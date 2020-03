Weniger zahlen für Disney+: Mit diesen legalen Tricks funktioniert es

Am 24. März startet Disney+. Es wird also Zeit, sich über ein Abo Gedanken zu machen.

Streaming kann schnell ins Geld gehen. Daher gibt es eine gute Nachricht: Bei Disney+ können Sie ganz legal sparen. Wir verraten, was Sie dafür tun müssen.

Am 24. März 2020 startet der neue Streamingdienst Disney+ .

Dieser ist viel billiger als Streaming-Gigant Netflix .

. Doch selbst bei Disney+ müssen Sie nicht unbedingt den regulären Abo-Preis zahlen.

Streamingdienste sind in der Regel nicht allzu teuer, denn so zahlen Netflix-Nutzer für die billigste Abo-Kategorie beispielsweise nur 7,99 Euro pro Monate. Wer allerdings mehrere Plattformen gleichzeitig verwenden möchte, muss etwas mehr Geld auf den Tisch legen. Ab dem 24. März kommen 6,99 Euro im Monat hinzu, sofern Sie sich einen Account bei Disney+ anlegen. Damit ist der Preis zwar nicht so hoch wie beim Konkurrenten Netflix*, dennoch sucht vielleicht der ein oder andere nach einer Möglichkeit, sich ein paar Cent zu sparen.

Und diese Möglichkeiten gibt es: Wir verraten Ihnen, wie Sie auf die Inhalte von Disney+ ganz legal für weniger Geld zugreifen können.

So zahlen Sie weniger Geld für Disney+

Ende März 2020 startet Disney+* endlich in Deutschland. Für Marvel-Fans und Liebhaber alter Zeichentrick-Klassiker ist ein Abo fast schon ein Muss, während "Star Wars"-Fans insbesondere dank der neuen Serie "The Mandalorian"* auf ihre Kosten kommt. Wer hingegen von diesem Angebot noch nicht vollständig überzeugt ist, kann sich ab dem 24. März zunächst einmal ein Probeabo für sieben Tage holen. Laut Focus lässt sich dieses allerdings nur über Fire-Geräte abschließen.

Sind Sie hingegen schon sicher, dass Sie sich registrieren wollen, können Sie sich noch vor dem 24. März ein Jahres-Abo zulegen. Der Vorteil: Anstatt den regulären 69,99 Euro pro Jahr sparen Sie sich 10 Euro. Ab dem 24. März verfällt dieses Angebot allerdings. Und es gibt einen weiteren Haken: Das Abo verlängert sich automatisch, wodurch Sie im zweiten Jahr den normalen Preis zahlen, falls Sie nicht vorher schon kündigen.

Die etwas weniger legale, aber günstigste Variante ist das Account-Sharing. Konkret bedeutet das, dass mehrere Nutzer gleichzeitig einen Account verwenden, wodurch sich der Preis von 6,99 Euro aufteilt. Disney+* bietet hierfür die idealen Voraussetzungen, denn tatsächlich können sieben individuelle Profile unter einem Namen erstellt werden. Viele Nutzer kennen dieses Prozedere bereits von Netflix, allerdings dürfen bei dem Streaming-Giganten nur Personen einen einzigen Account verwenden, die auch im gleichen Haus leben*. Vermutlich wird Disney+ ähnliche Regeln aufstellen, weshalb Konto-Sharing eine Grauzone darstellt.

Auf einen Blick zusammengefasst: So zahlen Sie ganz legal weniger für Disney+

Methode Erklärung Preis Anmerkung Probeabo Sieben Tage lang können Sie Disney+ umsonst testen. 0 Euro Nur für Fire-Geräte Frühbucherrabatt Wer vor dem 24. März ein Jahresabo abschließt, zahlt 10 Euro weniger. 59,99 Euro Nur für das erste Jahr Account-Sharing Unter einem Account können sieben Profile erstellt werden. Bis zu sieben Personen können somit ein Konto nutzen. Ja nach individueller Abstimmung Praxis des Account-Sharing ist eine Grauzone und könnte von Disney+ untersagt werden.

Übrigens: Auch Telekom-Kunden* zahlen weniger Geld für Disney+.

Video: "The Mandalorian" (OV) - Packender Trailer zur neuen "Star Wars"-Serie

