dschungelcamp-Kandidatin aus der Katzenberger-Cordalis-Dynastie.

Vor dem Dschungelcamp 2019: Einbrecher bei Ex-Dschungelkönig

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps 2019 wurde Peer Kusmagk, der Dschungelkönig der fünften Staffel, zum Opfer eines Verbrechens: Wie die Bild-Zeitung berichtet, durchwühlten Einbrecher sein Haus in Potsdam, als er mit seiner Frau Janni Hönscheid und Sohn Emil-Ocean verreist war. Radio-Moderator Kusmagk (94,3rs2) zeigt sich gegenüber der Boulevardzeitung entsetzt: „Wir waren ein paar Tage im Schnee in den französischen Alpen. Als wir zurückkamen dann der Schock. Alles durchwühlt!“

Erst im Juli zog Kusmagk mit seiner Familie nach Potsdam. Nun dieses traumatische Erlebnis! Kusmagk: „Wir haben uns in der neuen Umgebung sehr, sehr wohl gefühlt.“ Wie der Ex-Dschungelkönig der Bild berichtet, hebelten die Einbrecher die Fenster des Hauses auf. Fies: Die Gauner rissen sogar schon verpackte Weihnachtsgeschenke auf. „Sie haben sie aber nicht mitgenommen, auch das Geschenk für Emil-Ocean ließen sie da“, sagt Peer Kusmagk.

Nun fühlt er sich so in den eigenen vier Wänden total unsicher: „Es geht gar nicht darum, ob etwas fehlt. Es ist einfach ein schlimmes Gefühl, dass jemand in deinem Haus war und alles durchwühlt hat!“

Nicht nur Kusmagk, auch seine Nachbarn wurden Opfer der Einbrecher. Nach dem Einbruch ist für ihn und Janni jetzt noch mehr Stress angesagt, verrät Peer: „Die Woche vor Weihnachten hatten wir uns natürlich anders vorgestellt. Es ist kaum etwas weggekommen, aber jetzt haben wir eine wahnsinnige Rennerei.“

Der ehemalige Dschungelkönig versucht nach der Straftat, die Dinge so positiv wie möglich zu sehen. „Es hätte auch schlimmer kommen können. Nicht auszudenken, wenn wir beim Einbruch im Haus gewesen wären.“ Nun denken er und seine Janni über eine Alarmanlage nach: „Am Donnerstag kommt ein Sicherheitsberater zu uns ins Haus.“

Eines steht für die Familie aber fest: Nach dem Einbruch kann sie - zumindest in diesem Jahr - kein fröhliches Weihnachten im Haus mehr verbringen. Der ehemalige Dschungelkönig sagt der Bild: „Wir werden Weihnachten nicht in unserer Wohnung verbringen. Die ist gerade nicht der friedliche Ort für uns. Wir werden lieber ans Meer fahren.“

Von Cordalis bis Terenzi: Das sind die bisherigen Dschungelkönige

RTL weitet Berichterstattung für das Dschungelcamp 2019 aus

Bislang war Angela Finger-Erben nach der täglichen Dschungelcamp-Sendung nur auf dem kleinen Spartensender RTLplus zu sehen. Im Januar 2019 darf sie ihren Dschungel-Talk „Die Stunde danach“ auf dem „großen“ RTL-Sender zeigen. Zumindest am Wochenende. Der Grund: Mit 7,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe und im Schnitt über 700.000 Zuschauer am Tag war die Talkshow zum Dschungelcamp ein richtiger Quoten-Erfolg. Und da hofft RTL offenbar, dass nach der täglichen Live-Show sogar noch mehr Zuschauer hängen bleiben.

+ Im Januar 2019 darf Angela Finger-Erben ihren Dschungel-Talk „Die Stunde danach“ auf dem „großen“ RTL-Sender zeigen. © MG RTL D / Frank Hempel

Werktags bleibt aber alles wie gewohnt. „Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben wird im Anschluss an die reguläre Dschungelcamp-Sendung bei RTLplus ausgestrahlt.

Am Format von „Die Stunde danach“ wird sich nichts ändern: Moderatorin Angela Finger-Erben spricht live mit ihren Gästen im RTL-Studio in Köln über das Geschehen im Dschungelcamp. Zu Gast sind laut dem Sender „ehemalige Kandidaten, Angehörige und prominente Fans“.

Neben der Live-Ausstrahlung im TV bei RTL wird der Dschungelcamp-Talk „Die Stunde danach“ auch im Live-Stream bei RTL.de und TV NOW ausgestrahlt.

Dschungelcamp 2019: Siegprämie von 100.000 Euro

Wie RTL ankündigt, gibt es in der 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" eine Neuerung: „Der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gewinnt satte 100.000 Euro. Das gab es noch nie!“

Dschungelcamp 2019: Vorfreude bei den Moderatoren

Dschungelcamp: Harry Redknap holt Briten-Dschungelkrone

Der frühere Fußball-Teammanager Harry Redknapp hat die englische Version der TV-Show "Dschungelcamp" gewonnen. Redknapp setzte sich im Finale vor Schauspielerin Emily Atack und Entertainer John Barrowman durch. "Ich bin verblüfft, ich habe drei Wochen überlebt", sagte der neue "Dschungelkönig" (71).

Auf dem steinigen Weg zum Thron musste Redknapp in Australien unter anderem Schafhirn und Fischaugen essen. Im Finale hielt er es eingesperrt fünf Minuten mit Hunderten Ratten und anderen Kleintieren aus. Der Lohn für den ehemaligen Coach von West Ham United und Tottenham Hotspur: umgerechnet rund 560.000 Euro Gage. Nur TV-Moderator Noel Edmonds bekam mit 670.000 Euro jemals mehr.

Redknapp eroberte die Herzen der Zuschauer mit seinen Anekdoten und seiner Liebe zu Ehefrau Sandra ("Mein Sechser im Lotto"), die er im Oktober 2016 versehentlich überfahren hatte. Sie erlitt damals einen Fußbruch. Die Show hatte er zuvor noch nie gesehen, bekannte Redknapp, der 2008 mit Außenseiter FC Portsmouth den FA Cup holte und 2012 beinahe Nationaltrainer geworden wäre, ehe Roy Hodgson den Job bekam.

fro/sid

