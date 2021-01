Marvel-Sitcom „WandaVision“ auf Disney+ – Wann erscheinen die restlichen Folgen der 1. Staffel?

Disney inszeniert Marvel-Helden mal anders: Die Serie „WandaVision“ ist wie eine Sitcom aufgebaut. Aktuell sind aber noch nicht alle Folgen der 1. Staffel verfügbar.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur Serie „WandaVision“+++

Wer an Produktionen von Marvel denkt, hat in der Regel fulminante Action-Blockbuster im Kopf. Eine Sitcom? Das scheint gar nicht mit dem vereinbar zu sein, was man aus „Avengers: Endgame“ & Co. kennt. Marvel und Disney haben sich trotzdem auf das Experiment eingelassen, beides zu kombinieren. Das Ergebnis heißt „WandaVision“. Im Laufe der Geschichte gerät ein Superhelden-Pärchen in ulkige Situationen, während die Ereignisse im klassischen Sitcom-Stil visuell aufbereitet werden. Doch irgendwann bricht die Serie aus diesem Muster aus. Marvel-Fans, die spektakuläre Effekte und einen spannenden Plot lieben, müssen sich also keine Sorgen machen. Sie entdecken all das auch in „WandaVision“ wieder.

Auf Disney+* finden Nutzer seit dem 15. Januar 2021 zwei Folgen der 1. Staffel. Dabei bleibt es natürlich nicht. Wir verraten, wann die restlichen Episoden voraussichtlich erscheinen.

„WandaVision“ auf Disney+ – Die Handlung der Marvel-Serie

Zeitlich setzt die Serie nach den Ereignissen des Films „Avengers: Endgame“ ein. Die Superhelden Wanda Maximoff beziehungsweise Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) wohnen in den 50er-Jahren als verheiratetes Paar zusammen. Vor der Nachbarschaft möchten sie ihre Kräfte so gut es geht geheim halten. Obwohl sich die beiden um ein idyllisches Leben bemühen, müssen sie bald schon feststellen, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Sie entdecken seltsame Hinweise, die sie nicht zuordnen können. Zudem scheint die Zeit rasend schnell zu vergehen.

Einen ersten Trailer zur Serie finden Sie oben sowie auf Disney+.

„WandaVision“: Wann erscheinen die restlichen Folgen auf Disney+?

Disney+ stellt nicht sofort alle Folgen der 1. Staffel zur Verfügung. Stattdessen erscheinen weitere Episoden im Wochentakt. Den genauen Veröffentlichungsplan nennt unter anderem die Film-Datenbank IMDb:

1. und 2. Folge von „WandaVision“ : 15. Januar 2021

: 15. Januar 2021 3. Folge von „WandaVision“ : 22. Januar 2021

: 22. Januar 2021 4. Folge von „WandaVision“ : 29. Januar 2021

: 29. Januar 2021 5. Folge von „WandaVision“ : 5. Februar 2021

: 5. Februar 2021 6. Folge von „WandaVision“ : 19. Februar 2021

: 19. Februar 2021 7. Folge von „WandaVision“ : 26. Februar 2021

: 26. Februar 2021 8. Folge von „WandaVision“ : 5. März 2021

: 5. März 2021 9. Folge von „WandaVision“: 12. Februar 2021

