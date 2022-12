Doctor Who: Trailer mit David Tennant und Neil Patrick Harris zum Jubiläum

Doctor Who © BBC One

Bei der BBC lag zu Weihnachten ein Trailer zum anstehenden Jubiläums-Special von Doctor Who unter dem Baum. In diesem trifft der zehnte Doctor in Gestalt von David Tennant erneut auf die von Catherine Tate gespielte Donna Noble und muss sich mit einem von Neil Patrick Harris gespielten Schurken herumschlagen.

Bevor sich in den kommenden Folgen von „Doctor Who“ der Vorhang öffnet für den von Ncuti Gatwa („Sex Education“) dargestellten 15. Doctor, steht 2023 das dreiteilige Jubiläums-Special zum 60. Geburtstag der britischen Science-Fiction-Serie an, zu dem es jetzt einen Trailer zu sehen gibt.

Wir erinnern uns: Die Regenerations-Folge, in der Jodie Whittaker sich zuletzt verabschiedete („The Power of the Doctor“) endete überraschenderweise damit, dass sie sich nicht in ihren offiziellen Nachfolger, sondern in David Tennant zurück verwandelte, der als zehnter Doctor mit Begleiterinnen wie Donna Noble (Catherine Tate) durch Raum und Zeit düste. Donna kam zunächst für das Weihnachtsspecial „The Runaway Bride“ (2006) zur Serie, ehe sie ab der Folge „Partners in Crime“ (2008) als reguläre Begleiterin in die TARDIS einstieg. Während ihrer Abenteuer absorbiert Donna schließlich etwas Time-Lord-Regenerationsenergie und wird zur sogenannten DoctorDonna - ein Kombinationswesen, dessen großes Wissen zu viel für ein menschliches Gehirn ist. Der Doctor nimmt ihr deshalb die Erinnerungen und warnt ihre Familie, dass sie sich niemals an ihre Reisen durch Raum und Zeit erinnern darf. Wie der US-Schauspieler Neil Patrick Harris im Special mitmischt, können Sie im Trailer bei Serienjunkies.de sehen. (Mario Giglio)