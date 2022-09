Die Ringe der Macht: Serienjunkies-Podcast zu Folge 3 (Adar)

Teilen

Morfydd Clark als Galadriel in der Episode „Adar“ von „Herr Der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Der Serienjunkies-Podcast zur dritten Episode der Fantasyserie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ behandelt Numenor, einen Ork-Tunnel und die Harfüße als Schauplätze der Handlung. Ein romantischer Werbefilm zum Thema Reiten am Strand ist ebenfalls Teil der Besprechung.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Was treibt Galadriel im Inselkönigreich Numenor? Wer ist Adar, dem die garstigen Orks in den Southlands folgen? Und wie geht die Harfuß-Gemeinschaft mit der Entdeckung des geheimnisvollen Fremden um? Das alles und noch viel mehr besprechen Hanna, Tim und Mario im Serienjunkies-Podcast zu „Adar“, der dritten Episode der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ auf Amazon Prime Video, zu der es auch eine Kritik gibt.

Zur Probe-Mitgliedschaft von Prime Video

Pferdeporn-Slomos, fragwürdige CGI-Wargs und Dunedain-Dilfs inklusive. Die ganze Folge 3 des Podcasts können Sie kostenlos bei Serienjunkies.de anhören. (Hanna Huge)