Dschungelcamp-Kattia will Beziehung zu CDU-Politiker in Ordnung bringen

Noch während des Dschungelcamps machte Kandidatin Kattia Vides durch ihre Liebe zu einem CDU-Politiker Schlagzeilen. Nun äußerte sich die 29-Jährige dazu im Interview.

Kassel - Kattia Vides war der heimliche Star im RTL-Dschungelcamp. Vor allem durch ihre Liebe zum Kasseler CDU-Politiker Patrick Weilbach machte die 29-Jährige aus Kassel Schlagzeilen. In die Beziehung will sie nun "erst einmal Ordnung bringen", wie sie im Interview mit hna.de* verriet. Erst dann will sie sich weiter dazu äußern - "mit allen Details".

Zudem will Vides als Musikerin Karriere machen. Nach ihrer Single "The Rhythm Of The Night" plant sie ein ganzes Album mit Latino-Musik. Das komplette Interview mit Kattia Vides lesen Sie auf hna.de*.

