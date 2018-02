Single, oder doch nicht? Das sagt Kattia Vides über ihren CDU-Politiker 

Hat Kattia Vides wirklich geschwindelt? Noch vor dem Dschungel-Aus wurde die Kolumbianerin auf ihre Beziehung mit dem CDU-Politiker angesprochen. Jetzt hat sich die 29-Jährige zu Wort gemeldet.

Am Abend noch hat sich Kattia Vides selbst zu Wort gemeldet. In Freiheit wollte die 29-Jährige sich zu ihrem Liebes-Status äußern und eine wichtige Frage klären: Ist CDU-Politiker Patrick Weilbach nun der Mann an ihrer Seite?

Zur Erinnerung: Kattia Vides ist als Single ins Dschungelcamp gezogen. Von einem Mann, der in Kassel auf sie wartet, war keine Rede. Alles Lüge? Die Bild enthüllte eine Beziehung zu dem CDU-Politiker. Demnach sind die beiden schon seit sechs Monaten ein Paar.

Am Dschungeltelefon im Einzelinterview wurde die 29-Jährige mit dem Namen des Politikers konfrontiert. Und ihre Reaktion darauf ist sehenswert.

Liebes-Aus bei Kattia nach dem Dschungelcamp?

Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus nimmt Kattia nach dem Auszug aus dem Urwald frisch geduscht und in frischen Klamotten in einem RTL-Interview Stellung: „Bin Single nach wie vor. Die Person, die neben mir steht, ein Freund. Könnte sein, könnte er ein Kandidat sein, aber ich bin mal gespannt, wie alles weiter läuft. Und wenn es sich ergibt, dann freu ich mich und wenn nicht, dann bin ich nach wie vor Single.“

In der Sendung „Ich bin ein Star - holt mich hier raus! Die Stunde danach“ bei RTLplus wird Kattia Vides in einem Interview noch deutlicher. Offensichtlich macht das Liebes-Thema der Ex-Bachelor-Kandidatin zu schaffen. Doch sie sagt: „Ja. ich kenne Patrick und wir Daten... Aber, damit es eine Beziehung ist, müssen zwei Menschen einverstanden sein. ... Bin in einer Kennenlernphase. Sorry, Leute, dass gehört zu meiner Privatsphäre.“

Gestern Abend hätte Kattia endlich mit dem Politiker telefonieren können. Er wäre schockiert gewesen, genau wie sie. Beide könnten sich nicht erklären, wie jemand Bilder von ihnen gemacht hätte.

Die Camp-Kandidatin kann den ganzen Wirbel um ihren Beziehungsstatus nicht fassen. „Hey, Leute - ich weiß nicht was daraus wird“, betont sie.

Falls es mit ihrem CDU-Politiker nach dem Urwald in die Brüche gehen sollte, hat Kattia Vides schon mal einen Schuldigen ausgemacht: „Was, wenn die Presse alles kaputt gemacht hat? Und ich treffe ihn nie wieder?“

Ob, diese junge Liebe eine Chance hat, wird sich zeigen. Zu einer Beziehung gehören ja auch immer zwei, wie Kattia selber sagt. Jedenfalls verschafft das Liebes-Chaos Kattia Vides Schlagzeilen. Und die sind für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen bekanntlich kaum von Nachteil.

ml