Die Ringe der Macht: Wer spielt The Stranger in der Amazon-Serie?

Daniel Weyman in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Silent Witnesses“ © Amazon Studios/ BBC

Manche Figuren aus Mittelerde umweht ein Mysterium und in der neuen Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ wohl kaum einen so sehr wie den Charakter mit dem Namen The Stranger. Welcher Darsteller erweckt ihn zum Leben?

Wie sein Name schon sagt, bleibt Daniel Weymans Figur der Fremde in der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ rätselhaft. Wer hinter der mysteriösen Maske stecken könnte, ist noch unklar - lediglich diverse Theorien kursieren momentan...

Eins jedoch ist bereits klar: Einen guten Job macht der Mann hinter dem Rätsel, der Darsteller Daniel Weyman. Der britische Schauspieler ist eigentlich in der Theaterwelt zu Hause, doch auch vor der Kamera macht er immer wieder eine gute Figur. Immer wieder ist er in britischen Serienproduktionen zu Gast, darunter jeweils eine Episode lang in „Midsomer Murders“ und „Inspector Barnaby“. 2016 übernahm er eine Rolle in einer auch in Deutschland ausgestrahlten, britischen Krimiserie. Welche das ist, ist bei Serienjunkies.de zu finden. (Loryn Pörschke-Karimi)