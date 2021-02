„The Mandalorian“-Star plötzlich gefeuert – wegen kontroversen Kommentaren im Netz

Das ging Lucasfilm zu weit: Nach mehreren unangebrachten Meinungsäußerungen im Internet hat das Unternehmen kurzerhand einen „The Mandalorian“-Star gefeuert.

Nutzer von Disney+* warten gespannt auf die 3. Staffel von „The Mandalorian“. Voraussichtlich müssen sie sich auf drastische Veränderungen in den kommenden Folgen vorbereiten. Wie ein Sprecher von Lucasfilm kürzlich bekannt gab, kehrt Gina Carano nicht mehr als Cara Dune zurück. Neben Hauptdarsteller Pedro Pascal nahm sie eine wichtige Rolle ein und sollte womöglich auch in der 3. Season auftauchen.

Carano hat sich nicht selbst für einen Ausstieg entschieden. Stattdessen hat das Unternehmen beschlossen, sie für kein zukünftiges Projekt mehr zurückzuholen. Grund dafür seien kontroverse politische Kommentare gewesen, die sie auf Instagram veröffentlichte.

„The Mandalorian“ auf Disney+ – Darum wurde Gina Carano gefeuert

„Gina Carano ist momentan nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne, sie in Zukunft noch einmal zu engagieren“, erklärte ein Lucasfilm-Sprecher gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly. Am Abend des 9. Februar 2021 habe Carano mehrere kontroverse Kommentare sowie fragwürdige Memes auf Instagram und Twitter geteilt, die für Aufregung unter ihren Followern sorgten. Laut Entertainment Weekly verglich sie beispielsweise den Holocaust in Deutschland mit der aktuellen politischen Lage in den USA. Zudem stellte sie in der Vergangenheit die Maskenpflicht als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie infrage, unterstützte Donald Trumps Behauptung des Wahlbetrugs und äußerte die Vermutung, dass Jeffrey Epsteins Tod Fremdverschulden gewesen sei. Viele ihrer Beiträge hat sie mittlerweile wieder gelöscht.

Ihre Follower wendeten sich in den letzten Tagen mit dem Hashtag #FireGinaCarano („Feuert Gina Carano“) an Disney und die Produktionsfirma Lucasfilm – mit Erfolg. Carano wird zukünftig in keinen weiteren „Star Wars“-Werken mehr zu sehen sein. The Hollywood Reporter geht davon aus, dass sie ursprünglich in der geplanten Serie „Rangers of the New Republic“ als Cara Dune auftreten sollte. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Nach Informationen des Magazins hätte sie außerdem fast eine eigene „Star Wars“-Serie erhalten. Diese Pläne habe man aber schon im Dezember 2020 auf Eis gelegt. Die Schauspielerin selbst äußerte sich bislang noch nicht zu den neusten Entwicklungen.

„The Mandalorian“: Wird Gina Caranos Rolle in der Disney-Serie neu besetzt?

Unklar ist bislang, ob Disney und Lucasfilm eine neue Darstellerin für die Rolle von Cara Dune suchen oder ob die Figur komplett gestrichen wird. Da Dune eine Hauptfigur der Serie ist, entscheiden sich die Unternehmen aber womöglich für erstere Variante. Der Dreh der 3. Staffel von „The Mandalorian“ soll voraussichtlich im April 2021 starten. Bis dahin ist mit weiteren Details zur zukünftigen Besetzung zu rechnen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

