„Loki“ auf Disney+: Besetzung, Handlung und Folgen im Überblick

Wer spielt in „Loki“ mit? Und bekommt die Marvel-Serie von Disney+ eine 2. Staffel? Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

Bei dieser Serie dürfte Netflix & Co. Angst und Bange werden: Am 9. Juni 2021 ist die 1. Staffel von „Loki“ auf Disney+ gestartet. Kurze Zeit später wendete sich Disney-CEO Bob Chapek mit freudigen Nachrichten an die Öffentlichkeit: Innerhalb der ersten Woche konnte Episode 1 bereits höhere Zuschauerzahlen generieren*, als die Premieren von „The Falcon and the Winter Soldier“ und „WandaVision“. Derzeit gilt „Loki“ deshalb als erfolgreichste Serie des Streamingdiensts.

Sie wollen mehr über den Marvel-Hit erfahren? Dann haben wir im Folgenden die wichtigsten Informationen zur Handlung, Besetzung, den Kritiken und einer möglichen 2. Staffel für Sie zusammengefasst.

„Loki“: Die Handlung der Serie von Disney+

Wer den Film „Avengers: Endgame“ nicht gesehen hat, könnt sich etwas schwertun, die Handlung von „Loki“ zu verstehen. Wir empfehlen deshalb, zunächst die „Avengers“-Reihe zu streamen. Im Anschluss geht es direkt mit der Serie weiter: Nachdem Loki mithilfe des Tesserakts geflüchtet ist, wird in er von der Zeithüter-Organisation „Time Variance Authority“ festgenommen. Diese erklären ihm, dass er mit der Nutzung des Tesserakts gegen den wahren Fluss der Zeit verstoßen hat. Es wäre nun die Pflicht der Organisation, ihn zu vernichten. Allerdings betrachtet Agent Mobius M. Mobius Loki als nützlichen Verbündeten. Er bietet dem Gott an, der TVA zu helfen, um seine eigene Auslöschung zu umgehen. Dafür muss er allerdings eine viel skrupellosere Variante von sich selbst durch die Zeit jagen.

Disney+ veröffentlichte nicht alle sechs Folgen der 1. Staffel an einem Tag. Stattdessen erscheinen sie immer mittwochs. Das große Finale geht voraussichtlich am 14. Juli 2021 online. Die genauen Starttermine der einzelnen Episoden haben wir in einem separaten Artikel für Sie aufgelistet.

+ Die neue Serie „Loki“ ist im Juni 2021 auf Disney+ gestartet. © Marvel Studios/Disney

„Loki“: Die Besetzung der Serie von Disney+

Rolle Darstellerinnen und Darsteller Loki Laufeyson Tom Hiddleston Mobius M. Mobius Owen Wilson Ravonna Renslayer Gugu Mbatha-Raw Jäger B-15 Wunmi Mosaku Casey Eugene Cordero Die Variante Sophia Di Martino Jäger C-20 Sasha Lane

„Loki“: So wurde die Serie von Disney+ bewertet

Obwohl erst wenige Folgen von „Loki“ erschienen sind, fallen die Bewertungen hervorragend aus. Auf IMDb kommt die Serie beispielsweise auf einen Durchschnitt von 9,1 Sterne. Der höchstmögliche Wert beträgt 10 Sterne. Auf Rotten Tomatoes sieht der Score ähnlich aus: Die professionellen Filmkritiker haben im Durchschnitt 96 Prozent vergeben. Bei den Zuschauern liegt die Zahl bei 88 Prozent (Stand: 17. Juni 2021).

„Loki“ auf Disney+: Wird es eine 2. Staffel geben?

Disney und Marvel scheinen nicht so viel Wert daraufzulegen, ihre Serien lange laufen zu lassen. So erhält beispielsweise „WandaVision“ voraussichtlich keine 2. Staffel. Und wie sieht es mit „Loki“ aus? Bislang gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Fortsetzung. Allerdings sollen dem Magazin Production Weekly Informationen zum Drehstart einer „Loki“-Fortsetzung vorliegen. Demnach gehe die Produktion im Januar 2022 in die zweite Runde. Ob sich diese Informationen bewahrheiten, wird sich aber erst zeigen, sobald Disney und Marvel sich dazu äußern. (soa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

