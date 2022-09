Die Ringe der Macht: Wer spielt Durin IV?

Owain Arthur als Durin IV in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und als Glen Thomas in Casualty © Amazon Studios, BBC

Gerade ist die neue Serie Der Herr der Ringe ins Amazon-Programm gekommen. Es sind viele bekannte aber auch frische Gesichter vertreten. Wer sich hinter dem Charakter Durin IV verbirgt, lest Ihr hier.

Der Waliser Owain Arthur schlüpft in die Rolle des Zwergenkönigs Durin IV. Doch Ihr könntet ihm bereits in verschiedenen Serien begegnet sein. Die neue Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, von der wir uns die ersten beiden Episoden angesehen haben, läuft bei Amazon Prime Video und begeistert weltweit die Zuschauer:innen. Mit jeder Episode lernen wir die vielen schon aus den Büchern Charaktere weiter kennen und lieben. Doch wer die von JRR Tolkien erschaffenen Figuren für die Leinwand zum Leben erweckt, schauen wir hier. Heute stellen wir Euch Owain Arthur vor, den Darsteller von Durin IV.

Durin IV war der Nachkomme der vorherigen drei Könige, die Durin genannt wurden. Genau wie sie wurde er als Reinkarnation von Durin I angesehen, da er ihm in Art und Aussehen sehr ähnlich war. Er trug den Ring der Macht, der seinem Vorfahren Durin III. verliehen wurde. Er regierte möglicherweise während des Krieges der letzten Allianz als König.Der Walsier Owain Arthur hat seinen ersten Auftritt vor der Kamera 2007 in einer Gastrolle der Medizinerserie „Doctors“. 2008 erscheint er in einer Nebenrolle in der Historienserie „The Palace“. Nach weiteren kleinen Rollen wird Owain Arthur bekannt, als er die Hauptrolle im Theaterstück „Where to, Guvnor?“ von James Cordon übernimmt und Kritiker und Publikum mit seiner Performance überzeugen kann. In welchen Filmen und Serien er aber seitdem auch zu sehen war, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)