Die Ringe der Macht: Wer spielt Elrond in der Amazon-Serie?

Robert Aramayo in Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und in Game of Thrones © Amazon Studios/ HBO

Die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ feiert bei Amazon Prime Video bereits große Erfolge. Welcher Darsteller Elrond zum Leben erweckt und woher man ihn kennen könnte, lest Ihr hier.

Die neue Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) läuft bei Amazon Prime Video seit vergangener Woche extrem erfolgreich, auch wenn einige „Der Herr der Ringe“-Fans empört waren. Unter den Figuren, die wir in der Pilotepisode bereits gesehen haben, sind viele seit den Büchern beliebte Sympathieträger. Dazu gehört auch der Halbelb Elrond. In der ersten Episode der Serie übernimmt er politische und diplomatische Aufgaben. Er pflegt Beziehungen zu den kleiner gewachsenen Bergbauexperten, muss jedoch feststellen, dass sein Freund, Durin IV, nicht besonders gut auf ihn zu sprechen ist. Da ist erstmal eine erneute Annäherung vonnöten.

Doch er schlüpft eigentlich in die Rolle des edlen Gefährten? Der 28-jährige Darsteller Robert Aramayo hat bereits eine kleine Rolle in einer anderen überaus erfolgreichen Fantasyserie gehabt. Welche das ist und was er dort für eine Rolle hatte, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)