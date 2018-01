Dschungelcamp 2018: Das passierte am ersten Tag

Das Dschungelcamp 2018 ist gestartet. In der Zusammenfassung lesen Sie, was am ersten Tag passierte.

Dschungelcamp 2018: Kandidaten müssen aus Hubschrauber springen

Jenny Frankhauser, Matthias Mangiapane, Ansgar Brinkmann und Tatjana Gsell sind die erste Gruppe, die überraschend in den Dschungel aufbrechen muss. Sie werden in den frühen Morgenstunden geweckt und aus dem Tiefschlaf gerissen. Nur Ansgar sitzt bereits beim Frühstück. Dann geht es mit einem Helikopter in den Dschungel. Dort müssen sie mit einem Fallschirmsprung in die Nähe des Camps gelangen. „Mama“, ruft Jenny verzweifelt, kurz bevor sie das Flugzeug verlassen muss. Alle vier landen mit ihren Fallschirmen in einen See. Nach einem Fußmarsch in den Dschungel kommen sie im Camp an. Matthias betritt als erster Star der 12. Staffel das Dschungelcamp. Gefolgt von Ansgar, Tatjana und Jenny. Matthias: "Ach, du Scheiße." Im Camp entdeckt Ansgar eine Nachricht: "Liebe Stars! Herzlich willkommen im australischen Dschungel! Entzündet zunächst das Lagerfeuer und macht Euch mithilfe der Campkarte mit Eurer neuen Umgebung vertraut. Wählt dann in offener Runde den Teamchef. Er enthält im Dschungeltelefon weitere Instruktionen." Erster Teamchef wird Matthias.

Kattia Vides, Tina York, Natascha Ochsenknecht und Sydney Youngblood bilden die zweite Gruppe, die aus ihrem Luxusleben herausgerissen und mit einem Helikopter in den Dschungel geflogen wird. Auf diese Camper wartet ein morsches Paddelboot, mit dem sie in Richtung Camp gelangen müssen. Doch so richtig weit kommen die Vier nicht, das Boot läuft voll Wasser und kentert. Schwimmend geht es weiter. Total erschöpft erreichen sie die richtige Stelle am Ufer. Tina ist am Ende ihrer Kräfte. Die 63-jährige Sängerin zittert, schwankt und muss sich übergeben. Nach ärztlicher Versorgung und anschließendem Check durch Dr. Bob kommt sie mit ihren drei Mitstreitern spät abends im Camp an. Dr. Bob: „Sie war völlig entkräftet. Jetzt sind ihr Puls und ihre Temperatur wieder in Ordnung. Ich habe die anderen gebeten, sie jetzt schnell auf die Liege zu legen und ruhen zu lassen!“

Daniele Negroni, David Friedrich, Sandra Steffl und Giuliana Farfalla werden als letzte in ihren Hotels abgeholt. Es dämmert bereits, als sie mit ihrem Helikopter nahe einer Schlucht landen. In völliger Dunkelheit muss jeder von ihnen einen Sprung ins schwarze Nichts wagen: Von einem Plateau aus müssen die Stars einzeln und gesichert über einen Balken bis ans Ende laufen und dann - wie von einem Sprungturm - in die Dunkelheit springen. Dort wartet bereits die nächste Herausforderung auf sie: Während die anderen acht Camper bereits am Lagerfeuer ihre erste Portion Reis und Bohnen kochen, müssen Daniele, David, Sandra und Giuliana die Nacht in einer dunklen Höhle voller Ratten verbringen. Am frühen Morgen werden sie laut von einem Ranger geweckt! Die Höhlen-Camper haben 30 Sekunden Zeit, um ihre Sachen zu packen. David kommentiert trocken: "Wie beim Bund früher." Der strenge Ranger weist den Weg und dann beginnt der Morgenmarsch ins Dschungelcamp. Sandra erreicht als Erste das Camp und wird freudig von Tatjana begrüßt. Sandra: "Wir haben mit ungefähr 50 Ratten in einer Höhle übernachtet." Tatjana ungläubig: "Nein!" Sandra: "Ja, alle auf uns drauf, die ganze Nacht." Jeder erzählt von seinen Erlebnissen des Einzugs und endlich ist das Camp mit zwölf Stars komplett und Kennenlernen am Lagerfeuer ist angesagt.

