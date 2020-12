„Dinner for One“ 2020: Wann der Klassiker zum Jahreswechsel an Silvester im Fernsehen läuft

"Dinner for One" ist ein beliebter Klassiker im deutschen Fernsehen an Silvester.

„Dinner for One“ ist ein beliebter Klassiker an Silvester. Auch im Jahr 2020 kommt der Sketch wieder zum Jahreswechsel im Fernsehen. Hier gibt es alle TV-Termine.

Deutschland – Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2021 steht vor der Tür. An Silvester gehört für viele Menschen aber nicht nur Raclette oder Bleigießen zum Fest dazu, sondern auch „Dinner for One". Der TV-Klassiker aus dem Jahr 1963 flimmert traditionell zum Jahreswechsel über die Bildschirme und sorgt auch im Corona-Jahr 2020 für ein Stück Normalität.

„Dinner for One“: Sendetermine des Klassikers an Silvester 2020/2021 im Fernsehen

„Same procedure as every year, James!“ – Jahr für Jahr sorgt der englischsprachige Kult-Sketch „Dinner for One“ für Lacher am Silvesterabend. Für Millionen Menschen gehört die 18 Minuten lange Show traditionell zum Jahreswechsel dazu – nicht umsonst wird der Sketch seit knapp 50 Jahren pünktlich zum 31. Dezember von den öffentlich-rechtlichen Sendern wieder aus der Konserve geholt.

Viele Sender zeigen den Kult-Klassiker bereits am Nachmittag und frühen Abend des 31. Dezembers in Dauerschleife. Auch im Corona-Jahr 2020, in dem an Silvester auf so viele Traditionen, wie zum Beispiel Raketen abschießen, verzichtet werden muss, steht „Dinner for One" für ein Stück Normalität.

Worum es geht? In „Dinner for One“ feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag alleine – denn ihre Freunde sind inzwischen alle verstorben. Einzig Butler James ist anwesend, der das Geburtstagskind bedient und zudem die Rollen von vier Gästen übernimmt. Für jeden Gast trinkt der Butler fleißig mit – und wird von Gang zu Gang beschwipster. Chaos ist da vorprogrammiert.

„Dinner for One“ bei ARD, WDR, NDR: Sendetermine der TV-Sender an Silvester 2020 und Neujahr 2021

In diesem Jahr mimt Butler James ganze 13 Mal die längst verstorbenen Gäste von Miss Sophie. Das sind die Sendetermine im Fernsehen von „Dinner for One“ an Silvester 2020:

31. Dezember 2020 um 15.45 Uhr (NDR)

31. Dezember 2020 um 15.50 Uhr (ARD)

31. Dezember 2020 um 17.10 Uhr (NDR)

31. Dezember 2020 um 17.35 Uhr (WDR)

31. Dezember 2020 um 18.45 Uhr (BR)

31. Dezember 2020 um 19.00 Uhr (MDR)

31. Dezember 2020 um 19.00 Uhr (RBB)

31. Dezember 2020 um 19.10 Uhr (HR)

31. Dezember 2020 um 19.40 Uhr (NDR)

31. Dezember 2020 um 23.35 Uhr (NDR)

1. Januar 2021 um 00.05 Uhr (BR)

1. Januar 2021 um 03.30 Uhr (RBB)

1. Januar 2021 um 05.10 Uhr (ARD)

„Dinner for One“ an Silvester 2020 in der ARD-Mediathek schauen

Wer „Dinner for One“ nicht im Free-TV schauen will oder kann, muss nicht den Kopf in den Sand stecken. Dank diverser Mediatheken der ARD-Sender – zum Beispiel der ARD-Mediathek – hat man die Möglichkeit, den Neujahrs-Klassiker zu jeder Uhrzeit online zu schauen.

Übrigens: Wem die klassische Version von „Dinner for One“ so langsam zum Hals heraushängt, könnte es auch mal mit einer Dialekt-Version versuchen. Inzwischen wurde der Sketch nämlich sowohl in Schweizer Dialekt, als auch in Hessischer und Kölscher Mundart synchronisiert. Beim WDR heißen die kölschen Versionen beispielsweise „Dinner op Kölsch“ und „Döner for One“. Da sind Lacher garantiert.

Die Dialekt-Versionen von „Dinner for One“ laufen an Silvester 2020 zu diesen Zeiten im Fernsehen:

31. Dezember 2020 um 12.40 Uhr (SWR – Schweizer Version)

31. Dezember 2020 um 16.45 Uhr (SWR – Schweizer Version)

31. Dezember 2020 um 16.45 Uhr (HR – Hessische Version)

31. Dezember 2020 um 16.55 Uhr (WDR – Kölsche Version: „Döner for One“)

31. Dezember 2020 um 17.10 Uhr (WDR – Kölsche Version: „Dinner op Kölsch“)

31. Dezember 2020 um 18.45 Uhr (HR – Hessische Version)

„Dinner for One“ an Silvester schauen – TV-Sender zeigen Klassiker seit 1963

So beliebt der Silvester-Klassiker übrigens hierzulande ist – 2003 zählte der Sketch eine Rekordzahl von knapp 13 Millionen Zuschauern –, so unbekannt ist er im Entstehungsland Großbritannien.

Tatsächlich wurde „Dinner for One" erstmals 2018 in Großbritannien beim Scottish Comedy Film Festival Slapstick Weekend gezeigt. Ein Silvester-Klassiker ist die Show jedoch ausschließlich in Deutschland.