„Loki“ auf Disney+: Wann erscheinen die restlichen Folgen?

Nach „Avengers: Endgame“ geht es zurück ins Marvel-Universum: Am 9. Juni 2021 startet „Loki“ auf Disney+. Wir verraten die Starttermine aller Folgen.

Wie geht die Geschichte der Superhelden nach dem Film-Spektakel „Avengers: Endgame“ weiter? Die Serien „WandaVision“* und „The Falcon and the Winter Soldier“ haben diese Frage für die titelgebenden Protagonisten beantwortet. Nun ist Loki an der Reihe: In der gleichnamigen Produktion erfahren die Fans, wohin es den Gott verschlagen hat.

Am 9. Juni 2021 ist die erste Folge auf Disney+ gestartet. Für gewöhnlich stellt der Streamingdienst nur eine Episode an einem einzigen Tag zur Verfügung. Es dauert also noch ein paar Wochen, bis sich die Fans das große Finale ansehen können. Wann es erscheint, erfahren Sie im Folgenden.

„Loki“ auf Disney+: Die Handlung und Besetzung der Marvel-Serie

Während der Ereignisse von „Avengers: Endgame“ hat Loki den sogenannten Tesserakt an sich gerissen. Sein Diebstahl hat nun ein Nachspiel: Gegenüber der Zeithüter, einer Organisation zur Überwachung der Zeit, muss er eine maßgebliche Entscheidung treffen. Entweder wird seine Existenz ausgelöscht, weil er mit dem Tesserakt die Realität zerbrochen hat, oder er hilft der Organisation dabei, die Zeitlinien wieder in Ordnung zu bringen. Loki entscheidet sich für letztere Option, doch können die Zeithüter ihm wirklich vertrauen?

In der Serie schlüpft Tom Hiddleston erneut in die ikonische Rolle von Loki. Mit dabei sind außerdem Owen Wilson als Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer und Wunmi Mosaku als Hunter B-15.

+ Die neue Serie „Loki“ startet am 9. Juni 2021 auf Disney+. © Marvel Studios/Disney

„Loki“: Wann erscheinen alle Folgen auf Disney+?

Die 1. Staffel von „Loki“ umfasst insgesamt sechs Folgen. Alle Episoden erscheinen stets an einem Mittwoch, weshalb die Fans das Finale laut der Film-Datenbank IMDb bereits am 14. Juli 2021 abrufen können. Das sind die konkreten Starttermine:

2. Folge von „Loki“: 16. Juni 2021 (Mittwoch)

(Mittwoch) 3. Folge von „Loki“: 23. Juni 2021 (Mittwoch)

(Mittwoch) 4. Folge von „Loki“: 30. Juni 2021 (Mittwoch)

(Mittwoch) 5. Folge von „Loki“: 7. Juli 2021 (Mittwoch)

(Mittwoch) 6. Folge von „Loki“ (Finale): 14. Juli 2021 (Mittwoch)

Übrigens: „Loki“ hat nach der Veröffentlichung der 1. Folge bereits einen besonderen Rekord aufgestellt. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Marvel Studios/Disney