Dschungelcamp 2018: Alle Sendetermine in TV und Live-Stream

Start für das Dschungelcamp 2018 am Freitag: Alle Sendetermine im TV und Live-Stream. Zu diesen Sendzeiten laufen Dschungelcamp und Dschungeltalk.

Was wäre der Januar ohne das Dschungelcamp? Richtig. Gar nichts. Das Dschungelcamp geht am 19. Januar 2018 in eine neue Runde. Nachdem die Deutschen scheinbar immer noch nicht genug von nackten C-Promis - Verzeihung, D-/E-/F- Promis? - haben, die durch den Dschungel rennen, sich mit Palmblättern selbstgemachte Kronen basteln und der Natur plötzlich gaaanz nahe sind, solange kein Tier in Sichtweite ist oder die Schminke nicht ausgeht, läuft im Januar und Februar 2018 die zwölfte Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Einmal am Tag gibt es für die „Promis“ dann wieder ein paar Leckereien wie beispielsweise die Hoden von irgendeinem einheimischen Tier oder die allseits beliebte „Kotzfrucht“ und die Kandidaten dürfen durch Höhlen kriechen, bei denen niemand genau weiß, was da außer den absichtlich platzierten Tieren (und Kameras) sonst noch so zum Vorschein kommen könnte.

Aber wann dürfen wir das altbekannte Spektakel denn nun sehen? RTL hat die Termine für Start und Finale und die Großteil der Sendezeiten bereits bekanntgegeben.

Mittlerweile stehen alle Kandidaten für das Dschungelcamp 2018 offiziell fest.

Hier finden Sie den TV-Planer für die 12. Staffel des Dschungelcamps im Januar und Februar 2018.

Dschungelcamp 2018: Termine für Start und Finale

Dschungelcamp-Fans wissen natürlich: Eine neue Staffel startet immer Mitte Januar an einem Freitag und endet 15 Tage später an einem Samstag. RTL bleibt diesem Sende-Schema auch in der 12. Staffel treu.

Das Dschungelcamp 2018 startet am Freitag, 19. Januar, um 21.15 Uhr.

Die täglichen Dschungelcamp-Sendungen beginnen immer um 22.15 Uhr auf RTL.

Das Finale im Dschungelcamp 2018 findet am Samstag, 3. Februar, ab 22.15 Uhr statt.

+ Im Januar können Daniel Hartwich, Sonja Zietlow und Dr. Bob wieder loslegen. © RTL / Stefan Menne

Warum das deutsche Dschungelcamp immer Mitte Januar startet, ist ziemlich einfach erklärt. Ende November zieht jedes Jahr die britische Dschungelcamp-Version „I‘m a Celebrity...Get Me Out Of Here!“ in den australischen Busch und damit in das gleiche Camp, das auch RTL für die Produktion der Sendung nutzt. Die 17. Staffel des Briten-Dschungelcamp endete am 10. Dezember 2017. Gewonnen hat übrigens eine Dame namens Georgia „Toff“ Toffolo.

Natürlich muss erst das britische TV-Team abziehen (und das Camp auch möglichst aufgeräumt hinterlassen), dann können sich die deutschen C- bis F-Promis auf ihre Pritschen legen.

Außerdem: Der Dezember wäre für das deutsche Dschungelcamp ein schwieriger Monat. Im Dezember steht dem TV-Zuschauer eher der Sinn nach Weihnachten und weniger nach Känguru-Hoden. Die Menschen freuen sich eher über alte Klassiker wie „Sissi“, „Der kleine Lord“, „Kevin allein zu Haus“ oder „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Und nach den Feiertagen sind viele Deutsche im Winterurlaub. Erst nach Heilig Dreikönig (6. Januar) kehren die meisten Menschen wieder an den Arbeitsplatz oder in die Schule zurück.

Im Februar steht schon wieder Karneval bzw. Fasching an. Am Donnerstag, 8. Februar, beginnen 2018 die tollen Tage mit der Weiberfastnacht. Dann sind die Menschen viel zu sehr mit Feiern beschäftigt, um sich für das Geschehen im Dschungelcamp zu interessieren.

Aus diesem Grund läuft das Dschungelcamp 2018 von Freitag, 19. Januar, bis Samstag, 3. Februar.

Am Tag nach dem Finale, am Sonntag, 4. Februar 2018, strahlt RTL ab 20.15 Uhr außerdem das Dschungelcamp-Special „Das große Wiedersehen“ aus.

Dschungelcamp 2018: Die Sendezeiten und Sendetermine

Die Sendezeiten der jeweiligen Folgen für „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sind die gleichen wie in den vergangenen Jahren. Somit beginnen die Dschungelcamp-Folgen wieder jeden Tag um 22:15 Uhr. Die einzige Ausnahme ist die Uhrzeit am ersten Tag: Beim Start des Dschungelabenteuers geht es wie immer schon um 21:15 Uhr los.

