Tatjana Gsell: Bringt das Dschungelcamp ihr wieder große Schlagzeilen?

Tatjana Gsell zieht ins Dschungelcamp 2018. Die Kandidatin sorgte als Millionärs-Witwe eines Beauty-Docs für Schlagzeilen. Alle Infos.

Der Name Tatjana Gsell hat schon etliche Jahre vor dem Dschungelcamp 2018 für Rauschen in den Boulevardblättern gesorgt: Schönheits-Op‘s, Skandale und der mysteriöse Tod ihres Gatten im Jahr 2003, der bekannte Nürnberger Schönheitschirug Franz Gsell.

Der tragische Tod ihres Mannes brachte Tatjana Gsell (Geburtsname Tanja Gick) damals in den Medien den Titel „Busenmacher-Witwe“ ein.

Dschungelcamp 2018: Kandidatin Tatjana Gsell inszenierte sich als Society-Queen

Für Aufsehen sorgte sie erstmals um die Jahrtausendwende. Damals präsentierte Tatjana Gsell sich den Medien als Bayerns schillerndste Society-Lady und Schlagzeilen-Vamp. Für RTL und die Bild-Zeitung inszenierte sie sich damals als Millionärs-Gattin eines bekannten Schönheitschirurgen. Die große deutsche Boulevardzeitung brachte über sie die Serie „Ich bin eine Luxus-Frau!“ Da waren dann solche Sachen zu lesen:

"Sie hat 100 000 Mark Haushaltsgeld - jeden Monat."

"Draußen sind 32 Grad - aber der Zobel für 65 000 muss sein."

"Mein Körper ist mein Werk. Und ich bin noch lange nicht fertig."

Damals war sie VIP-Gast bei Parties auf Sylt mit Michael Ammer und Naddel. Ihr Mann genoss den Zirkus. Die

tz

schrieb 2003 über ihn: „Villa, Brüste, Kitsch – und eine Ehefrau, nach der sich alle umdrehten. Das sind die Attribute, mit denen sich der berühmte Nürnberger Schönheits-Chirurg Dr. Franz Gsell (76) schmückte.“

Es war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. "Verona Feldbusch war das leuchtende Vorbild meiner Mandantin", erklärte Tatjana Gsells Anwalt 2003 dem Spiegel.

Tatjana Gsell im Dschungelcamp 2018: Luxus-Weib und Witwe

Das Dschungelcamp 2018 könnte Tatjana Gsell nach Jahren wieder einen Aufmerksamkeits-Schub bescheren. Sie weiß ja, wie sie sich inszenieren muss. Am Lagerfeuer im australischen Busch lässt es sich bestens über intime Geheimnisse, falsche Anschuldigungen und geplatzte Träume quatschen. Tatjana Gsell scheint bereit zu sein und will „den richtigen Augenblick nutzen“, wie auf ihrer persönlichen Webseite in dicken Lettern unter dem Stichwort „Vita“ zu lesen ist. Das beweisen auch die Bilder, die sich vor dem Start des Dschungelcamps 2018 auf ihrem Instagram-Profil hochgeladen hat.

Bis zum Januar 2018, wenn wieder das Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” über den Bildschirm flimmert, wollte die Millionärs-Witwe mit den Schlagzeilen aber nicht warten. Kaum war bekannt geworden, dass Tatjana Gsell auf der aktuellen Besetzungsliste der RTL-Show steht, legte sie ein überraschendes Geständnis ab. Sie lernte ihren verstorbenen Mann als Escort-Girl kennen. War die Zeit wirklich schon reif für diese schockierende Rotlicht-Beichte?

Tatjana Gsell: Autobiographie erscheint zum Dschungelcamp 2018

Die Klatsch-Presse jedenfalls hatte lange wenig über sie zu berichten. Große Auftritte gab es zuletzt wenig. Nur noch solche: Im knappen Bikini sorgte Tatjana Gsell etwa bei einem Auftritt im P1 in München für Wirbel, wietz.de* berichtete. Das ist aber auch schon mehr als drei Jahre her. Dann wurde es still um die gebürtige Unterfränkin, die mittlerweile zurückgezogen in London lebt. Gerade schreibt sie jedoch an ihrem ersten Buch mit dem Titel „Die nackte Abrechnung“. Eine Biographie gespickt mit pikanten Details aus ihrem Leben. Das Buch soll spätestens im Februar 2018 nach dem Dschungelcamp erscheinen - was für ein Timing.

