Disney+ - Alle Infos zum Starttermin, Preis und vieles mehr

Amazon Prime Video und Netflix sehen sich in den USA schon länger einem neuen Konkurrenten gegenüber: Disney+. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist der neue Streamingdienst noch nicht am Start. Das wird sich Ende März 2020 aber ändern.

Disney+ startet schon am 24. März in Deutschland

Bislang wollte Disney seinen Streamingservice am 31. März hierzulande anbieten. Jetzt soll Disney+ schon am 24. März auch in Deutschland nutzbar sein. Der neue Starttermin gilt auch für Österreich, Großbritannien, Frankreich, Irland, Italien, Spanien und die Schweiz.

Das bedeutet allerdings nicht, dass man erst ab diesem Datum ein Abo abschließen kann, denn das funktioniert bereits jetzt.

So viel kostet Disney+ im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime

Der Medienkonzern hat nun auch den Monatspreis für Disney+ bestätigt. Hierzulande wird der neue Streamingdienst 6,99 Euro kosten. Netflix sowie Amazon Prime kosten im günstigsten Paket 7,99 Euro im Monat. Amazon Prime kann im Jahresabo für 69 Euro gebucht werden. Dann entspricht der Monatspreis des Streamingdienstes circa 5,75 Euro. Auch Disney+ wird ein günstigeres Jahresabo anbieten. Dieses kostet ab dem 24. März 69,99 Euro im Jahr und entspricht rund 5,84 Euro. Wer vor dem Starttermin ein Jahresabonnement abschließt, zahlt weniger (siehe unten).

Doch es geht noch günstiger, und das auf ganz legale Weise*. Wer beispielsweise noch schwankt und deshalb kein Abo abschließen will, kann Disney+ mit einem Probeabo sieben Tage lang umsonst testen. Diese Option gilt natürlich erst ab dem 24. März - und das mit einer weiteren Ausnahme: Sie müssen ein Fire-Gerät besitzen, auf dem Sie den Streamingdienst nutzen.

Wenn Sie sich hingegen schon sicher sind, dass Sie Disney+ für mindestens ein Jahr nutzen werden, dann steht Ihnen auch in diesem Fall ein günstigeres Angebot zur Verfügung. Wer ein Jahresabo noch vor dem 24. März abschließt, zahlt nur 59,99 Euro anstatt 69,99 Euro.

Die wohl günstigste Variante erwartet aber Telekom-Kunden*. Wer MagentaMobil, MagentaZuhause und MagentaTV nutzt, kann sechs Monate lang umsonst auf den Streamingdienst zugreifen. Danach zahlen Sie für jeden weiteren Monat nur 5 Euro, anstatt den regulären 6,99 Euro. Dieses Angebot gilt übrigens auch, falls Sie sich den Frühbucherrabatt bereits gesichert haben. In diesem Fall startet Ihr vergünstigtes Jahr, sobald der Telekom-Tarif nicht mehr gilt.

Alle Rabatt-Möglichkeiten im Überblick:

Rabatt-Möglichkeit Erklärung Preis Anmerkung Probeabo Sieben Tage lang können Sie Disney+ umsonst testen. 0 Euro Nur für Fire-Geräte Frühbucherrabatt Wer vor dem 24. März ein Jahresabo abschließt, zahlt 10 Euro weniger. 59,99 Euro Nur für das erste Jahr Telekom-Tarif Kunden von MagentaMobil, MagentaZuhause und MagentaTV können Disney+ sechs Monate lang gratis nutzen. Anschließend zahlen sie 5 Euro pro Monat. 0 Euro, nach sieben Monaten 5 Euro pro Monat Wer den Frühbucherrabatt nutzt, profitiert trotzdem vom Telekom-Tarif

Mehr lesen: "The Mandalorian" - Baby Yoda ist jetzt wortwörtlich ein Panzer - das steckt dahinter.

Serien und Filme bei Disney+

Der Disney-Konzern besitzt allerhand Lizenzen, Markeninhaber und Filmstudios. Dementsprechend können sich Nutzer von Disney+ auf eine Menge Serien und Filme freuen*. Das Repertoire von Disney beinhaltet natürlich alle Filme der Disney-Studios, Pixar, Marvel und "Star Wars". Auch die Serien von 20th Century Fox gehören mittlerweile zu Disney - dazu zählt zum Beispiel "Die Simpsons". Entsprechend stehen zum Start des Streamingdiensts über 600 Folgen der Serie über die gelbe Familie zur Verfügung.

Als großes Highlight gilt aber definitiv die neue "Star Wars"-Serie "The Mandalorian"*. Die erste Folge erscheint am Starttag von Disney+. Danach folgen die restlichen Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Wer aber nicht so lange warten will, hat dank ProSieben bereits etwas früher die Chance, einen Eindruck von "The Mandalorian" zu gewinnen*. Am 22. März läuft die erste Folge nämlich ab 20:15 Uhr im Free-TV

Im Laufe der Zeit bekommen Abonnenten schließlich neue Produktionen von Disney zu sehen, wie unter anderem eine "High School Musical"-Serie sowie die Neuverfilmung des Klassikers "Susi und Strolch".

Bereits zum Start hat der Streamingdienst aber einiges in petto, beispielsweise unzählige Zeichentrick-Klassiker und Animationsfilme. Das Angebot reicht vom 30er-Jahre-Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" bis hin zu den "Toy Story"-Filmen von Pixar.

Bei wem es hingegen actionreicher zugehen darf, der kann sich auf alle "Star Wars"- und mehrere Marvel-Produktionen freuen. Im Laufe des Jahres erscheint übrigens auch der neuste "Star Wars"-Hit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" auf Disney+.

Und es gibt noch mehr zu sehen, denn so können Nutzer mit Blockbustern wie "Avatar – Aufbruch nach Pandora", der "Fluch der Karibik"- oder der "Chroniken von Narnia"-Reihe ihre Filmabende verbringen. Mit unzähligen Kinderserien wie "Ducktales" oder "Die Gummibärenbande" ist übrigens auch der Nachwuchs bestens versorgt.

Auch interessant: "The Mandalorian" ohne Disney+-Abo? Sky soll es möglich machen.

