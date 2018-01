Dschungelcamp 2018: Drei Veränderungen im Busch

Nicht nur die Kandidaten sind neu im Dschungelcamp, sondern auch einige Gegebenheiten haben sich verändert. Drei wesentliche Dinge sind in diesem Jahr anders!

Falls sich Natascha Ochsenknecht und Tatjana Gsell die ungeschminkte Wahrheit an den Kopf werfen oder Sidney Youngblood in einem Gesangs-Duell mit Tina York unterliegt, dürfen sich die Zuschauer auf eine Neuerung freuen.

Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, soll es im Dschungelcamp mit zwei statt wie üblich einem Dschungeltelefon zur Sache gehen. Wie bekannt ist das Dschungeltelefon eine Läster-Hütte, in der sich die Teilnehmer über andere vor laufender Kamera ausheulen dürfen. Damit dies in diesem Jahr gleichzeitig geschehen kann, wurden zwei Telefone installiert. Damit sind Dramen vorprogrammiert.

Wenn sich die Teilnehmer so richtig schön zerstritten haben, kann das große Geläster losgehen - und das dieses Mal an zwei Orten. Nicht nur das Lagerfeuer lädt zum abendlichen Rundumschlag ein, sondern auch neu platzierte Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, in aller Bequemlichkeit über andere herzuziehen.

Von der Außenwelt abgeschottet wollen die Kandidaten ihr Image aufbessern, oder zumindest ändern. Damit dies auch ohne direkten Kontakt zu Bekannten, Verwandten oder Fans passiert, wurde eine dritte Änderung beschlossen. Die Interviews vor und nach den Dschungel-Prüfungen wurden abgeschafft. Das sorgt für mehr Gesprächsstoff am Lagerfeuer, den extra Sitzgelegenheiten und den Telefonen.

Man darf gespannt sein, ob die Neuerungen beim Zuschauer ankommen. Die Ideen sind auf jeden Fall interessant und werden garantiert für mehr Zündstoff sorgen.

