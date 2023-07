Disney+: Diese Serien und Filme gibt es im August 2023 neu beim Maus-Streamer

Von: Adam Arndt

Disney+: Neue Serien und Filme im August 2023 © Disney+

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im August 2023 zu bieten? Neue Folgen von „Only Murders in the Building“, „Good Trouble“, „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ und „The Bear“, aber auch die Deutschlandpremiere von „Ahsoka“ stehen an. Die Streamingpremiere von „Guardians of the Galaxy Volume 3“ kommt ebenfalls.

Disney+ hat verraten, was im August 2023 neu für alle Abo-Kunden ins Portfolio kommt. Es sind einige Staffelpremieren dabei und auch der ein oder andere Neustart und ein bisschen was aus dem reichhaltigen Archiv. So startet beispielsweise die fünfte Staffel von „Good Trouble“, die vierte und letzte Staffel von „High School Musical: The Musical: The Series“, die zweite Staffel von „The Bear“, die 13. Staffel von „Bob‘s Burgers“ und die neue Star-Wars-Serie „Ahsoka“.

Wer die die dritte Staffel von „Breeders“ und die vierte Staffel von „Mayans MC“ bei Sky verpasst hat, kann sie bald bei Disney streamen. Das Filmhighlight des Monats ist „Guardians of the Galaxy, Vol.3“. Eine tabellarische Übersicht aller Disney+-Neuheiten im August finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)