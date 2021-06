CEO von Disney+ verrät: Das ist die erfolgreichste Serie der Plattform

Beliebteste Produktion

„Loki" hat den erfolgreichsten Serien-Start auf Disney+ hingelegt.

Mittlerweile stellt Disney+ eine Vielzahl an Serien zur Verfügung. Doch welche kommt am besten an? CEO Bob Chapek verrät Details.

Der Druck auf die altbekannten Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime Video steigt. Obwohl Disney+ erst Anfang 2020 in Deutschland an den Start ging*, holt die Plattform bereits massiv an Nutzerzahlen auf. Und nicht nur das: Auch die Serien-Neuerscheinungen kommen gut an. Zu bedenken gilt allerdings, dass Disney mit Marvel und „Star Wars“ über zwei beliebte Film- und Serien-Universen verfügt, die grundsätzlich viele Fans anziehen.

Umso weniger überraschend dürfte es sein, dass der Marvel-Hit „Loki“ derzeit als erfolgreichste Serie gilt – zumindest im Hinblick auf die Zuschauerzahlen der ersten Folge. Disney-CEO Bob Chapek soll diese freudige Nachricht höchstpersönlich verkündet haben, berichtet unter anderem das Magazin IGN.

„Loki“ legt erfolgreichsten Start auf Disney+ hin

Zuvor galt die Premiere von „The Falcon and the Winter Soldier“ als die erfolgreichste des Streamingdiensts. In der Woche nach der Veröffentlichung der 1. Folge habe sich eine erstaunlich hohe Zahl an Nutzern den Auftakt angesehen. „Loki“ soll diesen Rekord nun gebrochen haben, verrät Bob Chapek. Allerdings gab er laut IGN keine genauen Zahlen bekannt. Überraschend ist diese Entwicklung übrigens nicht: Schon zuvor stellten Datenanalysten fest, dass die Zahl der Personen, die sich die 1. Folge von „Loki“ am Tag der Premiere angesehen haben, die Vorgängerserien „The Falcon and the Winter Soldier“ und „WandaVision“ haushoch geschlagen hat. Übrigens sei der „Loki“-Auftakt auch wesentlich erfolgreicher gewesen, als der Start der 2. Staffel von „Star Wars“-Hit „The Mandalorian“.

Ob „Loki“ insgesamt mehr Klicks als alle anderen Disney-Serien erhält, erfahren wir frühestens im Juli 2021 – sofern Disney sich nach dem Serien-Finale noch einmal zu den Zahlen äußert.

Video: Trailer zur Disney-Serie „Loki“

„Loki“ auf Disney+: Warum ist die Serie so erfolgreich?

Für den „Loki“-Erfolg dürfte es viele verschiedene Gründe geben. So schlüpft beispielsweise der beliebte Darsteller Tom Hiddleston erneut in die Rolle des Gotts. Marvel musste sich also keinen neuen Schauspieler suchen. Neben Hiddleston konnten die Macher aber auch mit Owen Wilson als Mobius M. Mobius einen waschechten Hollywood-Star gewinnen. Zudem knüpft die Serie inhaltlich an den Film „Avengers: Endgame“ an. Viele Zuschauer dürfte deshalb interessieren, wie die Handlung nach dem spektakulären Blockbuster weitergeht. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

