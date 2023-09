Doppelter Wunschwert: „Sportstudio“-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein kassiert bei „Bares für Rares“ ab

Von: Diane Kofer

Teilen

Beim ZDF hieß es: „Sportstudio“ trifft auf Trödelshow. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein verkaufte bei „Bares für Rares“ eine alte Lampe und zog den Händlern ordentlich Geld aus der Tasche.

Eltville am Rhein – Auf „Bares für Rares“ kann sich das TV-Publikum in der Regel im Nachmittagsprogramm freuen. Am Mittwoch (6. September 2023) gab es allerdings ein großes Sommer-Special, das zur Primetime lief. Unter freiem Himmel und vor vielen Zuschauern ließ Horst Lichter (61) die altertümlichen Mitbringsel seiner Gäste schätzen – und anschließend an die Händler versteigern. „Sportstudio“-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) versuchte ebenfalls ihr Glück mit einer urigen Lampe.

Ihre Eltern lieben Trödel: Katrin Müller-Hohenstein wurde in Antiquitätenläden groß

Im Gespräch mit TV-Koch Horst Lichter verriet Katrin Müller-Hohenstein, dass sie jede Menge Erfahrung mit alten Kunstwerken hat, denn die Eltern der Sportjournalistin sind wahre Liebhaber antiker Gegenstände. Ganz zum Leidwesen ihrer Tochter. „Es war ein Alptraum. Ich schwöre dir, meine Eltern haben keinen Antiquitätenladen und keine Kirche ausgelassen“, erzählte sie bei Bares für Rares. Auf einer solchen Trödeltour sei die Familie auch die Lampe gekommen, die die 58-Jährige nun loswerden wollte.

Fotostrecke: Die kuriosesten und teuersten Exponate bei „Bares für Rares“ (ZDF) Fotostrecke ansehen

Obwohl es sich bei der einst Gold verzierten Lampe um eine Massenanfertigung handelt und offenbar noch ziemlich nachgebessert werden muss, schätzte Experte Detlev Kümmel (55) das Objekt auf 250 bis 350 Euro. Das übertraf Katrin Müller-Hohensteins Wunschwert von etwa 200 Euro sogar. „Artdekor ist ganz im Trend, da bin ich mir sicher, dass sie die Lampe verkaufen“, gab ihr der Galerist mit auf den Weg in den „Bares für Rares“ Händlerraum, in dem jede Menge Bargeld auf sie wartet.

Katrin Müller-Hohenstein Die Moderatorin ist schon seit 1988 in der Medienwelt unterwegs – damals aber hauptsächlich für verschiedene Radiosender. Seit 2006 arbeitet sie fürs ZDF und fand dort ihren Weg als Nachfolgerin von Rudi Cerne (64) ins „Sportstudio“. Bei Bares für Rares verriet die TV-Bekanntheit: Das Wissen über Fußball und Sport allgemein hätte sie sich niemals ohne großes Interesse daran aneignen können. Ihre Liebe und Leidenschaft zu dem Sport erleichtern ihr die Arbeit in dem Bereich ungemein.

Überraschung im Händlerraum: Tischlampe wechselt Besitzer für doppelte Wunschsumme

„Wir finden ihre Tischleuchte herzallerliebst“, bekam die ZDF-Moderatorin von den Händlern zur Begrüßung zu hören – und durfte sich direkt über jede Menge Gebote freuen. Im heißen Duell zwischen Wolfgang Pauritsch (51) und Julian Schmitz-Avila (37) ging die Summe immer schneller nach oben. Bei 430 Euro stieg Wolfgang Paritsch schließlich aus und überließ seinem Kollegen die Lampe aus den 1910er Jahren. Damit war nicht nur Katrin Müller-Hohensteins Wunschsumme ums Doppelte übertroffen, sondern auch die Expertenschätzung um fast 100 Euro überboten.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein konnte sich bei „Bares für Rares“ freuen: Sie verkaufte ihre Lampe weit über Wert. © Screenshot: Bares für Rares/ ZDF

Was die Sport-Moderatorin mit dem Geld macht, weiß sie auch schon ganz genau: Sie investiert in eine schöne Zeit mit ihren Eltern. Bei einem Ausflug zum See und einer Bootstour könne sie die Finanzspritze gut gebrauchen – und auch ein Biergartenbesuch sei mit diesem Sümmchen noch drin. Zurück im Sportstudio erwartet Kathrin Müller-Hohenstein am Samstag einen besonderen Gast: Prinz Harry (38). Verwendete Quellen: Bares für Rares/ ZDF