Ungeschminkte Wahrheit: Damit möchte Tatjana Gsell im Dschungel überzeugen

Die Dschungel-Kandidaten sind seit Montag in Australien. Tatjana Gsell hat bereits am Flughafen verraten, welche Pläne sie fürs Camp hat. In unserem Live-Ticker verpassen Sie schon jetzt keine wichtige Info mehr aus Down Under.

Ja es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein: Das Dschungelcamp startet am Freitag in die 12. Runde und wir sind schon ab Mittwoch für Sie im Dschungelcamp-Fieber.

Die so genannten Promis sind bereits seit Montag in Australien.

Tatjana Gsell will den Dschungel vor allem für eins nutzen: Ihr Gesicht ins rechte Licht rücken.

Mittwoch, 17. Januar, 11.39 Uhr: Tatjana Gsell (46) hat am Montag Brisbane in Australien erreicht, um am Freitag in das Dschungelcamp 2018 einzuziehen. Nach eigenen Angaben freut sie sich jetzt auf das Abenteuer Dschungelcamp und ist aufgeregt, was alles auf sie zukommt. Die Millionärs-Witwe eines Beauty-Docs sorgte in den vergangenen Jahren vor allem wegen Schönheits-Op‘s, Skandalen und dem mysteriösen Tod ihres Mannes, Schönheitschirurg Franz Gsell, im Jahr 2003 für Schlagzeilen.

Nun möchte sie im australischen Urwald ihr wahres Gesicht zeigen, wie sie Bild.de am australischen Flughafen erzählte. „Ich möchte mal beweisen, wie ich wirklich bin. Quasi mal die ungeschminkte Tatjana zeigen.“ Vor allem das Bild, das über sie besteht, möchte sie mit ihrer Teilnahme im Camp ändern. Dort möchte sie nicht zickig sein, sondern im Team mit den anderen Teilnehmern kämpfen - um Sterne und Essen. „Ich möchte es den Leuten zeigen“, sagt Tatjana Gsell entschlossen.

Besonders, dass sie oft unschuldig und zu unrecht von der Gesellschaft verurteilt wird, macht ihr zu schaffen. Das sei für sie anstrengend und belastend. „Ich hoffe, ich hab die Chance zu zeigen, dass ich ganz normal bin, lieb bin, umgänglich bin und ein ganz liebenswerter Mensch hinter dieser Fassade“, sagt die 46-Jährige. Und auch von ihrem Image als Witwe eines Schönheitschirurgen möchte sie sich lösen. Bild.de beschreibt sie sich selbst als Entertainerin. „Ich bin seit fast 18 Jahre Bestandteil der Medien. Das ist wahr und das muss man erst mal schaffen. Das sollte man auch mal ein bisschen anerkennen.“

Dschungelcamp 2018: Das ist neu im Regenwald

Zwölf Teilnehmer in der zwölften Staffel des Dschungelcamps: Daran hat RTL in diesem Jahr nichts geändert. Die Kandidaten für den Regenwald setzen sich zusammen aus dem Ex-GNTM-Model, der Ex-Bachelor-Kandidatin, dem Ex-Fußballer und der „Schwester von“. Same same but different, also gleich, aber doch auch irgendwie anders, so könnte man den Regenwaldzirkus auch 2018 bezeichnen.

Zwölf Jahre lang Y- bis Z-Promis im Pritschenlager - da ist natürlich vieles gleich und vieles vorhersehbar. Einige Regeländerungen führt der Kölner Sender RTL dennoch ein. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr keine Aufteilung mehr in zwei Lager, das Base Camp und das Snake Rock Camp fallen weg, alle Kandidaten dürfen sich direkt zusammen kuscheln und kennen lernen.

Das obligatorische Dschungel-Telefon gibt es natürlich wieder. Allerdings hat sich der Sender auch hierfür etwas Neues einfallen lassen, denn: Es gibt jetzt zwei Dschungel-Telefone. So soll erreicht werden, dass nicht nur ein Promi in der kleinen Holzhütte lästert, sondern zwei oder noch mehr parallel. Hat sicher auch Methode, denn was parallel passiert, kann man untereinander schlechter absprechen...

Die Interviews vor und nach den Dschungelprüfungen gibt es 2018 auch nicht mehr. Dafür dürfen sich die Kandidaten auf neu platzierten Sitzmöglichkeiten niederlassen - was auch immer das genau heißt. Darüber schweigt sich RTL noch aus. Wir werden es sehen, wenn‘s am Freitag losgeht.

Dschungelcamp 2018: Das sind die Kandidaten

Damit Sie wissen, auf wen Sie sich einstellen müssen, erhalten Sie hier alle Infos zu allen Dschungelcamp-Kandidaten:

