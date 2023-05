Diese Serien hat der US-Sender FOX aus dem Programm geworfen

Teilen

FOX 2023: Die abgesetzten Serien. © FOX/Serienjunkies.de

Nach geringen Quoten und um Platz für neue Formate zu machen, überstehen einige Serien jedes Jahr den Entscheidungsprozess vor und während der Upfronts nicht. Diese Serien des US-Networks FOX konnten einer Absetzung nicht entgehen und werden dementsprechend beendet.

Die TV-Season 2022/2023 begann auch beim amerikanischen Network FOX letztes Jahr hoffnungsvoll mit einigen frischen Sendungen. So schickte man vier neue (geskriptete) TV-Serien zusammen mit seinen etablierten Programmen ins Rennen. Auch dieses Jahr kommen neue Serien zum Sender. Die Ausbeute verlief insgesamt relativ okay: Lediglich bei einem Neuling wurde der gefürchtete Rotstift angesetzt, dem eine neue Staffel zumindest unter dem Banner von FOX verwehrt bleibt...

So musste einzig „Monarch“ nach der ersten Staffel wieder die Koffer packen. Etwas überraschend hat es die Arztserie „The Resident“ trotz ordentlicher Zahlen erwischt, während Formate wie „Call Me Kat“ und „Fantasy Island“ sich ohnehin bereits im Quotenkeller befanden, so dass eine Absetzung in diesen Fällen zumindest keine große Überraschung darstellte. Hier nun also die ganze Liste der diesjährigen Absetzungen.

Anmerkung: Nach aktuellem Stand sind noch nicht alle Entscheidungen komplett getroffen worden. Offen ist beispielsweise noch die Zukunft von „Welcome to Flatch“, über die nach dem WGA-Streik entschieden werden soll, sowie „Housebroken“.

The Resident

Das Krankenhaus schließt leider seine Pforten, denn „The Resident“, was hierzulande unter dem Titel „Atlanta Medical“ läuft, ist nicht verlängert worden, auch wenn das Medizindrama, was die Zahlen anbetrifft, die Stärkste unter den abgesetzten Serien ist. Das Rating von 0.34 und der Zuschauerschnitt von 2,8 Millionen sorgten dafür, dass man in der Zielgruppe auf dem achten Platz landete, was jedoch nicht ausreichte, um den Verantwortlichen des Senders noch eine weitere Staffel zu entlocken. Weitere abgesetzte Serien finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)