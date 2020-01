Illegal runtergeladen: Für diese Serien wollte 2019 niemand zahlen

Gern gesehen, aber nicht gern bezahlt: Auch 2019 wurden viele Serien illegal heruntergeladen. "Game of Thrones", "Chernobyl" oder "Vikings" - Wer ist der Spitzenreiter?

Die Zeit der Rückblicke auf das Jahr 2019 ist noch nicht vorbei: Neben Bestenlisten werden jährlich auch weniger erfreuliche, bis hin zu kuriosen Rankings erstellt. Irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Top 10 der am meisten illegal heruntergeladenen Serien 2019. Hier hat sich im Vergleich zum Vorjahr einiges getan.

"Game of Thrones", "Vikings" & Co.: Diese Serien wurden 2019 extrem oft illegal heruntergeladen

Noch im Jahr zuvor führte die Zombie-Serie "The Walking Dead" das Ranking der Serien an, für die viele Zuschauer nicht bezahlen wollten. Dies lag vermutlich auch daran, dass der Serien-Hit "Game of Thrones" 2018 aussetzte. Nachdem 2019 nun die letzte, vielkritisierte, aber nicht minder erfolgreiche 8. Staffel erschien, holte sich die Fantasy-Show auch diese Krone zurück. Diese wurde laut dem Online-Portal Torrentfreak am häufigsten illegal heruntergeladen.

Serien, die 2019 illegal heruntergeladen wurden: Viel Bewegung in den Top 10

"The Walking Dead" rutschte dagegen auf den 6. Platz ab. Es gibt aber auch einige "Neueinsteiger": Die HBO-Mini-Serie "Chernobyl", die mittlerweile für vier Golden Globes nominiert wurde, wurde am zweithäufigsten illegal heruntergeladen. Danach folgt die Star Wars-Serie "The Mandalorian" auf Platz 3, welche in den USA auf dem neuen Streaming-Dienst Disney+ abrufbar ist. Vermutlich hängt das hohe Ranking damit zusammen, dass es die Plattform in vielen Ländern - inklusive Deutschland - erst ab 2020 gibt, viele Fans aber nicht so lange warten wollten.

Diese zehn Serien wurden 2019 am häufigsten illegal heruntergeladen

Game of Thrones Chernobyl The Mandalorian The Big Bang Theory Vikings The Walking Dead The Flash Rick and Morty Supergirl Arrow

