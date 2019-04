Dieter Bohlen: Der DSDS-Star sucht nach neuer Frau - Es soll die große Liebe werden!

DSDS-Star Dieter Bohlen ist auf der Suche nach einer neuen Frau - Dieses Mal soll es endlich die große Liebe werden!

Seit 13 Jahren ist Dieter Bohlen mit Freundin Carina zusammen

Für DSDS-Kollegen Pietro Lombardi sucht Dieter Bohlen nach einer neuen Frau

Pietro Lombardi ist seit der Trennung von Frau Sarah 2016 Dauer-Single

Hamburg - Dieter Bohlen ist tatsächlich auf der Suche nach einer neuen Frau. Wie nordbuzz.de* berichtet, soll es dieses Mal soll endlich das perfekte Liebes-Glück werden. Und wo lässt sich besser Ausschau halten, als bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS)?

Dieter Bohlen (DSDS) sucht nach einer neuer Frau: Dieses Mal soll es endlich die große Liebe werden

Neuerdings fragt DSDS-Juror Dieter Bohlen alle hübschen Kandidatinnen der RTL-Casting-Show nach ihrem Beziehungsstatus aus. Dabei ist der Poptitan doch bereits seit dreizehn Jahren glücklich mit seiner Freundin Carina liiert, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Und wie auf nordbuzz.de* zu lesen ist, verkündete der 65-Jährige erst kürzlich die frohe Botschaft auf Instagram:Es gibt Nachwuchs bei den Bohlens! Warum ist Dieter Bohlen also plötzlich auf Brautschau?

Auf der Suche nach einer neuen Frau für Pietro Lombardi: Dieter Bohlen spielt Amor bei DSDS

Dieter Bohlen sucht nicht etwa für sich selbst nach einer potentiellen neuen Liebe. Vielmehr spielt der DSDS-Juror Amor für seinen Kollegen und Schützling Pietro Lombardi. Denn seit der Trennung von Frau Sarah Lombardi im Oktober 2016 ist der 26-Jährige Dauer-Single. Familienmensch Pietro leidet unter dem Alleinsein und wünscht sich laut inTouch.de sehnlichst eine neue Partnerin: "Das schöne Gefühl vermisse ich", beklagt sich der Sänger. Deshalb macht sich nun Zieh-Vater Dieter Bohlen höchstpersönlich auf die Suche nach einer neuen Frau für Pietro.

Dieter Bohlen als Kuppel-König: Der DSDS-Star verhalf bereits Sylvie Meis zum Liebes-Glück

Und da Pietro Lombardi ja bereits einmal bei DSDS sein Herz verloren hat, bietet sich die Suche innerhalb der RTL-Show einfach an. Pietros Beuteschema: Hübsch, brünett und natürlich kinderlieb. Denn die Zukünftige muss nicht nur in den Sänger, sondern auch in Söhnchen Alessio (3) verlieben. Dass Dieter Bohlen das Zeug zum Amor hat, bewies er bereits bei bei Sylvie Meis, die er mit hilfreichen Tipps in Sachen Männer versorgte. Kurze Zeit später funkte es auch tatsächlich zwischen der 40-Jährigen und Bart Willemsen. Doch leider ging diese Beziehung nach nur kurzer Zeit in die Brüche. Ob es nun böses Blut zwischen den beiden gibt, ist auf nordbuzz.de* zu lesen.

+ Dreamteam: Dieter Bohlen und Schützling Pietro Lombardi © picture alliance/dpa

