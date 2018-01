Dschungelcamp 2018: Wer ist dieser Matthias Mangiapane?

Matthias Mangiapane sorgt im Dschungelcamp 2018 für Aufsehen. Doch wer ist dieser Kandidat eigentlich? Tipp: Man kennt ihn aus einer anderen RTL-Show.

Matthias Mangiapane ist der Kandidat, auf den die Zuschauer sich zu Beginn des Dschungelcamps 2018 eingeschossen haben. Er wird immer wieder in die Dschungelprüfungen gewählt. Schon am Sonntag hatte er keine Lust mehr und brabbelte immer wieder vor sich hin: „Ich kann nicht mehr.“ Am Vortag verweigerte er eine Dschungelprüfung unter Wasser. Zuvor warf er Jenny Frankhauser vor, die Prüfung versemmelt zu haben, in die sie gemeinsam gewählt worden waren und giftete: „Sie soll ihre Meisterleistung erzählen.“ Zudem lästerte er ordentlich über Jenny ab. Sie sei „von Kopf bis Fuß blond“. Was aber nicht ganz stimmt. Schließlich sind ihre Haare grau gefärbt.

Somit deutet sich an: Matthias Mangiapane könnte der Unsympath der 12. Staffel werden. So eine Art männliche Helena Fürst. Na, das kann ja heiter werden.

Dschungelcamp 2018: Matthias Mangiapane ist wohl der unbekannteste Kandidat

Wenn RTL die Kandidaten für die neueste Ausgabe von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ bekannt gibt, spielt sich alljährlich das selbe Ritual ab. Dann hört man überall in Deutschland Fragen wie: „Wieso geht der ins Dschungelcamp“, „Warum tut er sich das an?“ - aber wahrscheinlich noch häufiger Ausrufe wie „Wer ist denn das?!“ und „Woher kenne ich den denn?!“.

Sicher werden sich viele treue Dschungel-Fans auch dieses Jahr wieder diese Fragen gestellt haben. Und sehr wahrscheinlich ging es dabei nicht zuletzt auch um den Kandidaten Matthias Mangiapane. Verwunderlich wäre das nicht, denn wer sich abseits des Dschungelcamps bislang noch nicht in den Tiefen des deutschen Reality-TVs verloren hat, wird mit dem Namen und der Person dahinter wenig anfangen können.

Matthias Mangiapane geht ins Dschungelcamp 2018: Der heißblütiger Italiener aus Unterfranken

Matthias Mangiapane wurde 29. September 1983 im hessischen Langen geboren und arbeitete nach der Schule zunächst als Betreiber eines Sonnenstudios in Frankfurt. Mangiapane zog es aber wie viele andere junge Menschen offenbar ins Rampenlicht - und der Sprung zu einer gewissen Prominenz sollte ihm mit dem richtigen Partner an der Seite jedenfalls teilweise gelingen.

Über ein Online-Dating-Portal lernte der jetzige Dschungel-Kandidat vor über zehn Jahren den 15 Jahre älteren Hubert Fella kennen und verliebte sich in ihn. Auch wenn der Altersunterschied für seinen Angebeteten groß scheint, lernten sich die beiden 2006 kennen und lieben und sind seitdem ein Paar. Neben anderen Gemeinsamkeiten der „Seelenverwandten“ teilen die beiden offenbar eine gewisse Freunde an TV-Auftritten - und so arbeitete das Paar seitdem gemeinsam an einer Karriere im Fernsehen. Nebenbei betreibt das Paar zusammen ein Reisebüro in Fellas Heimat Unterfranken.

Matthias Mangiapane: Über „Ab ins Beet“ und „Hot oder Schrott“ ins Dschungelcamp 2018

Dem aufmerksamen VOX-Zuschauer wird das Traumpaar, das mittlerweile gemeinsam im unterfränkischen Hammelburg lebt, bereits ein Begriff sein. Denn Mangiapane und Fella schafften es schon mehr als einmal ins Nachmittagsprogramm des Privatsenders. Über YouTube bewarben sich der Dschungelcamp-Kandidat und sein Herzblatt für die Show „Ab ins Bett“, da das Paar mit seinem Garten unzufrieden war und vor allem mit einem Pool ein bisschen Strand-Atmosphäre nach Unterfranken holen wollte.

Und siehe da, sie wurden genommen und erhielten neben einem neuen Garten samt Pool auch den ersehnten Auftritt in der beliebten Doku-Soap von Vox. Dort stachen Mangiapane und Fella mit ihrem Motto „bunt, schrill und laut“ so heraus, dass schon bald weitere Auftritte folgten. Gemeinsam war das Paar in der VOX-Produktionen „Die Schlagerstars“ zu sehen und Matthias Mangiapane konnte auch alleine bei „Richter Alexander Holt“ oder „Die Lachende 11“ Erfahrungen vor der Kamera sammeln.