Die Länge der jeweiligen Folgen hat auch in den letzten Jahren des Öfteren variiert. Somit dürfen sich alle Fans wohl auf unterschiedliche lange Folgen einstellen. Während Start und Finale jeweils immer bis 0 Uhr gehen, zeichnet sich in den Folgen dazwischen ein bestimmtes Muster ab. 2017 endeten zwei Folgen am Stück bereits zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr und zwei darauffolgende Folgen immer um 0 Uhr.

Die RTL-Zuschauer entscheiden jeden Tag aufs Neue per Telefonabstimmung, welcher der Stars in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der „Star“ mit den wenigsten Anrufen das Dschungelcamp. Alles wie gehabt also.

Dschungelcamp 2018: Der neue Dschungeltalk bei RTLPlus

Für 2018 hat sich der Kölner Sender aber dennoch etwas Neues einfallen lassen. RTL streckt bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ die (Kakerlaken-)Fühler noch weiter aus und startet deshalb einen Versuch, den täglichen Dschungeltalk „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Die Stunde danach“ bei RTLPlus einzuführen. Wer nach der täglichen Dschungelcamp-Folge auf RTL noch immer nicht genug hat, bekommt einen Nachschlag auf dem Spartensender RTLPlus geboten.

Dschungelcamp 2018: Die Sendetermine im Überblick

Datum Tag Sendung Sender Start Ende 19. Januar 2018 Freitag Dschungelcamp 2018 RTL 21.15 Uhr 0.00 Uhr 20. Januar 2018 Samstag Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 Uhr 20. Januar 2018 Samstag (Wiederholung vom Freitag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 3.00 Uhr 20. Januar 2018 Samstag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.45 Uhr 20. Januar 2018 Samstag Dschungeltalk RTLPlus 23.45 Uhr 0.35 Uhr 21. Januar 2018 Sonntag (Wiederholung vom Samstag) Dschungelcamp 2018 RTL 1.20 Uhr 2.40 Uhr 21. Januar 2018 Sonntag Dschungelcamp 2018 RTL 22.10 Uhr 23.20 Uhr 21. Januar 2018 Sonntag Dschungeltalk RTLPlus 23.20 Uhr 1.10 Uhr 22. Januar 2018 Montag (Wiederholung vom Sonntag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.05 Uhr 1.15 Uhr 22. Januar 2018 Montag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 0.00 Uhr 23. Januar 2018 Dienstag (Wiederholung vom Montag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.55 Uhr 2.35 Uhr 23. Januar 2018 Dienstag Dschungelcamp 2018 RTLPlus 22 Uhr 0.00 Uhr 24. Januar 2018 Mittwoch Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 Uhr 24. Januar 2018 Mittwoch (Wiederholung vom Dienstag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 2.10 Uhr 24. Januar 2018 Mittwoch Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 24. Januar 2018 Mittwoch Dschungeltalk RTLPlus 23.15 Uhr 0.05 Uhr 25. Januar 2018 Donnerstag (Wiederholung vom Mittwoch) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 1.30 Uhr 25. Januar 2018 Donnerstag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.30 Uhr 25. Januar 2018 Donnerstag Dschungeltalk RTLPlus 23.30 Uhr 0.20 Uhr 26. Januar 2018 Freitag (Wiederholung vom Donnerstag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 1.45 Uhr 26. Januar 2018 Freitag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 0.00 Uhr 27. Januar 2018 Samstag Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 Uhr 27. Januar 2018 Samstag (Wiederholung vom Freitag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 2.10 Uhr 27. Januar 2018 Samstag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 0.00 Uhr 28. Januar 2018 Sonntag Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 Uhr 28. Januar 2018 Sonntag (Wiederholung vom Samstag) Dschungelcamp 2018 RTL 1.40 Uhr 3.15 Uhr 28. Januar 2018 Sonntag Dschungelcamp 2018 RTL 22.10 Uhr 23.20 Uhr 28. Januar 2018 Sonntag Dschungeltalk RTLPlus 23.20 Uhr 0.10 Uhr 29. Januar 2018 Montag (Wiederholung vom Sonntag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.05 Uhr 1.15 Uhr 29. Januar 2018 Montag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.20 Uhr 30. Januar 2018 Dienstag (Wiederholung vom Montag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.55 Uhr 2.10 Uhr 30. Januar 2018 Dienstag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 0.00 Uhr 31. Januar 2018 Mittwoch Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 uhr 31. Januar 2018 Mittwoch (Wiederholung vom Dienstag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 2.15 Uhr 31. Januar 2018 Mittwoch Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 31. Januar 2018 Mittwoch Dschungeltalk RTLPlus 23.15 Uhr 0.05 Uhr 1. Februar 2018 Donnerstag (Wiederholung vom Mittwoch) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 1.30 Uhr 1. Februar 2018 Donnerstag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.20 Uhr 1. Februar 2018 Donnerstag Dschungeltalk RTLPlus 23.20 Uhr 0.20 Uhr 2. Februar 2018 Freitag (Wiederholung von Donnerstag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.30 Uhr 1.45 Uhr 2. Februar 2018 Freitag Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 2. Februar 2018 Freitag Dschungeltalk RTLPlus 23.15 Uhr 0.05 Uhr 3. Februar 2018 Samstag (Wiederholung vom Freitag) Dschungelcamp 2018 RTL 0.35 Uhr 1.35 Uhr 3. Februar 2018 Samstag: Das große Finale 2018 bei: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Dschungelcamp 2018 RTL 22.15 Uhr 0.00 Uhr 4. Februar 2018 Das große Finale 2018 bei: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Dschungeltalk RTLPlus 0.00 Uhr 0.50 Uhr 4. Februar 2018 Sonntag: Das große Finale 2018 bei: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (Wiederholung vom Samstag) Dschungelcamp 2018 RTL 1.00 Uhr 2.35 Uhr 4. Februar 2018 Sonntag: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Willkommen zurück". Das Wiedersehen. Dschungelcamp 2018 RTL 20.15 Uhr 22.30 Uhr 4. Februar 2018 Sonntag: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Willkommen zurück". Das Wiedersehen. (Wiederholung vom Sonntag) Dschungelcamp 2018 RTL 23.15 Uhr 1.30 Uhr

