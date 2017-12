Dschungelcamp 2018: Wer ist eigentlich Tina York?

Tina York auf dem Albumcover ihrer CD „Typisch Ich! So bin ich - so war ich“

Schlagersängerin Tina York zieht ins Dschungelcamp 2018. Häh, wer ist das denn? Das müssen Sie zur Kandidatin wissen.

Keine Frage, ins Dschungelcamp ziehen in der Regel keine A-Promis. Auch regelmäßige RTL-Zuschauer tun sich oft schwer, die neuen Kandidaten einzuordnen. In der vergangenen Staffel war da so eine Sängerin namens Fräulein Menke. Die kannte keiner, der die Neue Deutsche Welle nicht selbst erlebt hatte. Im Dschungelcamp 2018 dürften nicht wenige rätseln, was eigentlich den Promi-Status von Tina York begründet. Auflösung: Sie ist Schlagersängerin. Und ihre besten Zeiten liegen schon lange zurück. Okay. Vermutlich sind viele Dschungelcamp-Fans trotz dieser Informationen nach wie vor ratlos. Schauen wir uns die Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ einmal genauer an, die mit bürgerlichem Namen Monika Schwab heißt.

Dschungelcamp 2018: Das war der größte Hit von Kandidatin Tina York

„Sie halten sich für die Klügsten der Welt. Oh, wie sind sie klug. Für sie gilt nur das, was ihnen gefällt. Welch ein Selbstbetrug“ - so fängt Tina Yorks erfolgreichster Hit aus dem Jahr 1974 an. Mit „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ erreichte sie immerhin Platz 19 in den deutschen Single-Charts. Hinter dem Schlager steckte Jack White, der schon viele Hits produzierte. Etwa den Welthit „Looking for Freedom“ von David Hasselhoff. Letzteren werden wir leider nie im Dschungelcamp erleben, obwohl es der Traum vieler RTL-Zuschauer wäre...

Aber zurück zu Tina York, die 2018 in den australischen Busch zieht. Nach den zwei Erfolgen im Jahr 1974 (es folgte die „Liechtensteiner Polka“) war sie fortan Stammgast in der „Hitparade“ von Dieter Thomas Heck. Ganze 17-mal war sie in der Schlager-Show zu sehen.

Doch einmal oben angekommen, ist die Fallhöhe tiefer. Im Jahr 1976 nahm sie mit dem Lied „Das alte Haus“ am deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil. Und landete auf dem letzten Platz. Zu ihrer Verteidigung sollte erwähnt werden, dass der ESC-Vorentscheid seinerzeit noch ein anderes Niveau hatte als heute. Damals nahmen noch erfolgreiche Musiker wie Tony Marshall oder die Les Humphries Singers teil.

Dschungelcamp 2018: Tina Yorks beste Zeiten liegen lange zurück

Nach dem Flop beim ESC-Vorentscheid 1976 konnte Tina York karrieremäßig nie mehr so richtig durchstarten. Es folgten über die Jahre noch etliche Singles und Alben, die aber eine eher überschaubare Zahl an Käufer fanden. Deutlich erfolgreicher verlief die Karriere ihrer älteren Schwester Mary Roos, die zwar auch nicht zu den ganz großen Schlagerstars gehört, aber auch nie von der Bildfläche verschwand.

Das letzte Album von Tina York war ein Best-of aus dem Jahr 2014 mit dem Titel „Typisch ich! So bin ich – so war ich“. Ihre letzte Single „Der Sommer ist da wo du bist“ kam 2016 raus.

Im Jahr 2017 trat sie unter beim Schützenfest in Hannover anderem im „Gaypeople-Zelt“ (kein Witz!) auf. Auf ihrer Facebook-Seite (ohne blauen Promi-Haken) kommuniziert Tina York fleißig mit ihren Fans.

Ansonsten wäre noch zu erwähnen, dass sie von der Mimik her stark an Mit-Dschungelcamperin Tatjana Gsell erinnert. Etwaige Schlüsse aus dieser Feststellung möge jeder Leser selbst ziehen.

Wer sich ihre größten Hits im Schnelldurchlauf ansehen möchte, sollte dieses Video kucken.

Tina York: Dschungelcamp 2018 könnte ihre Karriere wieder ankurbeln

Für Tina York dürfte das Dschungelcamp 2018 in Sachen Karriere ein echter Jackpot sein. Auf einen Schlag bekommt der Ex-Schlagerstar ein Millionenpublikum. Mit sympathischen Auftritten könnte sie einiges rausholen. Ein Vorbild kann Ross Antony sein, dessen Karriere bei seinem Einzug ins Dschungelcamp als beendet galt. Er wurde Dschungelkönig und mittlerweile tritt er bei Florian Silbereisen auf.

Dschungelcamp 2018: Tina York und der angebliche Weinhändler

Eine gewisse Zeit war Tina York mit dem angeblichen Weinhändler Hardy Rodenstock liiert. Rodenstock war bekannt dafür, besonders seltene Weine zu verkaufen. Er bot seiner Kundschaft Weine vom amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson an, die dieser damals in Paris erworben haben soll. Doch das war alles nur mehr Schein als Sein und Rodenstock, der mit bürgerlichen Namen Meinhard Görke heißt, wurde mehrfach verklagt oder beschuldigt, ein Betrüger zu sein.

Mittlerweile ist Hardy Rodenstock mit der Schauspielerin Helga Lehner verheiratet. Ob Tina York im Dschungelcamp 2018 eine neue Liebe findet?

Dschungelcamp 2018: Was ist für Kandidatin Tina York drin?

Tina York dürfte eine der Ersten sein, die das Dschungelcamp 2018 wieder verlässt. Zu unbekannt, um viele eigene Fans zum Anrufen zu bringen. Und allem Anschein nach ohne Ecken und Kanten, um groß aufzufallen. Ihr dürfte ein ähnliches Schicksal blühen wie „Fräulein Menke“, die in der vergangenen Staffel die unbekannte Musikerin war, deren Erfolge lange zurücklagen.

Einzige Chance für Tina York: Sie gibt die sympathische Dschungelcamp-Mama und sammelt so Sympathie-Punkte. So machte es die frühere Dschungelkönigin Maren Gilzer, die zunächst auch keiner als Favoritin auf dem Zettel hatte.

AnK