Die Rosenheim-Cops: So haben sich die Darsteller im Laufe der 20 Staffeln verändert

„Der tote Sommer“ - so heißt die 24. Folge der 19. Staffel, die am 17.03.2020 ausgestrahlt wurde. Es war die letzte Folge, in der Joseph Hannesschläger alias Korbinian Hofer zu sehen war. Knapp 45 Sekunden dauert der letzte Auftritt an, er endet mit den Worten „Danke, Wiederschaun!“. Eine Verabschiedung an die Kollegen, aber auch an die Fernsehzuschauer, die ihren Rosenheim Cop liebten. Der beliebte Schauspieler war bereits am 20. Januar des entsprechenden Jahres, also einige Wochen vor der Ausstrahlung der Folge, an den Folgen einer Krebs-Erkrankung gestorben. © Frank Hoermann/Imago