Dschungelcamp 2018: Zwei Specials nach dem Finale

Seit der elften Staffel des Dschungelcamps gibt es immer zwei Specials, die auf das große Finale der RTL-Sendung folgen. Zunächst wäre da „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“. Die Reunion-Show war bis jetzt immer am Sonntag, einen Tag nach dem Finale, am Abend zu sehen. Das Dschungelcamp-Wiedersehen findet 2018 am Sonntag, 4. Februar statt.

2017 hat RTL ein zweites Dschungelcamp-Special ins Leben gerufen: „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ wurde zwei Wochen nach dem Finale ausgestrahlt. In Deutschland treffen sich alle Kandidaten wieder, nachdem sie erstmals von ihrem Dschungel-Abenteuer nach Hause zurückgekehrt sind. In diesem Special sollen folgende Fragen beantwortet werden: „Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Was passierte, nachdem die Dschungel-Promis wieder in Deutschland gelandet sind? Was machten die luxusentwöhnten Stars zuerst? Wer hat noch eine Rechnung offen? Wer startet durch?“ Etwas kürzer ausgedrückt: Die Zuschauer sollen erfahren, welcher Kandidat sich doch nochmal vor dem völligen Absturz seiner Karriere retten konnte und welcher trotz allen Bemühungen gnadenlos untergegangen ist.

Ob RTL auch 2018 wieder ein Dschungelcamp-Nachspiel zeigt, ist noch offen.

In diesen RTL-Sendungen ist das Dschungelcamp 2018 ein Thema

Das Dschungelcamp wird nicht nur in der abendlichen Show und dem anschließenden Dschungeltalk ein Thema sein. Sämtliche RTL-News-Formate werden wieder über den australischen Dschungel und die aktuellen News berichten:

Guten Morgen Deutschland

Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal

Explosiv - Das Magazin

Exclusiv - Das Starmagazin

RTL Aktuell

Dschungelcamp 2018: Wer moderiert das Dschungelcamp?

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren natürlich auch 2018 wieder das Dschungelcamp und werden die Zuschauer durch die gemeinsame Zeit in Down Under begleiten. Mit ihren ehrlichen, sarkastischen und ironischen Bemerkungen über die Kandidaten und die amüsante Schadenfreude kann man sich ein Dschungelcamp eigentlich gar nicht mehr vorstellen.

+ Die beiden Moderatoren von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Daniel Hartwich und Sonja Zietlow © picture alliance / dpa

Dschungelcamp 2018: Dr. Bob hat Neuigkeiten

Der Dschungel hat es auf jeden Fall in sich. Das bestätigte nicht selten der bekannte „Arzt“ des Dschungelcamps, Dr. Bob, mit einer Aussage, die alle weiblichen Teilnehmer in einen gewaltigen Schrecken versetzen könnte: Er warnte Frauen mit großen Brüsten, am Dschungelcamp teilzunhemen.

Dschungelcamp 2018: Der Regenwald in unserem Live-Ticker

Ticker vor dem Einzug: Das passiert in den letzten Tagen vor dem Start

Video: Dr. Bob warnt Frauen mit großen Brüsten

Nadja Zinsmeister/Franz Rohleder/Video: Glomex