Kurz sei noch erwähnt, dass Tatjana Gsell trotz aller Zurückgezogenheit bei der ProSieben-Show "Die 100 nervigsten Deutschen 2006" von den Zuschauern auf Platz zwei gewählt wurde. Spitzenreiter war damals übrigens Bill Kaulitz von Tokio Hotel. Der frühere Teenie-Star wird langsam auch so ein Fall für das Dschungelcamp.

Ein Beitrag geteilt von Tatjana Gsell (@tatjana.gsell) am 16. Dez 2017 um 9:30 Uhr

Steht Tatjana Gsell nur auf reife Männer?

Mit Anfang zwanzig heiratet die ausgebildete Kosemtikerin Tatjana Gsell. Ihr verstorbener Mann Franz Gsell (†76) war immerhin 45 Jahre älter als sie.

Als Franz Gsell in der Villa in Nürnberg überfallen wurde, war Tatjana Gsell gerade mit ihrer neuen Liebe in Marbella: Der Inhaber eines Düsseldorfer Autohauses war allerdings nur 29 Jähre älter.

Ferfried Prinz von Hohenzollern, mit dem sie von 2004 bis 2006 liiert war, war 28 Jahre älter. „Foffi“ setzte dem Liebesleben von Tatjan Gsell die Krone auf. Der Adel reagierte verschnupft und erleichtert, als das Ende der ungleichen Verbindung bekannt gegeben wurde.

Tatjana Gsell - Steckbrief der Dschungelcamp-Kandidatin 2018

Vorname Tatjana Elisabeth Name Gsell Geburtsdatum 21.5.1971 Geburtsort Ebern, Deutschland

Der Fall Gsell - eine Chronologie

Anfang 2003 hatten Räuber den damals 76 Jahre alten Promi-Arzt Franz Gsell in seiner Nürnberger Villa so schwer verletzt, dass er zwei Monate später an den Folgen des brutalen Angriffs starb. Der Überfall stellte sich später als fingiert heraus. Schnell war die die junge Witwe im Visier der Ermittler. Eine Beteiligung am Tod ihres Mannes konnte Gsell jedoch nicht nachgewiesen werden.

1991 heiratet Tatjana den 45 Jahre älteren Schönheitschirurgen Franz Gsell.

Am 5. Januar 2003 wird Franz Gsell überfallen, am 26. März 2003 stirbt der 76-Jährige an den Folgen.

Am 24. April 2003 kommt Tatjana Gsell für rund sechs Monate in U-Haft, im Juli 2004 gesteht sie den versuchten Versicherungsbetrug und das Vortäuschen einer Straftat und wird zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Im 9. September 2014 wird der Fall erneut vor Gericht aufgerollt, um den Tod von Franz Gsell zu klären. Zwei Rumänen sind wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. In diesem Prozess widerruft Tatjana Gsell ihr Geständnis.

Im Dezember 2014 gibt es für die beiden Rumänen elf Jahre Knast.

Im März 2016 kämpft Tatjana Gsell vor dem Amtsgericht Fürth um ihre Reputation und die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Im November 2017 lehnt das Amtsgericht den Antrag von Tatjana Gsell ab und zieht damit einen Schlussstrich.

+ Arztwitwe Tatjana Gesell- damals noch brünett. Die Aufnahme vom Sommer 2000 zeigt Tatjana Gsell, die Witwe des ermordeten Schönheitschirurgen Franz Gsell, in der Nürnberger Villa des Ehepaares. © dpa/dpaweb

Dschungelcamp 2018: Das sind die Kandidaten

ml

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Das sind sie!

Video: Glomex