Inzwischen sind Matthias Mangiapane und Hubert Fella sogar regelmäßig im Fernsehen zu bewundern. Immer sonntags testet das Paar in „Hot oder Schrott - Die Allestester“ verschiedene Produkte auf ihre Tauglichkeit. Dabei lässt Dschungelcamp-Kandidat Mangiapane immer mal wieder die Diva heraushängen und weist seine bessere Hälfte lautstark zurecht. Da können sich die anderen Teilnehmer im Camp also auf die eine, oder andere hitzige Diskussion am Lagerfeuer einstellen, die dann anschließend im neu geschaffenen „Dschungeltalk“ aufbereitet werden kann.

Dschungelcamp 2018: Wird Matthias Mangiapanes TV-Erfahrung ihn zum Dschungelkönig machen?

Heute kann Matthias Mangiapane also schon auf eine kleine TV-Karriere zurückblicken. Die fand im Sommer 2017 ihren Höhepunkt: Denn da wurde der 34-Jährige zusammen mit seinem Partner in „Das Sommerhaus der Stars“ eingeladen und kämpfte gegen andere Promi-Paare um den „begehrten“ Titel „DAS Promipaar 2017“. Diesen konnten die beiden jedoch nicht ergattern, denn kurz vor dem Finale war Schluss für Matthias Mangiapane und Hubert Fella. Immerhin konnte der Dschungelcamp-Kandidat schon einmal ausprobieren wie es sich anfühlt, in einer Reality-TV-Show dabei zu sein.

Vielleicht kann Mangiapane sich diese Erfahrung ja im australischen Dschungel zu nutze machen und ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Dschungel-Krone. Die richtige Ausstrahlung hat er jedenfalls schon mal - und auch um seinen vergleichsweise geringen Bekanntheitsgrad macht sich Mangiapane keine Sorgen. Im Vorlauf zum „Sommerhaus der Stars“ sagte der 35-Jährige gegenüber Promiflash beispielsweise: „Wenn mir die Nase von demjenigen nicht passen tut, gibts eine drauf. Ob die prominenter ist wie ich, ist mir egal.“ Das verspricht doch ordentlich Konflikt-Potenzial im Dschungel von Down Under...

Matthias Mangiapane im Dschungelcamp 2018: Insekten essen statt Thermomix

Taff ist Mangiapane also schon mal. Kulinarisch könnte sich der Ausflug ins Dschungelcamp für den 34-Jährigen aber zum Härtetest werden. Denn im Hause Fella/Mangiapane ist er für das Kochen und Backen zuständig und lässt darüber hinaus auch das Internet an seinen Künsten teilhaben. Unter dem Namen „MrThermomen“ betreibt der Dschungelcamp-Kandidat seinen eigenen YouTube-Channel, auf dem er Kochanleitungen für den berüchtigten Thermomix gibt.

Den kann Matthias Mangiapane aber wohl nicht mit den australischen Dschungel nehmen. Dort stehen bekanntlich eher exotische Rohkost-Gerichte auf der Speisekarte. Ob sich der vom Allzweck-Küchengerät verwöhnte Magen des 34-Jährigen an Maden und Larven gewöhnen kann, wird sich herausstellen. Unterhaltung versprechen die anstehenden kulinarischen Erlebnisse von Mangiapane aber allemal.

Matthias Mangiapane im Dschungelcamp 2018: Schlagerstar will er auch noch werden?

Wie jeder gute Reality-TV-Star es früher oder später einmal macht, hat auch Matthias Mangiapane eine Zweitkarriere als Schlager-Sänger gestartet und, wie könnte es auch anders sein, mit seinem Partner Hubert Fella die ersten Songs aufgenommen. Als „Die Fellas“ haben die beiden Paradiesvögel aus Unterfranken einen selbsternannten „Oktoberfest-Hit“ mit dem tiefgründigen Titel „Summ Summ Summ“ eingespielt. Den hat man dann zwar doch eher selten in den Wiesn-Zelten gehört, aber auf YouTube steht der musikalische Ausflug an den heimischen Pool weiterhin zur Verfügung.

Da könnten die Freunde anspruchsloser Schlagermusik wohl schon mal auf ein Dschungelkönig-Lied von Matthias Mangiapane hoffen - oder vielleicht auch nur auf einen neuen Song mit dem Titel „Ich hab das Dschungelcamp als Erster verlassen“.

