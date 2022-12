Die Ringe der Macht: Welche Darsteller werden in Staffel 2 ersetzt?

Teilen

Joseph Mawle als Adar in Staffel 1 © Amazon Studios

Adar-Darsteller Joseph Mawle verabschiedet sich vor der zweiten Staffel von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ aus dem Cast, so dass seine Rolle bereits umbesetzt wurde. Weitere Parts wurden ebenfalls schon für den nächsten Trip nach Mittelerde vergeben.

Die Amazon Prime Video-Fantasyserie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) füllt für Staffel zwei den Cast auf. Laut The Hollywood Reporter schließt sich unter anderem Sam Hazeldine („Peaky Blinders“) dem Ensemble an und ersetzt damit seinen Kollegen Joseph Mawle in der Rolle des Ork-Anführers Adar.

Mawle schreibt auf Twitter: „Ich habe die Zeit, in der ich Mittelerde und Tolkiens Mythologie erforscht habe, geliebt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass der Charakter gemocht wurde. Es war ihm sehr wichtig, euch seine Geschichte zu erzählen. Doch als Schauspieler bleibt es mein Wunsch und meine Job-Beschreibung, neue Charaktere und Welten zu erforschen. Dem Cast und der Crew von Staffel zwei wünsche ich alles Gute und ich werde euch vom Rand aus anfeuern.“ Welche Änderungen der Serie noch bevorstehen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)