Erste Dschungelprüfung der 12. Staffel: Alle Camper müssen in die „Dschungelschule“

Eine „Dschungelschule“ wartet auf die zwölf Camper. Die Promis müssen die mittlere Campreife ablegen. Es stehen vier Fächer und zwei Pausen auf dem heutigen Stundenplan. Pro Fach und pro Pause treten zwei Camper an. Jeweils zwei Sterne können erspielt werden. Die „Dschungel-Lehrer“ betreten die Klasse. „Hüte runter“, befiehlt Daniel Hartwich. „Ordentlich hinsetzen bitte“, so Sonja Zietlow zu den gequält schauenden Schülern. Die Glocke läutet, der Unterricht beginnt.

Erste Stunde: Biologie mit David und Daniele

David und Daniele müssen ans Lehrerpult vortreten, zwei große Kisten werden vor ihnen abgestellt. David muss seine öffnen. Ein blutiger Kamelschädel ist darunter. „Du musst das Gehirn essen und hast dafür 90 Sekunden Zeit“, erklärt Daniel Hartwich. David ist geschockt: „Was ist, wenn ich mich übergeben muss?“ „Dann gibt es keinen Stern“. Und so langt David zu und beißt herzhaft ab „Gut, schmeckt lecker. Pausenbrot!“, so David mit vollem Mund. 90 Sekunden vorbei, Mund leer – der erste Stern. Daniele ist dran. Unter seiner Haube befindet sich ein ganzer Straußenfuß. Einen Zeh von diesem Fuß muss er in 90 Sekunden essen. Daniele steckt den Zeh ganz in den Mund: „Das ist schwer zu beißen.“ Der Sänger kaut und kaut und kaut. „Das wird immer mehr im Mund.“ Er würgt, schluckt dann aber doch den letzten Rest rechtzeitig runter. Stern Nummer zwei ist sicher.

Zweite Stunde: Deutsch mit Sandra und Jenny

Sandra und Jenny müssen zum Diktat. Sandra muss zwei Sätze diktieren und Jenny muss diese fehlerfrei auf die Tafel schreiben. Doch das Diktatbuch liegt in einer Schale voller lebender Würmer, Schleim und Kakerlaken. Mit dem Gesicht muss Jenny die Texte freilegen, um sie vorlesen zu können. Für jeden Satz, den Jenny richtig auf die Tafel schreibt, gibt es einen Stern. Vorsagen ist natürlich verboten. Zwei Minuten pro Satz haben die beiden Zeit. Sandra schmeißt ihr Gesicht in den Schleim und fängt an vorzulesen: „Nach dem Abschied von schmackhaften Speisen und bequemen Betten heißt es ab sofort…“ Jenny schreibt eifrig an die Tafel. Dann hagelt es eine Ladung Kakerlaken auf sie. Sie erschrickt, schreit, schreibt aber schnell weiter. Sandra: „… in ungewohnter …. ungewohnter, das schreibt man mit H.“ Vorbei! Sandra hat vorgesagt und damit ist der Stern verloren. Sandra diktiert den zweiten Satz: „Im Dschungel wimmelt es von Pythons, Kängurus und allerlei anderem Getier, das den Aufenthalt trotz aller Widrigkeiten zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.“ Jenny schafft es trotz unangenehmer Kakerlakenladungen, alles mitzuschreiben. Doch mehrere Rechtschreibfehler haben sich bei ihrem Satz eingeschlichen. So gibt es in der Deutschstunde keinen Stern.

