Die Lösung für Handwerker: Start-up präsentiert heute bei "Das Ding des Jahres" Wunderschraube

Zahntechniker All Naeemi und Unternehmer Jan Schriever präsentieren in der Show "Das Ding des Jahres" am 4. März (20.15 Uhr) auf Pro Sieben ihre "Wunderschraube".

Diese Idee soll den Heimwerker-Markt revolutionieren: Gemeinsam mit einem Zahntechniker hat ein Unternehmer einen neuartigen Schraubkopf entwickelt, der es jetzt ins Fernsehen schafft.

Schalksmühle - Gemeinsam mit einem Zahntechniker aus Nürnberg hat der Unternehmer Jan Schriever aus Schalksmühle im Sauerland einen neuartigen Schraubkopf entwickelt, der den Heimwerker-Markt revolutionieren soll.

Am Mittwochabend präsentiert das Sart-up seine Idee in der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" (20.15 Uhr). Auf den ersten Blick sieht die Idee unspektakulär aus, berichtet das Portal come-on.de*. Doch der SixFix-Antrieb hat es in sich. Dass es eine echte "Wunderschraube" ist, wollen die Erfinder aus Schalksmühle und Nürnberg heute Abend in der Sendung mit Lena Gercke, Janin Ullmann und Joko Winterscheidt beweisen.

*come-on.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.