Dschungelcamp-Umfrage: Jeder vierte Mann vorm TV will mit dieser Kandidatin schlafen

Interessante Umfrage zum Dschungelcamp 2018: Die meisten Männer möchten mit Giuliana Farfalla schlafen.

Wie die Dschungelcamp-Zuschauer in der Sendung am Sonntag erfuhren, ist Transgender-Kandidatin Giuliana Farfalla noch Jungfrau. „Also mit einem Mann habe ich noch nie geschlafen“, erzählte sie am Camp-Lagerfeuer. Wie eine Umfrage des Dating-Portals C-Date zeigt, gibt es genügend Interessenten, die Giuliana in die Freuden der Liebe einführen möchten.

29 Prozent der befragten Männer - also mehr als jeder Vierte - möchten mit Giuliana schlafen. Damit ist sie die begehrteste Frau im Dschungelcamp 2018. Ist es der Reiz des Unbekannten? Also die Frage: Wie ist wohl Sex mit einer Transgender-Frau? Oder finden viele Männer die Kandidatin, die sich im Camp bevorzugt im Bikini zeigt, einfach nur sexy? Diese Frage bleibt offen.

Auf Platz zwei der Damen, mit denen die Männer gerne im Dschungelcamp schnackseln möchten, kommt Caramba-Kandidatin Kattia Vides. 20 Prozent der Männer träumen von einem Schäferstündchen mit der heißblütigen Kolumbianerin. Zu ihnen gehört auch Dschungelcamper Ansgar Brinkmann, der bereits ein entsprechendes Interesse bekundet hat. Auch er würde sehr gerne einmal „joder con Kattia“, wie das auf Spanisch heißt.

Dschungelcamp 2018: Von diesen Kandidatinnen würden Männer die Finger lassen

Männer, die auf Kurven stehen, würden eher mit Jenny Frankhauser (17 Prozent) und Sandra Steffl (16 Prozent) schlafen. Die Rundungen bei Sandra Steffl sind wohl zu 100 Prozent natürlich. Jenny Frankhauser hingegen verriet am Sonntag im Dschungelcamp, dass sie sich Silikon-Implantate einsetzen ließ. „Ich habe es ganz natürlich gehalten. Nicht zu groß.“ Sandra Steffl setzt ihre Kurven bevorzugt beim Burlesque-Tanz ein. Sie ist Mitglied der Gruppen „Teaserettes“ und „Isar Rats“.

+ Jenny Frankhauser hat sich Silikon einsetzen lassen. © RTL / Stefan Menne

Tja, und dann gibt es noch drei Kandidatinnen im Dschungelcamp 2018, von denen die Männer eher die Finger lassen würden. Nur 10 Prozent könnten sich Sex mit Tina York vorstellen. Die war ja in den 70er Jahren ein Schlagerstar. Offenbar gibt es einige Männer, die noch entsprechende Fantasien aus der Zeit haben, als sie noch in der „Hitparade“ von Dieter Thomas Heck auftrat.

Lediglich sechs Prozent möchten mit Natascha Ochsenknecht intim werden. Auf dem letzten Platz landet erstaunlicherweise eine Frau, die bereits zweimal im Männermagazin Penthouse zu sehen war: Tatjana Gsell, bei der einige Körperteile auf das Alter von 46 Jahren datiert werden. Bei Frau Gsell ist im Gesicht so gut wie keine Mimik mehr zu erkennen. In Sachen Body ist sie allerdings top in Form, wie man bei ihren Bade-Einlagen im Dschungelcamp-See feststellen kann.

+ Kattia Vides (l.) und Tatjana Gsell beim Plantschen. © RTL / Stefan Menne

Dschungelcamp 2018: David Friedrich ist der begehrteste Mann

Bei den Männern ist David Friedrich der begehrteste Kandidat. Verständlich, immerhin eroberte der Musiker ja auch schon die Bachelorette Jessica Paszka. 32 Prozent der befragten Frauen würden gerne mit ihm schlafen. Auf Platz zwei kommt mit 24 Prozent der DSDS-Star Daniele Negroni. 21 Prozent der Frauen würden Ex-Profikicker Ansgar Brinkmann nicht von der Bettkante bzw. von der Dschungelcamp-Pritsche stoßen.

Auf dem vorletzten Platz landet mit 13 Prozent der 80er-Jahre-Star Sydney Youngblood, der seit damals ein paar Pfunde zugelegt hat. Aber vermutlich gibt es genügend Fans von damals, die noch immer für den Amerikaner schwärmen.

Auf dem letzten Platz landet Matthias Mangiapane. Was wenig verwundert. Immerhin ist der extrem launische Dschungelcamp-Kandidat stockschwul. Aber: 10 Prozent der befragten Frauen würden gerne probieren, ihn für Hetero-Liebe zu begeistern.