Es klingelt zur ersten Pause: Tatjana und Natascha Tatjana und Natascha bekommen einen Pausensnack serviert. Für Natascha gibt es einen „Krokoriegel“, einen kleinen Krokodilpenis. Natascha: „Ich habe meinen Kindern versprochen, so etwas nicht zu essen. Aber versuche es mal.“ Sie knabbert den Penis an. „Schmeckt gar nicht schlecht – hab‘ schon schlimmere gehabt!“ Rechtzeitig vor Ende ihrer 90 Sekunden hat sie den Penis geschluckt. Ein Kuheuter wird Tatjana serviert. Zwei „Milchtitten“ (Zitzen) muss das Fotomodell essen. Auch Tatjana langt ohne zu zögern zu und kaut in der vorgegebenen Zeit tapfer die beiden zähen Zitzen. Zwei Sterne gab es so in der ersten Pause.

Dritte Stunde: Mathematik mit Matthias und Ansgar

Matthias und Ansgar müssen mit den Händen die Anzahl der Tiere in den Boxen vor ihnen ertasten. Mit den Zahlen der Tiere, die sie erfühlen, müssen sie eine Rechenaufgabe an der Tafel richtig lösen. In den Boxen sind Ratten. Doch das wissen die beiden Camper natürlich nicht. Ansgar langt ordentlich zu und hat schnell sein Ergebnis: „Zwei!“. Matthias ist sehr viel vorsichtiger und greift zurückhaltend in seine Box. „Drei Stück sind es, glaube ich!“ Doch damit liegt er fasch. Vier Ratten waren in seiner Box - kein Stern. Zum Lösen der zweiten Rechenaufgabe müssen Matthias und Ansgar die Anzahl der lebendigen Mehlwürmer in ihrem Mund erfühlen. „In den Mund, seid ihr des Wahnsinns“, echauffiert sich Matthias, lässt sich dann aber doch die Raupen in den Mund legen. „Es sind fünf“, ruft er schnell und spukt die Tiere aus. Ansgar erfühlt vier. Richtig! Ein Stern.

Zweite Pause mit Sydney und Tina

Tina und Sydney dürfen sich am Pausenautomaten je einen Drink ziehen. Tina wählt „Kakerlakao“ (pürierte Kakerlaken) und Sydney „Erdbäähmilch“ (Emu-Blut). Letzteres verschwindet in wenigen schnellen Zügen im Magen des Sängers. Tina hat bei ihrem Drink mehr zu kämpfen. Gequält und angewidert schluckt sie – angefeuert von Daniele - die braune Brühe runter. „Ganz wundervoll“, so Tina sichtlich angeschlagen. Dafür gab es aber in dieser Pause zwei Sterne.

Vierte Stunde: Erdkunde mit Kattia und Giuliana

Beide Camperinnen müssen in ein großes Becken voller stinkender Fleischabfälle steigen. In dem Bottich sind sechs magnetische Tafeln versenkt. Auf jeder Tafel ist eine Sehenswürdigkeit eines Landes abgebildet. Kattia und Giuliana müssen nach den Tafeln tauchen und dann auf einer großen Weltkarte die Sehenswürdigkeit auf dem richtigen Land platzieren. Vier Minuten haben Kattia und Giuliana Zeit. Für jeweils drei Richtige Platzierungen gibt es einen Stern. Schnell hat Kattia eine Tafel mit der Freiheitsstatue gefunden und an der richtigen Stelle der Weltkarte platziert. Dann findet Giuliana Big Ben: „Ich weiß nicht, wo das hinkommt.“ Und so landet diese Tafel nahe Kanada. Danach platziert Kattia die Sydney-Oper an der richtigen Stelle. Das Brandenburger Tor ist als nächstes gefunden und richtig zugeordnet. „Arabien“, ruft Kattia und hält eine Tafel mit dem Taj Mahal hoch. Klar, dass die nicht auf Indien landet. Die letzte Karte steht noch aus. Mit vollem Einsatz sucht Kattia den Bottich ab und taucht sogar ab. Die Akropolis wird gefunden. „Griechenland“, ruft Kattia. Giuliana muss die Tafel zuordnen, die dann aber auf Österreich landet. Drei richtige Zuordnungen sind es am Ende und so gibt es einen Stern.

Acht Sterne haben die zwölf Camper bei der ersten Dschungelprüfung 2018 erkämpft.