Disney Plus: Die Highlights im Juli 2021

Auch im Juli 2021 hält Disney Plus zahlreiche Hochkaräter bereit. Ob Dokus, Filme oder Serien – für nahezu jeden Geschmack ist hier etwas dabei.

Los Angeles (USA) – Das kann sich sehen lassen. Disney Plus stockt auf und erweitert sein Angebot im Juli 2021* um zahlreiche Filme, Serien und Dokumentationen. Sowohl die Erwachsenen als auch Kinder bekommen hier reichlich geboten. Erwähnenswert sind zum Beispiel die Filme „Black Widow“ und „Jungle Cruise“, die beide auch einen regulären Kinostart erhalten haben. Wem dies wegen der Corona-Situation aber zu unsicher ist, der kann es sich entspannt via Disney Plus auf dem Sofa anschauen.

Auch im Serienbereich hält Disney Plus reichlich Nachschub bereit. Der kultige Animationsfilm „Die Monster AG“ hat mit „Monsters at Work“ eine Fortsetzung erhalten, von der jede Woche eine neue Folge erscheint. Ebenfalls ihr Comeback feiern dürfen die kultigen Disney-Streifenhörnchen. Mit „Chip und Chap: Das Leben im Park“ scheint der Streaming-Sommer 2021 gerettet zu sein. Wer sich nicht nur auf einen Anbieter verlässt, kann sich zudem auf die Highlights im Juli 2021 auf Netflix* freuen. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.