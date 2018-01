Dschungelcamp 2018 im Live-Ticker: Giuliana pinkelt daneben! Tag 3 beginnt vielversprechend

11.50 Uhr: Giuliana Farfalla ist eine echte Bereicherung für‘s Dschungelcamp 2018. Schon bei der ersten Dschungelprüfung zeigte das Transgender-Model echten Körpereinsatz - und, dass sie wohl ein bisschen Erdkunde-Nachhilfe gebrauchen könnte. Und nicht nur das: Schon der einfache Gang auf die Toilette entpuppte sich für sie als Herausforderung. „Ich glaube, ich hab nur 50 Prozent getroffen“, verkündete Farfalla, während sie ihr Geschäft noch verrichtete. Unter Gekichere der Mitkandidaten hilft Daniele Negroni weiter: „Ja, Hauptsache du machst den Deckel hoch.“ - „Es gibt einen Deckel?“ schallt es daraufhin aus dem Klo, „Scheiße, ich gehe nach Hause.“ Immerhin nahmen‘s alle mit Humor. Und wir dürfen uns auf weitere erhellende Momente mit Playmade Guiliana freuen.

Dschungelcamp 2018 - Giuliana und Kattia steigen heiß ein

Es geht wieder los! Der Ekel-Wahnsinn 2018 ist eröffnet und startete bereits am zweiten Tag standesgemäß mit echtem Würgereiz-Potential: Ob Krokodil-Penis, Fischinnereien oder ein blutiger Schafskopf - alles musste weg. Und zwar in die hungrigen Bäuche der Dschungelcamper. Wobei - sehr ausgemärgelt können die nach zwei Tagen Dschungel ja noch gar nicht sein. Vor dem Einzug ins Camp genossen die mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten noch einige entspannte Tage im sonnigen Australien - vielleicht auch, um den Teint vorsorglich für weniger angezogene Situationen vorzubereiten. Im Fall von Giuliana Farfalla und Kattia Vides eine weise Entscheidung, schließlich durften die beiden sich direkt am ersten Tag im Bikini präsentieren und in einem Becken voller Gammelfleisch räkeln. Immerhin haben sich beide bisher (noch!) nicht völlig entblößt. Ganz zur Freude von Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat, der findet: „Das braucht echt keiner zu sehen. Mein Appell an sie oder ihn (gemeint ist Giuliana Farfalla, die als Junge geboren wurde): Zieh‘ Dich bitte nicht aus!“ Mal sehen, ob die tapsige Blondine seinen Rat befolgt.

Trennungsbeichte von David Friedrich

Einer hingegen ließ gleich zu Beginn die Hüllen fallen - David Friedrich! Ja, genau der junge Mann, der bei der letzten Bachelorette-Staffel das Herz von Single-Dame Jessica Paszka eroberte und kurz darauf gleich wieder verlor. Gegenüber Tina York (angeblich Schlagersängerin) ließ er mental die Hosen runter und gestand seine Gefühle rund um die Trennung von seiner Herzdame. (Wenn Sie sich jetzt fragen, wer die Dame ist, der gegenüber David Friedrich sein Herz ausschüttete - wir wissen es leider auch nicht.)

Am Lagerfeuer erzählt David seiner Gesprächspartnerin: „Wenn ich Sachen lese, die gelogen sind oder die einfach schlecht oder falsch dargestellt sind... das tut weh.“ Gemeint ist die Schlammschlacht, die in den Medien rund um den Rosenkrieg von Jessica und David geführt wurde. Er habe erfahren, wie schnell es gehen kann, „vom Favoriten über Betrüger zum Arschloch zu werden“, dabei würde er „niemals betrügen oder lügen.“ Das Gerücht, er habe per SMS Schluss gemacht, erwähnt er, dementiert es aber nicht: „Weiß keiner, aber Hauptsache fertig machen.“ Der arme David. Jetzt hat er jedenfalls „die Schnauze voll von den Frauen.“ Aber wer weiß, vielleicht ist im Dschungelcamp ja doch eine für ihn dabei? Zum Beispiel die hübsche Kolumbianerin Kattia Vides? Bei Twitter hätte der gut aussehende Ex-Musiker jedenfalls genug Auswahl.

